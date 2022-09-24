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    Как быстро «Металлург» Мг раскроет «Куньлунь»?

    «Металлург» Мг — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Металлург» 24 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцам понадобилось девять матчей, чтобы зацепиться за 14 очков и ворваться на вторую позицию в Восточной конференции с разницей голов 27:23.

    В начале сезона «Металлург» Мг не обошелся без серьезных пробуксовок. В трех матчах из четырех на старте «лисы» проиграли, причем в каждом заходе они отдавали победу, позволяя соперникам совершить камбэк.

    После скомканного дебюта команда Ильи Воробьева вернула праймовую форму, благодаря которой она не проигрывает в течение пяти заходов кряду.

    Все прогнозы на КХЛ

    Первый матч серии «Металлург» Мг закрыл победой в овертайме над «Спартаком» (2:1 ОТ). А во время цепочки поединков на Дальнем Востоке парни Воробьева по два раза хлопнули «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (3:2, 3:1).

    «Куньлунь»

    Пекинская команда откатала девять матчей, в которых ей удалось перехватить 7 очков, коих достаточно для десятого места в Западной конференции. Разумеется, баланс голов у «Ред Стар» минусовой — 14:22.

    В дебютной встрече «Куньлунь» в Мытищах вырубил «Адмирал» (3:1), после чего началась привычная цепочка поражений, которая доросла до пяти матчей.

    Прервать красную статистику команде Грега Айэленда удалось 16-го сентября. Произошло это знаковое событие во время разборок с «Сочи» (3:1).

    После выяснений в матче аутсайдеров Запада «Куньлунь» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1 ОТ). А еще одну встречу с «армейцами» китайский клуб не выдержал — СКА в данный момент слишком идеален (3:6).

    Коэффициенты

    Поставить на «Металлург» Мг в этой игре букмекеры предлагают за 1.30, на ничью — за 5.85, а на «Куньлунь» — за 8.00.

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    Прогноз

    К домашней игре «Магнитка» подлетает с воспоминаниями о пяти подряд победах. Поочередно команда Воробьева разобралась с проходными соперниками, а андердог из Запада остался на десерт.

    В трех выигранных матчах из пяти «Металлург» покидал площадку в статусе промежуточного лидера после первого периода. Аналогичный мощный старт хозяева зарядят и в предстоящей встрече.

    Ставка

    Возиться долго с «Куньлунем» магнитогорцам нет смысла, да и соперник позже может наказать. Поэтому наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в первом периоде за 1.90.

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    «Металлург» Мг — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на хоккей. Как быстро «Металлург» Мг раскроет «Куньлунь»?
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