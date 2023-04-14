НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», «Тампа» разгромила «Детройт»

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:5 ОТ

Отметим, что на 22-й минуте «Кэпиталз» вели со счетом 4:1. Нападающий хозяев Александр Овечкин отметился ассистом. Для Овечкина это была первая игра после травмы и последняя в нынешней «регулярке». Александр Алексеев и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) Голы: Снивли — 2 (Милано), 4:36 — 1:0. Сандин — 7 (Бэкстрем, Овечкин), 5:59 — 2:0. Смит — 9, 10:18 — 3:0. Хаула — 13 (Шарангович, Л. Хьюз), 17:06 — 3:1. Уилсон — 13 (Дженсен, Строум), 21:05 — 4:1. Вуд — 13 (бол., Татар, Мерсер), 38:36 — 4:2. Хаула — 14 (Братт, Д. Хьюз), 43:17 — 4:3. Хэмилтон — 22 (Сиверсон, Боквист), 52:23 — 4:4. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Хишир), 64:33 — 4:5Вратари: Кемпер — Блэквуд (Шмид, 21:05)Штраф: 11-11Броски: 31 (8+12+7+4) — 34 (11+7+12+4)

«Вашингтон» закончил регулярку на 12 строчке Восточной конференции. «Нью-Джерси» с третьего места вышел в плей-офф.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:5 ОТ

«Коламбус» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

Форвард гостей Евгений Малкин результативными действиями не отметился. И «Коламбус», и «Питтсбург» в плей-офф выйти не смогли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Летанг — 12 (бол., Кросби, Ракелль), 4:28 — 0:1. Пик — 6 (МакКаун), 22:12 — 1:1. Гюнцель — 36 (бол., Летанг, Кросби), 43:53 — 1:2. Бемстрем — 7 (бол., Пюхтия, Свозил), 56:35 — 2:2. Годро — 20 (Боквист, Керали), 61:00 — 3:2Вратари: Хатчинсон — ДжерриШтраф: 4-8Броски: 34 (8+14+11+1) — 36 (13+12+11+0)

«Коламбус» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 2:3

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил свою 29-ю шайбу в сезоне. Одноклубник Панарина нападающий Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестеркин на лед в матче не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3) Голы: Какко — 17 (Трочек), 21:38 — 1:0. Лильегрен — 6 (Кампф, Маккейб), 43:09 — 1:1. Панарин — 29 (бол., Фокс, Зибанежад), 46:26 — 2:1. Нюландер — 40 (О`Райлли), 47:48 — 2:2. Аччиари — 14, 52:21 — 2:3Вратари: Галак (56:42 — 59:58) — УоллШтраф: 2-4Броски: 24 (5+7+12) — 21 (7+5+9)

«Рейнджерс» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции, «Торонто» — на третьей строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 2:3

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 5:0

На счету форварда Никиты Кучерова ассист, защитника Михаила Сергачева — два. Голкипер Андрей Василевский участие в матче не принимал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) Голы: Киллорн — 28 (Чирелли, Колтон), 7:49 — 1:0. Хагель — 30 (Пойнт, Киллорн), 47:27 — 2:0. Пойнт — 50 (бол., Кучеров, Сергачев), 50:47 — 3:0. Пойнт — 51 (п.в., Хагель, Сергачев), 55:59 — 4:0. Эйссимонт — 5 (Колтон), 59:50 — 5:0Вратари: Эллиотт — Хуссо (55:24 — 55:59)Штраф: 6-6Броски: 32 (3+14+15) — 32 (12+15+5)

«Тампа» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции и сыграет в плей-офф. «Детройт» — на 13 строчке.

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 5:0

«Баффало» — «Оттава» 4:3 ОТ

«Баффало» занял 10 место в Восточной конференции, «Оттава» завершила сезон на 11 строчке.

