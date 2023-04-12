В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Дрим-тим из южного пригорода Лас-Вегаса откатала 80 матчей, в которым затрескала 107 очков и окопалась на первой строчке в Западной конференции. На 2 балла она опережает второй «Эдмонтон» при равенстве игр.

В апреле «Вегас» провел пять матчей. В трех удалось выиграть, еще в двух — подрезать по одному баллу. При этом побед клуб из Невады добился над прямыми конкурентами в рубке за лидерство.

Два важнейших раунда команда Брюса Кэссиди затащила 2-го и 4-го числа. Соперником «Голден Найтс» была «Миннесота». В первом очном заходе «Вегас» грохнул «Уайлд» по-крупному (4:1), во втором — достал +2 в буллитах (4:3 Б).

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После разборок с «Миннесотой» «Вегас» допустил промах в игре с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ). Зато в следующем матче подбил +2 у «Лос-Анджелеса» (5:2). Последнюю встречу «Голден Найтс» провели на территории «Далласа», которому слились в послематчевых бросках (1:2 Б).

«Сиэтл»

Вырвавшийся со дна залива Эллиотт «Кракен» мчит в свой первый в истории плей-офф. До выезда в Темпе на игру с «Аризоной» он провел 79 матчей, в которых поднял 98 очков и обосновался на седьмом месте на Западе.

В преддверии высадки на «Маллетт Арену» «Сиэтл» в апреле провел пять матчей, в которых допустил только одну осечку. На «Клаймат Пледж Арене» он проиграл «Лос-Анджелесу» (1:3).

В каждом следующем матче «Кракен» был беспощаден. Команда Дэйва Хэкстола оформила четыре победы в основное время и забросила суммарно 24 шайбы (6 голов за игру в среднем).

Настоящий режим убийцы «Сиэтл» врубил в игре с «Аризоной» (8:1), после которой жестко прошелся по «Ванкуверу» (5:2). Позже «Кракен» вновь протаранил «Койотис» и разорвал «Чикаго» (7:3).

Коэффициенты

Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 3.95, а победа «Сиэтла» — в 2.95.

Прогноз

Два матча с «Кракеном» — это все, что осталось сыграть «Вегасу» в регулярке. Если «Голден Найтс» зацепят +2 дома, то будут максимально близки к тому, чтобы завершить чемпионат в статусе лидера Запада.

Ради турнирно выгодной цели команда Кэссиди готова положить на своем льду «Кракен» , который провел серию хороших матчей против андердогов, но на фоне топов по-прежнему сбоит. «Сиэтл» — буйный, но вполне проходимый соперник для лидера конференции.

Ставка

В домашней игре «Голден Найтс» — стопроцентные фавориты с мощным мотивационным подтекстом. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 2.17.

Однако «Кракен» в конце сезона демонстрирует, что с силенками у него все по-прежнему в норме и забрасывать шайбы жирными наборами он не разучился, поэтому в Неваде намечается результативная игра, в которой голы полетят в обоих направлениях.

Наш альтернативный прогноз — каждая команда забьет больше 2.5 за 2.65. Дополнительно для ставки можно рассмотреть тотал больше 6.5 за 2.29.