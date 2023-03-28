НХЛ. «Айлендерс» победили «Нью-Джерси», «Эдмонтон» одолел «Аризону»

«Баффало» — «Монреаль» 3:4 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Монреаль» — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Харрис — 4 (Друэн, Мэтисон), 1:22 — 0:1. Роусек — 1 (Джост, Пауэр), 3:49 — 1:1. Белзил — 6 (Савар), 24:28 — 1:2. Петерка — 10 (бол., Так, Миттельштадт), 25:49 — 2:2. Стиллман — 1 (Олофссон, Роусек), 28:31 — 3:2. Галлахер — 6 (Эванс, Юленен), 48:35 — 3:3Победный буллит: ПеццеттаВратари: Комри — АлленШтраф: 6-8Броски: 33 (13+9+9+2) — 41 (6+18+13+4)

«Баффало» — «Монреаль» 3:4 Б

«Оттава» — «Флорида» 5:2

Дубль в составе «Флориды» оформил Густав Форслинг. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Флорида» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Ткачак — 34 (Шабо), 9:02 — 1:0. Браннстрем — 3 (бол.), 18:55 — 2:0. Форслинг — 11 (Райнхарт, Э. Стаал), 25:58 — 2:1. Дебринкэт — 24 (бол., Батерсон, Ткачак), 39:22 — 3:1. Форслинг — 12 (Экблад, Луостаринен), 49:15 — 3:2. Штюцле — 36 (бол., Хэмоник, Жиру), 57:37 — 4:2. Пинто — 19 (п.в.), 58:30 — 5:2Вратари: Сегорд — Бобровский (57:44 — 58:30)Штраф: 8-8Броски: 27 (8+9+10) — 34 (5+16+13)

«Флорида» с 79 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Она отстает от зоны плей-офф на три балла. «Оттава» (77) — 11-я.

«Оттава» — «Флорида» 5:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:1

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Пальмери, набравший три (2+1) очка. Голкипер Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31 и стал второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Энгвалль — 16 (Палмиери, Мэйфилд), 7:37 — 1:0. Хаула — 9 (мен.), 26:15 — 1:1. Палмиери — 14 (Нельсон), 34:21 — 2:1. Палмиери — 15, 55:25 — 3:1. Хорват — 37 (п.в., Сизикас, Ли), 58:58 — 4:1. Паризе — 21 (мен., п.в., Пажо), 59:59 — 5:1Вратари: Сорокин — Ванечек (57:08 — 58:58, 59:03 — 59:59)Штраф: 4-2Броски: 36 (10+17+9) — 31 (9+8+14)

«Айлендерс» с 85 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (100) — третий.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» 5:1

«Миннесота» — «Сиэтл» 5:1

В составе «Уайлд» хет-трик оформил нападающий Мэттью Болди. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал матч из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сиэтл» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Голы: Миддлтон — 3 (Сперджен, Юханссон), 15:17 — 1:0. Болди — 26 (бол., Юханссон, Сперджен), 25:38 — 2:0. Болди — 27 (Эрикссон Эк), 34:59 — 3:0. Болди — 28 (Эрикссон Эк), 40:50 — 4:0. Хартман — 14 (Зуккарелло, Меррилл), 50:21 — 5:0. Шварц — 18 (Гики, Данн), 51:00 — 5:1Вратари: Флери — Грубауэр (Джонс, 40:50)Штраф: 18-18Броски: 20 (5+7+8) — 36 (13+13+10)

«Миннесота» набрала 95 очков и идет на третьем месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на седьмой строчке — 88 очков.

«Миннесота» — «Сиэтл» 5:1

«Анахайм» — «Колорадо» 1:5

В составе победителей один из голов забил российский форвард Валерий Ничушкин, отличившийся 16-й раз в сезоне. Первой звездой встречи стал лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший два (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Грант — 5 (Сильферберг), 12:08 — 1:0. Байрам — 9, 15:43 — 1:1. Маккиннон — 32 (Рантанен, Макар), 19:52 — 1:2. Дж. Джонсон — 1 (Мальгин, Нието), 22:05 — 1:3. Ничушкин — 16 (Маккиннон, Макар), 23:46 — 1:4. Жирар — 6 (бол., Родригес, Байрам), 44:22 — 1:5Вратари: Гибсон — ЮханссонШтраф: 6-6Броски: 30 (11+9+10) — 44 (12+15+17)

«Колорадо» с 94 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (56) — 14-й.

«Анахайм» — «Колорадо» 1:5

«Аризона» — «Эдмонтон» 4:5

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативным пасом. Это очко стало для канадца 140-м в текущем сезоне (60+80).

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Эдмонтон» — 4:5 (2:3, 0:1, 2:1) Голы: Маччелли — 9 (Макбэйн, Крауз), 3:50 — 1:0. Хаймэн — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 4:40 — 1:1. Хейтон — 16 (бол., Крауз, Шмальц), 12:59 — 2:1. Бушар — 5 (Фогеле, Бьюгстад), 13:34 — 2:2. Нерс — 9 (мен., Ямамото), 18:11 — 2:3. Драйзайтль — 46, 34:32 — 2:4. Маччелли — 10 (Крауз, Макбэйн), 43:52 — 3:4. Хейтон — 17 (Келлер, Шмальц), 44:50 — 4:4. Нюджент-Хопкинс — 34 (бол., Бушар, Драйзайтль), 52:05 — 4:5Вратари: Веймелка (57:15) — КэмпбеллШтраф: 8-8Броски: 33 (14+6+13) — 29 (10+13+6)

«Эдмонтон» с 93 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 67 очками — на 13-й строчке.