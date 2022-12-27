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    Чем удивит Словакия в дебютной игре на молодежном первенстве?

    Финляндия — Словакия. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Словакия
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    Далибор Дворский
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет со Словакией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 27 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. Финляндия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2023. Группа B 27 Декабря 2022 года
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    Финляндия

    В первом матче Финляндия заработала 1 балл, из-за которого на старте сезона заняла второе место в группе B. В данный момент ни Австрия, ни Латвия, ни США еще не сыграли. Лидирует в таблице Швейцария с 2 очками.

    Со швейцарцами Финляндия откатала встречу, закончившуюся поражением в овертайме (2:3 ОТ). По ходу матча обе команды по разу выходили вперед, финны спасли игру в третьем периоде.

    Коэффициенты матча Финляндия U20 — Словакия U20

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    За Суоми забивали Конста Капанен и Калле Вяйсянен. Второй талант вмазал гол на 8-й минуте третьих двадцати, благодаря чему встреча дотянула аж до овертайма. В дополнительном микропериоде команда Томи Лямси продержалась 41 секунду.

    Все прогнозы на хоккей

    Суммарно за матч Финляндия нанесла 16 бросков в створ, уступив на 11 ударов по этому показателю Швейцарии. Несмотря на слабую точность, реализация держалась на уровне 12.5%. Финский вратарь Аку Коскенвуо совершил 24 сэйва (88.89%).

    Словакия

    На прошлом чемпионате мира сборная Словакии традиционно вкатилась в список андердогов. К сожалению, ее статус был подтвержден на сто процентов. В четырех встречах команда заработала 2 очка и оказалась последней в таблице.

    Групповую кампанию тогда Словакия начала с двух поражений. Сперва была драйвовая битва с Чехией, слитая с минимальной разницей (3:4), а затем — ожидаемое крупное поражение в раунде с Канадой (1:11).

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    • Единственную победу на турнире команде Ивана Фенеша удалось отжать у Латвии в разборках лузеров (3:2 Б). Позже словаки уступили Финляндии (3:9) и покинули турнир. На новый чемпионат сборную везет этот же коуч.

    В рамках подготовительной кампании Словакия провела три контрольных матча. В двух встречах она была разорвана Германией (0:5) и Канадой (1:6), а в последней — уничтожила Австрию (5:1).

    Коэффициенты

    Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.26, ничья — в 6.25, а победа Словакии — в 7.20.

    Прогноз

    В первом матче Финляндия без своего желания стала участником первой сенсации на турнире. Ее поражение и две пропущенные шайбы являются мощным сигналом для андердогов вроде Словакии.

    На новом турнире команда Ивана Фенеша еще не играла, к дебютной встрече она подходит с максимальным запасом сил. За счет этого и не лучшего состояния фаворита словаки могут рассчитывать на чудо.

    Ставка

    Набрать 3 очка — задача практически невыполнимая, но выдать яркую игру, пусть эпизодами, андердог сумеет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Словакии больше 2 с коэффициентом 2.10.

    При этом нет ощущения, что Финляндия способна разорвать по счету оппонента. В качестве альтернативы можно выбрать вариант — Словакия победит с форой +2 за 2.14.

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    Финляндия — Словакия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на хоккей. Чем удивит Словакия в дебютной игре на молодежном первенстве?
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