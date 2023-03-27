«Чикаго»
«Чикаго» за четыре последних матча не победил ни разу и в таком состоянии против «Ванкувера», который на ходу, делать нечего.
При всем этом в домашних поединках у «индейцев» две победы в последних поединках. Но гости настолько хороши, что не позволят себя обыграть в Иллинойсе.
«Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 54 очками после 72 сыгранных матчей. В четырех очных поединках против «Ванкувера» из пяти «ястребы» капитулировали.
«Ванкувер»
У «Ванкувера» за 11 последних проведенных матчей всего лишь два поражения, и на этом временном отрезки число набранных очков «косатками» сравнимо с лидерами двух конференций.
В гостях за шесть последних матчей канадский клуб проиграл всего лишь один матч, поэтому в предстоящем поединке расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива Токкета.
После 72 матчей у команды из Ванкувера 71 очко и «Кэнакс» всего лишь один балл в таблице уступают «Сент-Луису».
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.78, на гостей — 2.02.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости без проблем выиграют у своих соперников.
Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у обоих клубов есть проблемы с защитой.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.