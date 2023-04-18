ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн «Ростов» — «Зенит»Ничья в пользу чемпиона. «Ростов» отсрочил «золотой» матч «Зенита», но не возродил интригу «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча
    Все новости спорта

    «Даллас» не испытает проблем с соперником?

    «Даллас» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 18 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Апреля 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» провел последние матчи регулярного сезона просто невероятно и одержал шесть побед подряд. Причем последний мачт против «Сент-Луиса» получился так и вовсе гроссмейстерским — 1:0.

    На своем льду команда Дебура не проигрывает уже четыре матча подряд, но «Миннесота» серьезный клуб, который просто так никому ничего не отдаст, поэтому придется играть на максимальных оборотах с самого начала матча.

    Коэффициенты матча Даллас — Миннесота

    1X2Новым игрокам
  • 2.104.202.95Фрибет$40
    •

    Три из четырех последних матчей между этими клубами на территории «звезд» заканчивались победами именно «Миннесоты», поэтому фаворитам данного противостояния нужно отнестись со всей серьезностью к первому матчу серии.

    «Миннесота»

    «Миннесота» показалf всю свою многогранность в этом сезоне. Эвасон смог создать гибкую команду, которая способна играть в разных стилях и при этом добиваться побед.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В предстоящем поединке против «Далласа» гостям нужно избрать правильную тактику на матч, чтобы сдержать стартовый порыв техасского коллектива, а когда нужно прибавить и совершить решающий удар.

    Ресурсов у «дикарей» для этого более, чем достаточно. Тем более последний очный поединок между этими клубами остался как раз за ними («Миннесота», правда, выиграла по буллитам). Эвасон не упустит шанса выиграть со своей командой первый матч серии.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.80, на гостей — 2.80.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Как бы хороши не были гости. Но хозяева не могут себе позволить проиграть в первом матче серии.

    Альтернативный прогноз: Будет непримиримая борьба, которая выльется в большое количество штрафа.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Бунедкор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Котов — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Александрова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гетеборг — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сельта — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Леванте — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» не испытает проблем с соперником?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры