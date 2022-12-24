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    «Каролина» продолжит побеждать?

    «Каролина» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Филадельфия»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфия». Игра пройдет на «Пи-Эн-Си Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2022 года

    «Каролина»

    За 33 сыгранных поединка «Каролина» набрала 48 очков и идет на втором месте в восточной конференции. Последние результаты «ураганов» действительно впечатляют, поскольку команда Бриндамора не проигрывает на протяжении семи поединков.

    «Каролина» вообще проиграла только один матч «Анахайму» (3:4) за двенадцать (!) последних поединков. Даже то поражение случилось лишь в овертайме. В предстоящем матче есть отличные шансы продлить победную серию до восьми поединков кряду, поскольку соперник хромает на обе ноги.

    «Каролина» выигрывала в четырех последних очных поединках с «Филадельфией», причем два матча из четырех закончились только в овертайме.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» начинает постепенно выздоравливать и за пять последних поединков выиграла уже два раза. Это были победы над «Коламбусом» (5:3) и «Нью-Джерси» (2:1). Это уже хоть что-то, но в игре против такой мощной «Каролины» вряд ли поможет.

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    Пенсильванская команда хотя бы начала забрасывать шайбы. В трех последних матчах игроки этой команды не отправляли меньше трех голов в ворота противника.

    Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 34 сыгранных поединков. Перспектив улучшить свое турнирное положение после матча с одной из самых остро атакующих команд лиги на данный момент времени крайне мало.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.10, на гостей — 5.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Каролина» на подъеме и должна легко разбираться с проблемным соперником.

    Альтернативный прогноз: Штрафа будет много в этой игре, поскольку соперники демонстрируют непримиримые матчи в последнее время.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Каролина» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Каролина» продолжит побеждать?
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