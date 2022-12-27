В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Германия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

На прошлом чемпионате мира немецкой команде удалось запрыгнуть в плей-офф, причем до этого она откатала хорошую по своим возможностям групповую кампанию — две победы из четырех и третье место в таблице.

Правда, тогда Германия дебютировала неудачно. В разборках с США она подписалась на разгром (1:5). Очки немцам удалось стащить у Австрии (4:2) и Швейцарии (3:2), а без накоплений в очередной раз бундестим оставила Швеция (2:4).

В четвертьфинале МЧМ-2022 команда Тобиаса Абштрайтера соперничала с Финляндией. В драке с будущим финалистом аутсайдер крупно проиграл (2:5). После относительно неплохого турнира было принято решение оставить нынешнего коуча в сборной.

Все прогнозы на хоккей

В преддверии очередного чемпионата хоккеисты Абштрайтера откатали три товарищеские встречи. Ни в одной они не уступили в основном время. В рамках подготовительного цикла Германия переиграла Словакию (5:0) и Латвию (3:6). Между этими раундами она сдалась Австрии в овертайме (3:4 ОТ).

Швеция

В первой игре на чемпионате мира-2023 Швеция максимально жестко прошлась по одному из главных аутсайдеров турнира — Австрии (11:0). Благодаря такому мощному старту команда возглавила группу A.

В данный момент Швеция имеет столько же накоплений, сколько сделала Чехия в своем сказочном дебютном раунде, однако прочный результативный гандикап делает молодых «Тре Крунур» лидерами.

Встреча с Австрией стартовала в лайт-режиме. К первому перерыву шведы забросили 2 шайбы и ушли отдыхать с увесистым преимуществом. Мочить аутсайдера на максималках команда Магнуса Хавелида начала во втором периоде.

Самыми продуктивными в составе Швеции оказались Исак Росен и Филип Бюстедт из первого звена. Оба зарядили по дублю и оформили по ассисту. Защитник Людвиг Янссон запомнился тремя результативными передачами, а шатаутом и предголевым пасом закончил игру вратарь Карл Линдбом.

Коэффициенты

Зарядить на Германию букмекеры предлагают за 10.0, на ничью — за 7.60, а на Швецию — за 1.19.

Прогноз

В дебютном матче шведы выдали мощный заряд, обозначив таким образом свои серьезные амбиции. На этот турнир у молодых «Тре Крунур» большие планы, поэтому команда продолжит пользоваться проходным календарем, треская андердогов.

Безусловно, Германия — более крупный соперник, однако даже его на классе желто-синие должны убирать со своего пути без вопросов . Первая встреча скандинавов показала, что играть в поддавки даже при весомом преимуществе в счете они не собираются.

Ставка

Кажется, исход предстоящей игры предрешен. Немцы навяжут бой, но в итоге останутся с нулем. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой -3 за 2.09.

Без привязки к исходу в чью-либо пользу можно рассмотреть и альтернативный вариант — индивидуальный тотал Швеции больше 5 с коэффициентом 2.30.