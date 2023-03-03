Во втором матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 3 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В первом матче серии «Локомотив» у себя дома ничего не смог предъявить «Витязю», которому проиграл в овертайме (0:1 ОТ). После завершения трех периодов ярославцы продержались на льду 28 секунд.

В течение матча «Локомотив» нанес 34 броска в створ ворот. По этому показателю он всего на два удара превзошел подмосковных соперников. Вратарь «железнодорожников» Даниил Исаев совершил 31 спасение (96.88%).

Регулярный сезон-2022/23 команда Игоря Никитина закончила на третьем месте в Западной конференции. В 68 матчах ей удалось поднять 92 очка и оформить 41 победу.

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Чемпионат «Локомотив» закрыл с лучшим показателем в обороне среди всех плей-офф участников. Пропустили ярославцы всего 122 шайбы. В преддверии Кубка Гагарина команда провела 5-матчевую серию без поражений, после чего слила две встречи из трех оставшихся.

«Витязь»

По предматчевым раскладам «Витязь» на «Арене-2000» ожидаемо считался аутсайдером. Несмотря на такой статус, подмосковные гости срубили «Локо» благодаря единственной шайбе в овертайме (1:0 ОТ).

Победный гол на 28-й секунде вмазал Владимир Галузин после паса Александра Яремчука. За всю игру «Витязь» нанес 32 броска в створ ворот с реализацией в 3.13%. Кипер «богатырей» Максим Дорожко оформил шатаут.

По итогам регулярного чемпионата команда Вячеслава Буцаева оказалась шестой в таблице Западной конференции. В 68 играх «витязи» подняли 76 очков и добились 34 побед.

Перед стартом Кубка Гагарина «Витязь» слил три заключительных матча регулярки. В Балашихе он отлетел от «Северстали» (2:3), а в столице уступил «Динамо» Москва (1:4). Вернувшись на родную арену, «богатыри» проиграли «Динамо» Минск (1:2).

Коэффициенты

Победа «Локомотива» рассматривается букмекерами за 1.62, ничья — за 4.30, а победа «Витязя» — за 5.00.

Прогноз

В первой встрече на «Арене-2000» «Локо» убила его нулевая реализация, которую команда Никитина прокачает в преддверии второй попытки. Ее ярославцам смазывать нельзя, иначе в Балашиху они поедут в максимально плохом положении.

Очевидно, во второй игре «Локомотив» всеми силами будет избегать новой сенсации и проведет раунд в привычном для себя режиме — выиграет через «низ» .

Ставка

Сверхзабивным предстоящий матч не получится, но фаворит добьется своего. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТМ 4.5 за 2.70.

В ожидании тихой по событийности встречи дополнительно можно взять рискованный вариант — тотал каждого периода меньше 1.5 с коэффициентом 3.60.