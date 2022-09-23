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    Самый слабый клуб Запада не станет проблемой для «Спартака»?

    «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак»
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    Шейн Принс
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Сочи»

    Сочинцы никак не могут сдвинуться с последнего места в турнирной таблице Западной конференции. На счету этой команды всего 2 очка и печальная разница голов — 13:27.

    Отпраздновать единственную победу в новом сезоне «Сочи» посчастливилось 9-го сентября. В знаковый для себя день хозяева «Большого» размазали «Барыс» (6:3).

    Коэффициенты матча Сочи — Спартак

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    Правда, к встрече с гостями из Нур-Султана команда Андрея Назарова подъезжала в печальным бэкграундом из трех подряд поражений.

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    А еще одна лузов началась после топ-матча с «Барысом». В четырех следующих заходах «Сочи» уступил «Динамо» Москва (0:2), «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5) и «Авангарду» (1:4).

    «Спартак»

    Спартаковцы откатали девять игр, в которых заработали 12 очков. И даже минусовая разница голов (15:16) не мешает московскому клубу занимать второе место в Западной конференции.

    Заряженный на серьезную борьбу «Спартак» встретил новый сезон тремя домашними победами, в то время как первая турнирная потеря догнала команду на выезде. Случилась неприятность во встрече с «Металлургом» Мг (1:2 ОТ).

    После «Магнитки» хоккеисты Бориса Миронова успели вырубить «Салават» (3:1), а в период с 14-го по 18-е сентября «народная команда» нарвалась на мощных соперников, которым трижды кряду отдала очки.

    Проиграли спартаковцы «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4). Утешением для москвичей является тот факт, что она удачно сгоняла в Казань на ответку с «барсами» (2:0).

    Коэффициенты

    С коэффициентом 2.75 букмекеры рассматривают победу «Сочи», на «Спартак» можно зарядить за 2.22, а на ничью — за 3.98.

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    Прогноз

    Результаты «Спартака» дают силы удерживаться на высоких позициях на Западе. При серьезной плотности очков красно-белым, как и остальным, важно цепляться за возможность нагнуть андердога типа «Сочи», и кажется, команда Миронова не упустит такой шанс.

    Ставка

    В «Большом» «Сочи» повоюет за потенциальную сенсацию, однако столичным гостям самим нужно решать свои задачи с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.22.

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    «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на хоккей. Самый слабый клуб Запада не станет проблемой для «Спартака»?
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