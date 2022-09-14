В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Выходцы из Татарстана зарубились в четырех матчах новой регулярки, в которых смогли взять всего 5 очков. Со скромной голевой разницей 9:7 команда идет шестой в Восточной конференции.

В сезон 2022/23 амбициозный клуб из Казани вошел не так, как планировал. На «ВТБ Арене» «Ак Барс» с экс-динамовцами собирался вырубить москвичей, но сам нарвался на поражение всухую (0:2).

Задержаться в столице команде Олега Знарка пришлось еще на один заход — на этот раз «Ак Барс» ждал выезд на площадку ЦСКА. В матче с «армейцами» гости из Казани показали себя во всей красе (5:1).

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После громких разборок в Москве «Ак Барс» приехал домой, где чуть не профукал шанс ограбить аутсайдера — «Адмирал» (2:1 ОТ), а затем явно недооценил «Динамо» Минск (2:3 ОТ).

«Торпедо»

Нижегородцы провели 4 встречи, в которых успели отобрать у конкурентов 6 очков и зарядить 20 шайб при 11 пропущенных. В Западной конференции с такими цифрами можно приземлиться на шестое место.

Новый чемпионат «Торпедо» начало с поражения. Но это тот случай, когда термин «достойное поражение» идеально вписывается в ситуацию. В битве с «Металлургом» Мг нижегородцы сыграли на пределе возможностей и потерпели неудачу (4:5).

После бодрого старта регулярки команда Игоря Ларионова прибавила в результативности и смогла дважды выиграть с разницей в 4+ шайбы. На своей площадке «Торпедо» размазало «Амур» (6:1) и «Автомобилист» (7:3).

Первым выездным маркером в сезоне был Нижнекамск. На территории «Нефтехимика» хоккеисты «Торпедо» также выложились на сто процентов и удержали победу в серьезной по нервозности встрече (3:2).

Коэффициенты

В матче на «Татнефть-Арене» на хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54. На победу «Торпедо» можно поставить за 4.70, а поймать ничью — за 4.90.

Прогноз

На своей площадке суперсостав Знарка не спешит баловать зрителей голами . Ни один из двух матчей не преодолел планку в 4 шайбы в основное время. Сейчас нет ощущения, что казанцы резко поменяют стратегию — нас ждет очередной спокойный в плане голов заход.

Ставка

Даже несмотря на забивные способности «Торпедо», нижегородцам будет трудно разобрать защиту «Ак Барса». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.