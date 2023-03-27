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    Гости уверенно разберутся с «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Ванкувер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Ванкувер»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 27 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Чикаго» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Марта 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» за четыре последних матча не победил ни разу и в таком состоянии против «Ванкувера», который на ходу, делать нечего.

    При всем этом в домашних поединках у «индейцев» две победы в последних поединках. Но гости настолько хороши, что не позволят себя обыграть в Иллинойсе.

    «Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 54 очками после 72 сыгранных матчей. В четырех очных поединках против «Ванкувера» из пяти «ястребы» капитулировали.

    «Ванкувер»

    У «Ванкувера» за 11 последних проведенных матчей всего лишь два поражения, и на этом временном отрезки число набранных очков «косатками» сравнимо с лидерами двух конференций.

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    В гостях за шесть последних матчей канадский клуб проиграл всего лишь один матч, поэтому в предстоящем поединке расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива Токкета.

    После 72 матчей у команды из Ванкувера 71 очко и «Кэнакс» всего лишь один балл в таблице уступают «Сент-Луису».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.78, на гостей — 2.02.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости без проблем выиграют у своих соперников.

    Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у обоих клубов есть проблемы с защитой.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.

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