НХЛ. «Миннесота» победила «Детройт», «Калгари» проиграл «Ванкуверу»

«Оттава» — «Монреаль» 3:2
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативным пасом, который стал для него вторым в текущем сезоне НХЛ. На счету российского форварда «Монреаля» Евгения Дадонова также ассист. Он набрал шесть (2+4) очков в 25 матчах текущего сезона.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Монреаль» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Голы: Пинто — 10 (Дебринкэт, Зайцев), 21:28 — 1:0. Батерсон — 8 (бол., Дебринкэт, Ткачак), 25:41 — 2:0. Ткачак — 13 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 28:02 — 3:0. Дак — 5 (Эванс, Слафковски), 48:05 — 3:1. Дворак — 6 (Сузуки, Дадонов), 53:12 — 3:2Вратари: Тэлбот — Монтембо (52:51 — 53:12, 59:08)Штраф: 6-14Броски: 31 (6+16+9) — 25 (10+3+12)
«Оттава» — «Монреаль» 3:2
«Миннесота» — «Детройт» 4:1
Форвард победителей Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Теперь в активе нападающего 17 голов и 19 голевых передач в текущем сезоне.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18)Штраф: 11-13Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5)
«Миннесота» выиграла третий матч подряд и с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт» с 32 баллами идет 10-м на Востоке.
«Миннесота» — «Детройт» 4:1
«Калгари» — «Ванкувер» 3:4 Б
Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко реализовал победный буллит, а в игре отметился результативной передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хорват — 20 (Экман-Ларссон, Миллер), 1:14 — 0:1. Гарлэнд — 5 (Хегландер, Майерс), 1:48 — 0:2. Баклунд — 6 (бол., Дюбе, Ружичка), 9:40 — 1:2. Манджапане — 7 (Кадри, Дюбе), 16:09 — 2:2. Льюис — 6 (Уигар, Маркстрем), 23:51 — 3:2. Дрис — 3 (Хегландер, Кузьменко), 25:31 — 3:3Победный буллит: КузьменкоВратари: Маркстрем — МартинШтраф: 8-12Броски: 38 (16+11+9+2) — 27 (7+12+3+5)
«Ванкувер» после 29 матчей имеет в своем активе 29 очков и занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Калгари» в 30 матчах набрал 32 очка и располагается на девятом месте на Западе.
«Калгари» — «Ванкувер» 3:4 Б