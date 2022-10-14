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    На старте регулярки «Нью-Джерси» влепит пощечину «Филадельфии»

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
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    Джек Хьюз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2022 года

    «Филадельфия»

    Предыдущий регулярный сезон «Филадельфия» провела мегаслабо. За всю кампанию она собрала всего 61 балл, с которым рухнула на 15-е место в Восточной конференции и оказалась второй снизу по силе атаки — 211 голов.

    В течение сезона у «Филадельфии» сменился коуч, который проработал до конца кампании. В новом чемпионате тащить «Флайерз» будет менеджер Джон Торторелла, который в межсезонье лишился двух форвардов — Оскара Линдблома и Нейта Томпсона. Правда, их потери едва можно назвать критичными.

    Коэффициенты матча Филадельфия — Нью-Джерси

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    Сквад-лист «Флайерз» пополнили кадры поинтереснее. В команду из Пенсильвании заехали защитники Луи Белпедио и Энтони Д'Анджело, а список страйкеров расширили Антуан Руссель и Купер Мароди.

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    Достаточно скромные усиления «Филадельфии» отразились и на ее предсезонке — пять поражений в шести матчах. Единственную победу команда Тортореллы урвала в первом же раунде с «Бостоном» — 2:1.

    «Нью-Джерси»

    Для «Джерси» предыдущий сезон также вошел в статистику провальных. В регулярном чемпионате команда собрала всего 63 очка и оказалась на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Несмотря на очередную неудачную кампанию, боссы «Нью-Джерси» сохранили коуча Линди Раффа. Канадский менеджер получил летом неплохие усиления, с которыми будет строить улучшенную версию «Дэвилз».

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    • В межсезонье в ростер клуба из Ньюарка зашли нападающие Эрик Хаула, Ондржей Палат, ряд хороших защитников Шимон Немец, Брендан Смит, Джон Марино + вратарь Витек Ванечек.

    С обновленным составом «Нью-Джерси» откатал семь предсезонных матчей, одержав пять побед, причем в трех выигранных встречах «Дэвилз» заряжали в ворота соперников по 4-5 голов.

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Филадельфии» букмекеры дают возможность за 2.42, на ничью — за 4.40, а на победу «Нью-Джерси» — за 2.40.

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    Прогноз

    Если сравнивать результаты предсезонок и трансферы будущих соперников, то значительный перевес в этих компонентах идет в сторону «Джерси».

    Команда провела хорошую летне-осеннюю кампанию, с которого готова решать задачи по выходу в плей-офф, в то время как «Флайерз» с новым коучем планируют тащиться по регулярке на старом движке.

    Ставка

    Преимущество родного льда не сильно поможет филадельфийцам в игре с решительными гостями из Ньюарка. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит в матче за 1.95.

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    «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на хоккей. На старте регулярки «Нью-Джерси» влепит пощечину «Филадельфии»
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