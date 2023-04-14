В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Казалось бы, хотя бы в этом матче должна быть какая-то интрига, но и здесь её нет. «Флорида» в любом случае попадает в плей-офф, даже при условии, что она проиграет последний свой матч, а «Питтсбург» свой выиграет.

Но можно не сомневаться, что подопечные Мориса будут входить в плей-офф при максимально грозной атаке, поэтому в предстоящем домашнем матче они постараются разнести «Каролину» в пух и прах.

После 81 сыгранного матча у «Флориды» 92 очка в активе и восьмое место в конференции. Игра с одним из лидеров конференции будет непростой и для добычи победы придется очень сильно постараться.

«Каролина»

«Каролина» прервала свою проигрышную серию из трех поединков подряд и в последнем своем матче разобралась с немощным «Детройтом» (4:1).

В гостях у подопечных Бриндамора три поражения подряд, поэтому выезд во Флориду не обещает быть легким.

Коллектив из Роли имеет 111 набранных баллов за 81 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.20, на гостей — 2.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева заберут себе победу в последнем матче сезона.

Альтернативный прогноз: Последний матч «Флориды» получился скудным на голы, поэтому в предстоящей встрече ожидается результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.