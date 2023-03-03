«Салават Юлаев»
В вечер сенсаций «Салават Юлаев» при родных трибунах влетел «Адмиралу» в овертайме (1:2 ОТ). По ходу скромной в результативном плане встречи единственную шайбу за уфимцев ввалил Александер Хмелевский, реализовавший большинство во втором периоде.
Его шайба стала ответом на гол «Адмирала», который гости всадили на 5-й минуте вторых двадцати, а в овертайме команды откатали почти 17 минут.
Суммарно за весь матч команда Виктора Козлова вмазала 56 бросков в створ ворот гостей, но реализация оказалась никудышней (1.79%). Основным кипером в составе «Салавата» в первом плей-офф матче был Илья Ежов, который совершил 30 спасений (93.75%).
Регулярный чемпионат уфимцы закрыли в статусе второй силы на Востоке. В 68 играх они набрали 86 очков и добились 38 побед. Перед стартом Кубка Гагарина «Салават Юлаев» выдал 3-матчевую беспроигрышную серию, завалив «Авто» (3:1), «Сибирь» (3:1) и «Магнитку» (2:1 Б).
«Адмирал»
«Адмирал» стал первым, кто в вечер 1 марта прикончил фаворита на его льду (2:1 ОТ). В основное время в составе «моряков» отметился Даниил Файзуллин, а в овертайме победную шайбу всадил Прохор Корбит.
20-летний нападающий забил первый гол в карьере. Для него матч в Уфе стал великим. Всего же за игру «Адмирал» нанес 32 броска в раму, реализовать удалось 6.25% попыток. Вратарь дальневосточного клуба Никита Серебряков оформил 55 сэйвов (98.21%).
В плей-офф раунд КХЛ «Адмирал» влетел с седьмой позиции в Восточной конференции. В 68 играх команда Леонида Тамбиева подняла 75 очков и оформила 33 победы.
В феврале «моряки» пережили заметный игровой спад: в 7 встречах из 11 случились поражения. Последние два матча «Адмирал» откатал против «Амура», которого покалечил дома (2:0) и получил сдачу в гостях (2:3).
Коэффициенты
На «Салават Юлаев» букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 3.90, а на «Адмирал» — 4.20.
Прогноз
Поражение в первом матче серии дома, да еще и после хорошего отрезка в регулярке, никак не входило в планы «Салавата». Бесспорно, во второй встрече они готовы разрывать ради того, чтобы восстановить равенство.
Ставка
При родных трибунах уфимцы выиграют, но особенность соперника не позволит сделать это через «верх». Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 5.5 за 2.08.
Несмотря на ожидание скромной событийности, логично предположить, что «юлаевцы» планируют срубить «Адмирал» в основное время, а для этого придется раскрутить реализацию до нескольких заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.15.