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    Хозяева выиграют последний матч сезона?

    «Флорида» — «Каролина». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Каролина»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Флорида»

    Казалось бы, хотя бы в этом матче должна быть какая-то интрига, но и здесь её нет. «Флорида» в любом случае попадает в плей-офф, даже при условии, что она проиграет последний свой матч, а «Питтсбург» свой выиграет.

    Но можно не сомневаться, что подопечные Мориса будут входить в плей-офф при максимально грозной атаке, поэтому в предстоящем домашнем матче они постараются разнести «Каролину» в пух и прах.

    После 81 сыгранного матча у «Флориды» 92 очка в активе и восьмое место в конференции. Игра с одним из лидеров конференции будет непростой и для добычи победы придется очень сильно постараться.

    «Каролина»

    «Каролина» прервала свою проигрышную серию из трех поединков подряд и в последнем своем матче разобралась с немощным «Детройтом» (4:1).

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    В гостях у подопечных Бриндамора три поражения подряд, поэтому выезд во Флориду не обещает быть легким.

    Коллектив из Роли имеет 111 набранных баллов за 81 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.20, на гостей — 2.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева заберут себе победу в последнем матче сезона.

    Альтернативный прогноз: Последний матч «Флориды» получился скудным на голы, поэтому в предстоящей встрече ожидается результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева выиграют последний матч сезона?
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