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    «Лос-Анджелес» — «Калгари». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 23 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес»

    За 35 поединков сезона «Лос-Анджелес» смог набрать 41 очко, но в последних матчах дружине из Лос-Анджелеса даются победы с большим трудом. На данный момент у «королей» три выигранных матчах подряд, в двух из которых удалось победить только по буллитам.

    За четыре последних домашних матча «короли» проиграли только один матч «Каролине» (2:4). Меньше двух голов подопечные Маклеллана не забрасывают уже 9 матчей кряду.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Калгари

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    При всем этом у коллектива из Калифорнии откровенно не клеится игра в матчах против «Калгари». Два последних поединка между этими клубами завершились в пользу «огоньков».

    «Калгари»

    У «Калгари» за 33 сыгранных матча в активе 36 очков, и всего лишь девятое место в западной конференции. «Огонькам» повезло, что им под руку попался никакой «Сан-Хосе», над которым можно было вдоволь потренироваться за два матча.

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    За два поединка с «акулами» канадская дружина не только оба раза выиграла, но и знатно накидала голов в ворота противоборствующей команды. «Акулы» пропустили 12 голов от своего соперника, что критически много.

    Этот победы команде из Альберты нужны были как свежий воздух. Вполне возможно, что сейчас она станет играть куда продуктивнее с другими соперниками по регулярному сезону.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.30, на гостей — 2.48.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Лос-Анджелес» на подъеме и способен выиграть матч на своём льду довольно уверенно, учитывая проблемы гостей в защите на протяжении всего сезона.

    Альтернативный прогноз: Учитывая, как «короли» в последнее время полюбили серию буллитов, никто не удивится, если этот матч также закончится штрафными бросками.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.

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    «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на хоккей. Кто из клубов прервёт свою победную серию?
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