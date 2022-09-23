«Сочи»
Сочинцы никак не могут сдвинуться с последнего места в турнирной таблице Западной конференции. На счету этой команды всего 2 очка и печальная разница голов — 13:27.
Отпраздновать единственную победу в новом сезоне «Сочи» посчастливилось 9-го сентября. В знаковый для себя день хозяева «Большого» размазали «Барыс» (6:3).
Коэффициенты матча Сочи — Спартак
Правда, к встрече с гостями из Нур-Султана команда Андрея Назарова подъезжала в печальным бэкграундом из трех подряд поражений.
А еще одна лузов началась после топ-матча с «Барысом». В четырех следующих заходах «Сочи» уступил «Динамо» Москва (0:2), «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5) и «Авангарду» (1:4).
«Спартак»
Спартаковцы откатали девять игр, в которых заработали 12 очков. И даже минусовая разница голов (15:16) не мешает московскому клубу занимать второе место в Западной конференции.
Заряженный на серьезную борьбу «Спартак» встретил новый сезон тремя домашними победами, в то время как первая турнирная потеря догнала команду на выезде. Случилась неприятность во встрече с «Металлургом» Мг (1:2 ОТ).
После «Магнитки» хоккеисты Бориса Миронова успели вырубить «Салават» (3:1), а в период с 14-го по 18-е сентября «народная команда» нарвалась на мощных соперников, которым трижды кряду отдала очки.
Проиграли спартаковцы «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4). Утешением для москвичей является тот факт, что она удачно сгоняла в Казань на ответку с «барсами» (2:0).
Коэффициенты
С коэффициентом 2.75 букмекеры рассматривают победу «Сочи», на «Спартак» можно зарядить за 2.22, а на ничью — за 3.98.
Прогноз
Ставка
В «Большом» «Сочи» повоюет за потенциальную сенсацию, однако столичным гостям самим нужно решать свои задачи с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 2.22.