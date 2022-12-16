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    «Баффало» обеспечит «Колорадо» максимально нервный матч

    «Колорадо» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Баффало»
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    Пейтон Кребс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Болл Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Декабря 2022 года

    «Колорадо»

    Денверцы забрали 32 очка в 27 играх. В таблице Западной конференции они занимают восьмое место. В данный момент столько же накоплений имеет и «Калгари», который высматривает «Эвс» с девятой позиции.

    Травмы и общие системные сбои в игре «Колорадо» привели к тому, что в течение пары прошлых недель он пережил очередную серию поражений. В период с 4 по 10 декабря «Эвеланш» потеряли очки четырежды.

    Коэффициенты матча Колорадо — Баффало

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    Первые проблемы команда Джареда Беднара нашла в «ТД Гарден», где не смогла достать восточного лидера — «Бостон» (1:5). А после поражения от «Филадельфии» (3:5) «Эвс» снова слились «Брюинз», но на этот раз дома (0:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    На «Болл Арене» «Колорадо» ждало еще одно разочарование. В матче с «Рейнджерс» пришлось отдать победу по буллитам (1:2 Б). В двух последних встречах команде пришло небольшое просветление. Денверцам удалось победить «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и «Филадельфию» (3:2).

    «Баффало»

    Клуб из Буффало забрал 28 очков в 29 играх. В таблице Восточной конференции он расположился на 14-м месте. По набранным баллам «Сейбрз» сравнялись с «Оттавой», рванувшей на 13-ю строчку.

    На прошлой неделе «Баффало» выдал два космических в атакующем ключе раунда, в которых победил, зарядив суммарно 15 голов. Меньшую половину часть запаса он потратил на «Сан-Хосе» (6:3), а остальной боекомплект использовал в раунде с «Коламбусом» (9:4).

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    • После тотального уничтожения аутсайдеров команда Дона Гранато дважды сошлась с «Питтсбургом». В первом стыке в «КиБанк Центре» победу пришлось отдать в овертайме (3:4 ОТ), а в Пенсильвании «Сейбрз» уступили в основное время (1:3).

    «Питтсбург» — мощный для «Баффало» соперник, поэтому ничего удивительного в тех двух поражениях не было. В последнем матче «Сейбрз» бились против более лайтовой команды — «Лос-Анджелеса», в игре с которым снова проявили гиперпродуктивность (6:0).

    Коэффициенты

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.40, а на победу «Баффало» — 3.80.

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    Прогноз

    Последними двумя матчами «Колорадо» удалось размочить предыдущую серию поражений. Однако даже выигранные встречи высвечивают оборонительные проблемы «Эвеланш».

    По 2 шайбы пропустила команда Беднара в играх с «Блюз» и «Флайерз», а в ходе неудачного цикла в ее ворота трижды вонзили по 3+ гола, поэтому у «Баффало», любящего атакующий хоккей, будут шансы на топ-перфоманс в Денвере.

    Ставка

    «Сейбрз» — чистейшие андердоги, однако нынешняя форма «Эвеланш» не гарантирует им легкий прокат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2.5 за 2.04.

    Несмотря на фанерную защиту, действующий чемпион вытаскивал последние игры за счет нападения. Поэтому в качестве альтернативного варианта рекомендуем рассмотреть исход — «Колорадо» забьет в каждом периоде за 2.60.

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    «Колорадо» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Баффало» обеспечит «Колорадо» максимально нервный матч
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