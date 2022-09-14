«Ак Барс»
Выходцы из Татарстана зарубились в четырех матчах новой регулярки, в которых смогли взять всего 5 очков. Со скромной голевой разницей 9:7 команда идет шестой в Восточной конференции.
В сезон 2022/23 амбициозный клуб из Казани вошел не так, как планировал. На «ВТБ Арене» «Ак Барс» с экс-динамовцами собирался вырубить москвичей, но сам нарвался на поражение всухую (0:2).
Задержаться в столице команде Олега Знарка пришлось еще на один заход — на этот раз «Ак Барс» ждал выезд на площадку ЦСКА. В матче с «армейцами» гости из Казани показали себя во всей красе (5:1).
После громких разборок в Москве «Ак Барс» приехал домой, где чуть не профукал шанс ограбить аутсайдера — «Адмирал» (2:1 ОТ), а затем явно недооценил «Динамо» Минск (2:3 ОТ).
«Торпедо»
Нижегородцы провели 4 встречи, в которых успели отобрать у конкурентов 6 очков и зарядить 20 шайб при 11 пропущенных. В Западной конференции с такими цифрами можно приземлиться на шестое место.
Новый чемпионат «Торпедо» начало с поражения. Но это тот случай, когда термин «достойное поражение» идеально вписывается в ситуацию. В битве с «Металлургом» Мг нижегородцы сыграли на пределе возможностей и потерпели неудачу (4:5).
После бодрого старта регулярки команда Игоря Ларионова прибавила в результативности и смогла дважды выиграть с разницей в 4+ шайбы. На своей площадке «Торпедо» размазало «Амур» (6:1) и «Автомобилист» (7:3).
Первым выездным маркером в сезоне был Нижнекамск. На территории «Нефтехимика» хоккеисты «Торпедо» также выложились на сто процентов и удержали победу в серьезной по нервозности встрече (3:2).
Коэффициенты
В матче на «Татнефть-Арене» на хозяев букмекеры дают коэффициент 1.54. На победу «Торпедо» можно поставить за 4.70, а поймать ничью — за 4.90.
Прогноз
Ставка
Даже несмотря на забивные способности «Торпедо», нижегородцам будет трудно разобрать защиту «Ак Барса». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.