В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Металлург» 24 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцам понадобилось девять матчей, чтобы зацепиться за 14 очков и ворваться на вторую позицию в Восточной конференции с разницей голов 27:23.

В начале сезона «Металлург» Мг не обошелся без серьезных пробуксовок. В трех матчах из четырех на старте «лисы» проиграли, причем в каждом заходе они отдавали победу, позволяя соперникам совершить камбэк.

После скомканного дебюта команда Ильи Воробьева вернула праймовую форму, благодаря которой она не проигрывает в течение пяти заходов кряду.

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Первый матч серии «Металлург» Мг закрыл победой в овертайме над «Спартаком» (2:1 ОТ). А во время цепочки поединков на Дальнем Востоке парни Воробьева по два раза хлопнули «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (3:2, 3:1).

«Куньлунь»

Пекинская команда откатала девять матчей, в которых ей удалось перехватить 7 очков, коих достаточно для десятого места в Западной конференции. Разумеется, баланс голов у «Ред Стар» минусовой — 14:22.

В дебютной встрече «Куньлунь» в Мытищах вырубил «Адмирал» (3:1), после чего началась привычная цепочка поражений, которая доросла до пяти матчей.

Прервать красную статистику команде Грега Айэленда удалось 16-го сентября. Произошло это знаковое событие во время разборок с «Сочи» (3:1).

После выяснений в матче аутсайдеров Запада «Куньлунь» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1 ОТ). А еще одну встречу с «армейцами» китайский клуб не выдержал — СКА в данный момент слишком идеален (3:6).

Коэффициенты

Поставить на «Металлург» Мг в этой игре букмекеры предлагают за 1.30, на ничью — за 5.85, а на «Куньлунь» — за 8.00.

Прогноз

К домашней игре «Магнитка» подлетает с воспоминаниями о пяти подряд победах. Поочередно команда Воробьева разобралась с проходными соперниками, а андердог из Запада остался на десерт.

В трех выигранных матчах из пяти «Металлург» покидал площадку в статусе промежуточного лидера после первого периода . Аналогичный мощный старт хозяева зарядят и в предстоящей встрече.

Ставка

Возиться долго с «Куньлунем» магнитогорцам нет смысла, да и соперник позже может наказать. Поэтому наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в первом периоде за 1.90.