«Баффало» — «Оттава» 4:3 ОТ

«Монреаль» — «Бостон» 4:5

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Голы: Кондотта — 1 (Пеццетта, Тисдейл), 3:27 — 1:0. Фредерик — 17 (Клифтон, Пастрняк), 9:19 — 1:1. Дебраск — 27 (Маршан, Макэвой), 14:40 — 1:2. Сузуки — 26 (Эдмундсон), 27:16 — 2:2. Пеццетта — 7 (Питлик, Тирни), 28:24 — 3:2. Орлов — 7 (Лауко), 33:58 — 3:3. Бэррон — 4 (мен., Эванс, Питлик), 41:09 — 4:3. Койл — 16, 48:48 — 4:4. Пастрняк — 61 (Орлов, Бертуцци), 51:00 — 4:5Вратари: Монтембо — СуэйменШтраф: 19-13Броски: 34 (8+13+13) — 21 (7+5+9)

«Бостон» набрал 135 очков и с первого места в Восточной конференции вышел в плей-офф. «Монреаль» стал 15.

«Монреаль» — «Бостон» 4:5

«Флорида» — «Каролина» 4:6

В составе «Пантерз» ассистентский хет-трик оформил Радко Гудас, у «Харрикейнз» дубль оформил Брент Бернс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 4:6 (0:1, 0:1, 4:4) Голы: Бернс — 17 (Ахо, Джарвис), 8:21 — 0:1. Котканиеми — 18, 21:12 — 0:2. Барков — 23 (Райнхарт, Гудас), 41:14 — 1:2. Ломберг — 12 (Гудас), 43:33 — 2:2. Бернс — 18 (Друри), 46:07 — 2:3. Фаст — 10 (Стаал, Гостисбеер), 46:28 — 2:4. Гостисбеер — 13 (п.в.), 57:20 — 2:5. Дюклер — 2 (Э. Стаал, Гудас), 57:58 — 3:5. Верхэге — 42 (Ткачак), 58:36 — 4:5. Ахо — 36 (п.в., Джарвис), 59:00 — 4:6Вратари: Лион (56:07 — 57:20, 57:58 — 59:50) — АндерсенШтраф: 20-6Броски: 34 (10+5+19) — 36 (11+13+12)

По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» — на второй строчке.

«Флорида» — «Каролина» 4:6

«Нэшвилл» — «Миннесота» 4:3 ОТ

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил 12-ю шайбу в сезоне. Форвард гостей Кирилл Капризов в матче не участвовал.

По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» заняла пятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» расположился на десятой строчке.

«Нэшвилл» — «Миннесота» 4:3 ОТ

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:0

Единственную шайбу забросил 19-летний форвард Уайатт Джонстон. Российский нападающий Евгений Дадонов сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Джонстон — 24 (Дадонов, Бенн), 43:45 — 1:0Вратари: Эттингер — Биннингтон (57:55)Штраф: 4-4Броски: 34 (12+10+12) — 25 (9+5+11)

«Даллас» вышел в плей-офф, а для «Сент-Луиса» сезон завершился.

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:0

«Колорадо» — «Виннипег» 4:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Голы: Мальгин — 13 (Эллер, Ньюхук), 13:33 — 1:0. Юнссон Фьелльбю — 6 (Пионк, Диллон), 22:15 — 1:1. Стенлунд — 6 (мен., Бэррон), 34:59 — 1:2. Рантанен — 55 (бол., Родригес, Тэйвз), 36:11 — 2:2. Родригес — 16 (Лехконен, Хант), 43:01 — 3:2. Лехконен — 21 (п.в., Байрам, Эллер), 58:31 — 4:2Вратари: Георгиев — Риттих (58:24 — 58:31)Штраф: 6-6Броски: 25 (9+8+8) — 20 (8+8+4)

