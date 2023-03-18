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    «Торонто» обыграет соперника четвертый раз подряд?

    «Торонто» — «Каролина». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Каролина»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2023 года

    «Торонто»

    В активе «Торонто» 89 очков, после 67 матчей. «Торонто» проиграл два последних встречи, что весьма е радует поклонников этого клуба. Причем обе этих игры были на родном льду при своих болельщиках.

    В предстоящем матче против «Каролины» вполне можно будет устроиться на третье поражение подряд, но Киф и его хоккеисты явно не хотят такого развития событий, поэтому постараются сделать все возможное, чтобы продлить победную серию матчей против «Каролины», которая составляет уже три матча кряду.

    Четвертое место от «кленовых листьев уже никуда не денется, поэтому спокойно можно играть в свое удовольствие и продолжать обыгрывать "Каролину" в очных поединках.

    "Каролина"

    "Каролина" приближается к 100 очковому рубежу и на данный момент времени имеет в своем активе 96 баллов. Борьба с "Нью-Джерси" за вторую строчку восточной конференции ещё впереди.

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    "Ураганы" после двух крайне неудачных поединков, в которых они проиграли с общим счетом 0:7 провели качественный матч против "Виннипега" и по делу победили в игре на своем льду.

    Игра против "Торонто" ни при каких раскладах не будет легкой поэтому подопечным Бриндамора нужно приготовиться к серьезному сопротивлению со стороны "Мэйпл Ливз", поскольку после двух поражений подряд они будут максимально злыми.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.58, на гостей — 2.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Равные соперники, которые вполне могут организовать ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Будет много борьбы и удалений.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.58.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Торонто» — «Каролина»: прогноз, ставка (4.58), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Торонто» обыграет соперника четвертый раз подряд?
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