ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022 Бернарду СилваТрансферный дайджест. 6-12 сентября
    Все новости спорта

    «Ак Барс» сделает все, чтобы матч с «Торпедо» был «низовым»

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Кагарлицкий
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Выходцы из Татарстана зарубились в четырех матчах новой регулярки, в которых смогли взять всего 5 очков. Со скромной голевой разницей 9:7 команда идет шестой в Восточной конференции.

    В сезон 2022/23 амбициозный клуб из Казани вошел не так, как планировал. На «ВТБ Арене» «Ак Барс» с экс-динамовцами собирался вырубить москвичей, но сам нарвался на поражение всухую (0:2).

    Задержаться в столице команде Олега Знарка пришлось еще на один заход — на этот раз «Ак Барс» ждал выезд на площадку ЦСКА. В матче с «армейцами» гости из Казани показали себя во всей красе (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После громких разборок в Москве «Ак Барс» приехал домой, где чуть не профукал шанс ограбить аутсайдера — «Адмирал» (2:1 ОТ), а затем явно недооценил «Динамо» Минск (2:3 ОТ).

    «Торпедо»

    Нижегородцы провели 4 встречи, в которых успели отобрать у конкурентов 6 очков и зарядить 20 шайб при 11 пропущенных. В Западной конференции с такими цифрами можно приземлиться на шестое место.

    Новый чемпионат «Торпедо» начало с поражения. Но это тот случай, когда термин «достойное поражение» идеально вписывается в ситуацию. В битве с «Металлургом» Мг нижегородцы сыграли на пределе возможностей и потерпели неудачу (4:5).

    После бодрого старта регулярки команда Игоря Ларионова прибавила в результативности и смогла дважды выиграть с разницей в 4+ шайбы. На своей площадке «Торпедо» размазало «Амур» (6:1) и «Автомобилист» (7:3).

    Первым выездным маркером в сезоне был Нижнекамск. На территории «Нефтехимика» хоккеисты «Торпедо» также выложились на сто процентов и удержали победу в серьезной по нервозности встрече (3:2).

    Коэффициенты

    В матче на «Татнефть-Арене» на хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54. На победу «Торпедо» можно поставить за 4.70, а поймать ничью — за 4.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    На своей площадке суперсостав Знарка не спешит баловать зрителей голами. Ни один из двух матчей не преодолел планку в 4 шайбы в основное время. Сейчас нет ощущения, что казанцы резко поменяют стратегию — нас ждет очередной спокойный в плане голов заход.

    Ставка

    Даже несмотря на забивные способности «Торпедо», нижегородцам будет трудно разобрать защиту «Ак Барса». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сеул — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Суонси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» сделает все, чтобы матч с «Торпедо» был «низовым»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры