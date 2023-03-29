В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «ТД Гарден» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» проводит космический сезон. На его балансе 119 очков, которые были подрезаны в 73 играх. В Восточной конференции команда из Массачусетса зацементировалась на первой строчке с 16-балльным отрывом от второй «Каролины». В Кубок Стэнли «Брюинз» гарантировано влетают с позиции лидеров.

Сильнейший на сегодняшний день клуб лиги катает очередную беспроигрышную серию, в которую уже вошли семь матчей. Стартовал вин-стрик «Бостона» с трех подряд разгромов. Максимально жестко лидер Востока обошелся с «Виннипегом» (3:0), «Миннесотой» (5:2) и «Баффало» (7:0).

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Следующий матч команда Джима Монтгомери откатала чуть скромнее: в «ТД Гарден» она придушила «Оттаву», которая в лайв-режиме выскакивала вперед (2:1). Дальше «Бостон» смял «Монреаль» (4:2) и «Тампу» (2:1).

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Последнюю встречу дрим-тим из Массачусетса отбомбила в Роли, где рубилась со второй по силе командой конференции. Раунд с «Каролиной» «Бостон» закрыл по буллитам после результативной бойни в основное время (4:3).

«Нэшвилл»

Теннессийский середняк откатал 72 матча, в которых вцепился за 80 очков. В Западной конференции он занимает десятую строчку с перспективой закуситься с «Калгари» и «Виннипегом» за топ-8.

Во второй половине марта результаты «Нэшвилла» пошли вниз. В пяти матчах из семи последних он проиграл, причем в минусовую статистику вошла и пара крупных поражений, в которых «Предс» пропустили по 7 голов.

Была в недавнем прошлом и космическая победа. В игре 22 марта команда Джона Хайнса уничтожила в гостях «Баффало» (7:3), а за встречей в «КиБанк Центре» последовали стыковые раунды с «Сиэтлом».

С первой попытки «Нэшвилл» завалил «Кракен» (2:1 Б), но во втором заходе был физически убит (2:7). Последнюю игру «Предаторз» откатали против «Торонто» дома. «Листочкам» парни Хайнса слились с минимальной разницей (2:3).

Коэффициенты

На «Бостон» букмекеры выгружают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, а на «Нэшвилл» — 4.40.

Прогноз

«Нэшвилл» по-прежнему не может найти отмычку от ящика, куда была спрятана его стабильность. Команда продолжает катать неровные отрезки, миксуя одну-две победы столькими же потерями.

В «ТД Гарден» бригада из Теннесси вваливается с не самым лучшим бэкграундом: два поражения и 10 пропущенных. Для «Бостона» такой соперник является будничным. Подобных ребят «Брюинз» спокойно перемалывают по ходу всего сезона .

Ставка

Несмотря на закрытие вопроса о квалификации в плей-офф, команда Монтгомери планирует сохранить форму. Для этого нужно разбираться с соперниками вроде предстоящего. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 6.5 за 2.55.

Сейчас «Бостон» обладает самой надежной обороной среди всех команд НХЛ, «Нэшвилл» с его традиционно трухлявым нападением пролетит мимо высокой реализации. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нэшвилла» меньше 2 за 2.14.