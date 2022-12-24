В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфия». Игра пройдет на «Пи-Эн-Си Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

За 33 сыгранных поединка «Каролина» набрала 48 очков и идет на втором месте в восточной конференции. Последние результаты «ураганов» действительно впечатляют, поскольку команда Бриндамора не проигрывает на протяжении семи поединков.

«Каролина» вообще проиграла только один матч «Анахайму» (3:4) за двенадцать (!) последних поединков. Даже то поражение случилось лишь в овертайме. В предстоящем матче есть отличные шансы продлить победную серию до восьми поединков кряду, поскольку соперник хромает на обе ноги.

«Каролина» выигрывала в четырех последних очных поединках с «Филадельфией», причем два матча из четырех закончились только в овертайме.

«Филадельфия»

«Филадельфия» начинает постепенно выздоравливать и за пять последних поединков выиграла уже два раза. Это были победы над «Коламбусом» (5:3) и «Нью-Джерси» (2:1). Это уже хоть что-то, но в игре против такой мощной «Каролины» вряд ли поможет.

Пенсильванская команда хотя бы начала забрасывать шайбы. В трех последних матчах игроки этой команды не отправляли меньше трех голов в ворота противника.

Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 34 сыгранных поединков. Перспектив улучшить свое турнирное положение после матча с одной из самых остро атакующих команд лиги на данный момент времени крайне мало.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.10, на гостей — 5.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Каролина» на подъеме и должна легко разбираться с проблемным соперником.

Альтернативный прогноз: Штрафа будет много в этой игре, поскольку соперники демонстрируют непримиримые матчи в последнее время.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.29.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.19.