Во втором матче серии 1/4 финала Востока «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В вечер сенсаций «Салават Юлаев» при родных трибунах влетел «Адмиралу» в овертайме (1:2 ОТ). По ходу скромной в результативном плане встречи единственную шайбу за уфимцев ввалил Александер Хмелевский, реализовавший большинство во втором периоде.

Его шайба стала ответом на гол «Адмирала», который гости всадили на 5-й минуте вторых двадцати, а в овертайме команды откатали почти 17 минут.

Суммарно за весь матч команда Виктора Козлова вмазала 56 бросков в створ ворот гостей, но реализация оказалась никудышней (1.79%). Основным кипером в составе «Салавата» в первом плей-офф матче был Илья Ежов, который совершил 30 спасений (93.75%).

Все прогнозы на КХЛ

Регулярный чемпионат уфимцы закрыли в статусе второй силы на Востоке. В 68 играх они набрали 86 очков и добились 38 побед. Перед стартом Кубка Гагарина «Салават Юлаев» выдал 3-матчевую беспроигрышную серию, завалив «Авто» (3:1), «Сибирь» (3:1) и «Магнитку» (2:1 Б).

«Адмирал»

«Адмирал» стал первым, кто в вечер 1 марта прикончил фаворита на его льду (2:1 ОТ). В основное время в составе «моряков» отметился Даниил Файзуллин, а в овертайме победную шайбу всадил Прохор Корбит.

20-летний нападающий забил первый гол в карьере. Для него матч в Уфе стал великим. Всего же за игру «Адмирал» нанес 32 броска в раму, реализовать удалось 6.25% попыток. Вратарь дальневосточного клуба Никита Серебряков оформил 55 сэйвов (98.21%).

В плей-офф раунд КХЛ «Адмирал» влетел с седьмой позиции в Восточной конференции. В 68 играх команда Леонида Тамбиева подняла 75 очков и оформила 33 победы.

В феврале «моряки» пережили заметный игровой спад: в 7 встречах из 11 случились поражения. Последние два матча «Адмирал» откатал против «Амура», которого покалечил дома (2:0) и получил сдачу в гостях (2:3).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 3.90, а на «Адмирал» — 4.20.

Прогноз

Поражение в первом матче серии дома, да еще и после хорошего отрезка в регулярке, никак не входило в планы «Салавата». Бесспорно, во второй встрече они готовы разрывать ради того, чтобы восстановить равенство.

Условные 0:2 перед вылетом во Владивосток приравниваются к самоубийству, поэтому команда Виктора Козлова постарается избежать такого результата .

Ставка

При родных трибунах уфимцы выиграют, но особенность соперника не позволит сделать это через «верх». Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 5.5 за 2.08.

Несмотря на ожидание скромной событийности, логично предположить, что «юлаевцы» планируют срубить «Адмирал» в основное время, а для этого придется раскрутить реализацию до нескольких заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.15.