«Флорида»
Казалось бы, хотя бы в этом матче должна быть какая-то интрига, но и здесь её нет. «Флорида» в любом случае попадает в плей-офф, даже при условии, что она проиграет последний свой матч, а «Питтсбург» свой выиграет.
Но можно не сомневаться, что подопечные Мориса будут входить в плей-офф при максимально грозной атаке, поэтому в предстоящем домашнем матче они постараются разнести «Каролину» в пух и прах.
После 81 сыгранного матча у «Флориды» 92 очка в активе и восьмое место в конференции. Игра с одним из лидеров конференции будет непростой и для добычи победы придется очень сильно постараться.
«Каролина»
«Каролина» прервала свою проигрышную серию из трех поединков подряд и в последнем своем матче разобралась с немощным «Детройтом» (4:1).
В гостях у подопечных Бриндамора три поражения подряд, поэтому выезд во Флориду не обещает быть легким.
Коллектив из Роли имеет 111 набранных баллов за 81 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.20, на гостей — 2.60.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева заберут себе победу в последнем матче сезона.
Альтернативный прогноз: Последний матч «Флориды» получился скудным на голы, поэтому в предстоящей встрече ожидается результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.