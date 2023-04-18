В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» провел последние матчи регулярного сезона просто невероятно и одержал шесть побед подряд. Причем последний мачт против «Сент-Луиса» получился так и вовсе гроссмейстерским — 1:0.

На своем льду команда Дебура не проигрывает уже четыре матча подряд, но «Миннесота» серьезный клуб, который просто так никому ничего не отдаст, поэтому придется играть на максимальных оборотах с самого начала матча.

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Три из четырех последних матчей между этими клубами на территории «звезд» заканчивались победами именно «Миннесоты», поэтому фаворитам данного противостояния нужно отнестись со всей серьезностью к первому матчу серии.

«Миннесота»

«Миннесота» показалf всю свою многогранность в этом сезоне. Эвасон смог создать гибкую команду, которая способна играть в разных стилях и при этом добиваться побед.

В предстоящем поединке против «Далласа» гостям нужно избрать правильную тактику на матч, чтобы сдержать стартовый порыв техасского коллектива, а когда нужно прибавить и совершить решающий удар.

Ресурсов у «дикарей» для этого более, чем достаточно. Тем более последний очный поединок между этими клубами остался как раз за ними («Миннесота», правда, выиграла по буллитам). Эвасон не упустит шанса выиграть со своей командой первый матч серии.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.80, на гостей — 2.80.

Прогноз и ставка

Прогноз: Как бы хороши не были гости. Но хозяева не могут себе позволить проиграть в первом матче серии.

Альтернативный прогноз: Будет непримиримая борьба, которая выльется в большое количество штрафа.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.63.