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    Гости смогут противопоставить что-то «пингвинам»?

    «Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 08 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Коламбус»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ПиПиДжи Пэйнтс Арена» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Коламбус Коламбус
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    «Питтсбург» постепенно вернулся в хорошую форму, и за пять последних поединков проиграл всего лишь в последней встрече «Флориде», где какие-то невероятные вещи на льду творил Бобровский.

    Если не считать это поражение, не считать эту победу, то в последних четырех проигранных поединках «пингвины» забросили 18 шайб и имеют весьма неплохие перспективы также порезвиться в матче против «Коламбуса».

    Коэффициенты матча Питтсбург — Коламбус

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  • 1.525.404.80Фрибет$40
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    Сейчас пенсильванский клуб располагается на восьмом месте в восточной конференции, имея 71 очко после 62 сыгранных матчей. За девять последних поединков против «Коламбуса» подопечные Салливана проиграли всего лишь один раз.

    «Коламбус»

    «Коламбус» за четыре последних встречи смог победить только в одной, и перед игрой с «Питтсбургом» шансы на успех у клуба Ларсена совсем крошечные.

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    «Оттава» и «Коламбус» знатно постарались в последних двух матчах и оформили девять шайб в ворота «жакетов».

    Коллектив Ларсена имеет 46 набранных очков за 63 проведенных матчей и по-прежнему на последнем месте восточной конференции. В матче с «пингвинами» коллективу из Огайо ничего хорошего не светит.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.55, на гостей — 5.10.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Питтсбург» не оставит своему сопернику ни единого шанса по предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Средний индивидуальный тотал по сезону хозяева точно смогут преодолеть.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Питтсбург» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут противопоставить что-то «пингвинам»?
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