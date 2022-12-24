«Каролина»
За 33 сыгранных поединка «Каролина» набрала 48 очков и идет на втором месте в восточной конференции. Последние результаты «ураганов» действительно впечатляют, поскольку команда Бриндамора не проигрывает на протяжении семи поединков.
«Каролина» вообще проиграла только один матч «Анахайму» (3:4) за двенадцать (!) последних поединков. Даже то поражение случилось лишь в овертайме. В предстоящем матче есть отличные шансы продлить победную серию до восьми поединков кряду, поскольку соперник хромает на обе ноги.
«Каролина» выигрывала в четырех последних очных поединках с «Филадельфией», причем два матча из четырех закончились только в овертайме.
«Филадельфия»
«Филадельфия» начинает постепенно выздоравливать и за пять последних поединков выиграла уже два раза. Это были победы над «Коламбусом» (5:3) и «Нью-Джерси» (2:1). Это уже хоть что-то, но в игре против такой мощной «Каролины» вряд ли поможет.
Пенсильванская команда хотя бы начала забрасывать шайбы. В трех последних матчах игроки этой команды не отправляли меньше трех голов в ворота противника.
Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 34 сыгранных поединков. Перспектив улучшить свое турнирное положение после матча с одной из самых остро атакующих команд лиги на данный момент времени крайне мало.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.10, на гостей — 5.60.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Каролина» на подъеме и должна легко разбираться с проблемным соперником.
Альтернативный прогноз: Штрафа будет много в этой игре, поскольку соперники демонстрируют непримиримые матчи в последнее время.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.29.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.19.