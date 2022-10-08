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    «Ак Барс» наконец-то выиграет дома?

    «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Барыс»
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    Михаил Глухов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Казанская дрим-тим откатала 14 матчей, после которых по-прежнему крепко сидит на третьем месте на Востоке с 19 очками. За две предыдущие встречи «Ак Барс» успел отстать от первого «Автомобилиста» на 4 балла.

    Последняя реально уверенная победа была добыта «Ак Барсом» 27-го сентября, причем затащили ее казанцы в Уфе. В «зеленом дерби» гости вонзили три безответные шайбы «Салавату» (3:0).

    В четырех следующих заходах команда Олега Знарка потерпела три поражения от одного соперника. Главным раздражителем в последнее время для казанцев стал «Автомобилист».

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    Сперва «Ак Барс» был опозорен в Екатеринбурге (2:5). А после паузы и трудной победы над «Амуром» (3:2) бригада Знарка снова пару раз проиграла «Автомобилисту». Обе встречи были сданы в овертайме (4:5 ОТ, 1:2 ОТ).

    «Барыс»

    Казахстанцы провели в новом сезоне 15 матчей и взяли 15 очков. С такой ровной статистикой команда занимает шестое место в Восточной таблице и обходит седьмой «Адмирал» на 1 балл.

    Первую в текущей кампании победу в гостях «Барыс» вытащил относительно недавно — 26-го сентября, благодаря выигранной у «Локомотива» серии буллитов (1:0 Б).

    В основное время на чужом льду казахстанцы вынесли соперника двумя днями позже — команда Андрея Скабелки идеально воспользовалась игровым спадом «Спартака» (3:1).

    В октябре «Барыс» ненадолго заглянул в Нур-Султан, где на запредельном уровне откатал встречу с «Сочи» (5:4 ОТ) и выдал слабый матч с «Нефтехимиком» (1:2). А недавний выезд в Нижний закончился поражением от «Торпедо» (1:3).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Ак Барса» букмекеры дают возможность за 1.38, на ничью — за 5.25, а на «Барыс» — за 6.65.

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    Прогноз

    Три поражения в трех раундах с «Авто» жестко ударили по самолюбию суперкоманды Знарка, которая теперь будет отыгрываться на более слабом сопернике. Тут вовремя подлетает «Барыс». У него в текущей регулярке напряженка с выездными победами — только две в восьми заходах.

    Ставка

    В том, что «Ак Барс» возьмет максимум в такой момент, сомнений не возникает, но, учитывая специфику его атаки, можем рассчитывать на скромный по результативности матч. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит и ТМ 5.5 за 2.17.

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    «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» наконец-то выиграет дома?
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