«Колорадо» — «Виннипег» 4:2

«Чикаго» — «Филадельфия» 4:5 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов. Обе команды в плей-офф выйти не смогли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Конекны — 29 (Фрост), 0:26 — 0:1. Конекны — 30 (Фрост), 6:21 — 0:2. Хайра — 6 (Мерфи, Кайсер), 7:28 — 1:2. Бьорк — 2 (Атанасиу, Митчелл), 9:20 — 2:2. Типпетт — 27, 20:46 — 2:3. Кэйтс — 13 (бол., Конекны, Типпетт), 24:22 — 2:4. Тэйвз — 15 (бол., Атанасиу, С. Джонс), 27:40 — 3:4. Атанасиу — 20 (Т. Джонсон), 58:00 — 4:4. Проворов — 6 (Конекны, Санхейм), 63:09 — 4:5Вратари: Стэлок (57:19 — 58:00, 63:09) — Сандстрем (63:09)Штраф: 2-2Броски: 38 (15+9+12+2) — 36 (15+14+5+2)

«Чикаго» — «Филадельфия» 4:5 ОТ

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:2

В составе «Ойлерз» три (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, дубль оформил Маттиас Янмарк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Янмарк — 9 (Экхольм, Скиннер), 4:16 — 1:0. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:56 — 2:0. Грегор — 10 (Бордело, Лоренц), 9:44 — 2:1. Бушар — 8 (Драйзайтль, Ямамото), 25:02 — 3:1. Янмарк — 10 (мен., Райан), 34:04 — 4:1. Лоренц — 10 (бол., Гертл, Петерсон), 38:48 — 4:2. Кейн — 16 (Драйзайтль, Сиси), 55:55 — 5:2Вратари: Скиннер — РаймерШтраф: 8-6Броски: 36 (13+4+19) — 29 (14+12+3)

По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» финишировал на 14 строчке.

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:2

«Аризона» — «Ванкувер» 4:5 ОТ

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко сделал две голевые передачи. Голкипер хозяев льда Иван Просветов на лед в матче не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (2:4, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Петтерссон — 39 (Хьюз, Берроуз), 3:53 — 0:1. О`Брайен — 2 (Кессельринг, Макбэйн), 5:08 — 1:1. Гарлэнд — 15 (бол., Бовилье, Кузьменко), 8:03 — 1:2. Миллер — 32 (бол., Хьюз, Ди Джузеппе), 12:21 — 1:3. Гарлэнд — 16 (Берроуз, Кузьменко), 14:16 — 1:4. Бойд — 15 (Келлер, Шмальц), 19:53 — 2:4. О`Брайен — 3 (Кессельринг), 29:54 — 3:4. Шмальц — 22 (Седерстрем, Маччелли), 56:40 — 4:4. Гарлэнд — 17 (Миллер, Хьюз), 61:19 — 4:5Вратари: Веймелка — ДелиаШтраф: 15-13Броски: 28 (8+9+10+1) — 24 (16+1+6+1)

Для обоих клубов нынешний сезон завершился, команды по итогам «регулярки» не смогли выйти в плей-офф.

«Аризона» — «Ванкувер» 4:5 ОТ

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 3:5

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) Голы: Терри — 23 (Фаулер), 2:44 — 1:0. Копитар — 28 (Кемпе, Рой), 16:57 — 1:1. Кемпе — 39 (бол., Даути, Арвидссон), 30:15 — 1:2. Мур — 10 (Арвидссон), 31:04 — 1:3. Джонс — 9 (Шаттенкирк, Строум), 41:27 — 2:3. Кемпе — 40 (бол., Даути, Арвидссон), 47:26 — 2:4. Зеграс — 23 (Хенрик, Терри), 54:51 — 3:4. Кемпе — 41 (п.в., Копитар, Рой), 58:21 — 3:5Вратари: Гибсон (57:56 — 58:21) — Корписало (46:17 — 46:34)Штраф: 50-8Броски: 24 (13+4+7) — 36 (12+14+10)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 3:5

«Сиэтл» — «Вегас» 1:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Вегас» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Смит — 26, 9:56 — 0:1. Шварц — 21 (Веннберг, Гики), 16:20 — 1:1. Мартинес — 3 (мен., Барбашев, Айкел), 32:37 — 1:2. Стивенсон — 16 (п.в.), 59:22 — 1:3Вратари: Грубауэр (57:51 — 57:54, 58:04 — 59:22) — Броссуа (32:12 — 32:37)Штраф: 8-12Броски: 32 (13+12+7) — 19 (5+9+5)