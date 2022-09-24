«Металлург» Мг
Магнитогорцам понадобилось девять матчей, чтобы зацепиться за 14 очков и ворваться на вторую позицию в Восточной конференции с разницей голов 27:23.
В начале сезона «Металлург» Мг не обошелся без серьезных пробуксовок. В трех матчах из четырех на старте «лисы» проиграли, причем в каждом заходе они отдавали победу, позволяя соперникам совершить камбэк.
После скомканного дебюта команда Ильи Воробьева вернула праймовую форму, благодаря которой она не проигрывает в течение пяти заходов кряду.
Первый матч серии «Металлург» Мг закрыл победой в овертайме над «Спартаком» (2:1 ОТ). А во время цепочки поединков на Дальнем Востоке парни Воробьева по два раза хлопнули «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (3:2, 3:1).
«Куньлунь»
Пекинская команда откатала девять матчей, в которых ей удалось перехватить 7 очков, коих достаточно для десятого места в Западной конференции. Разумеется, баланс голов у «Ред Стар» минусовой — 14:22.
В дебютной встрече «Куньлунь» в Мытищах вырубил «Адмирал» (3:1), после чего началась привычная цепочка поражений, которая доросла до пяти матчей.
Прервать красную статистику команде Грега Айэленда удалось 16-го сентября. Произошло это знаковое событие во время разборок с «Сочи» (3:1).
После выяснений в матче аутсайдеров Запада «Куньлунь» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1 ОТ). А еще одну встречу с «армейцами» китайский клуб не выдержал — СКА в данный момент слишком идеален (3:6).
Коэффициенты
Поставить на «Металлург» Мг в этой игре букмекеры предлагают за 1.30, на ничью — за 5.85, а на «Куньлунь» — за 8.00.
Прогноз
К домашней игре «Магнитка» подлетает с воспоминаниями о пяти подряд победах. Поочередно команда Воробьева разобралась с проходными соперниками, а андердог из Запада остался на десерт.
Ставка
Возиться долго с «Куньлунем» магнитогорцам нет смысла, да и соперник позже может наказать. Поэтому наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в первом периоде за 1.90.