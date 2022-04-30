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    Обойдет ли Чехия в таблице Швецию?

    Чехия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч Евротура 30 апреля 2022 года

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    Петр Фридрих
    В матче Хоккейных игр Carlson Чехия сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «Остравар Арене» 30 апреля. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    После первого тура на счету чешской команды оказался всего 1 балл. На данный момент она находится на третьем месте в таблице, но от своего будущего соперника отстает всего на 2 очка.

    В дебютной игре Чехия зарубилась с Финдяндией. В замесе с действующим олимпийским чемпионом чехи камбэкнулись с 0:1, однако позже их подвела точность буллитов (1:2 Б).

    В матче с финнами команда Кари Ялонена нанесла 33 броска в створ, при этом показав слабую реализацию — 3.03%. Зато в защите Чехия убила 96.77% атак Финляндии.

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    Перед Евротуром парни Кари Ялонена скатали шесть товарняков, в которых победили Австрию (4:1, 5:1), хлопнули (6:2) и уступили Германии (0:2), а также влетели Словакии (1:3) и взяли над ней верх (4:3 Б).

    Швеция

    Благодаря победе в основное время шведская сборная затащила 3 очка в первом туре. В общей таблице она оказалась одноименным лидером. Разрыв между второй Финляндией — 1 балл.

    Первым соперником Швеции на играх Carlson оказалась Австрия, с которой команда Маркуса Окерблома долго возилась, но в итоге вырвала победу благодаря единственной шайбе Линуса Карлссона (1:0).

    За час противостояния с австрийцами «три короны» сумели бахнуть в их рамку 33 раза, однако парней Окерблома могла подвести печальная реализация — 3.03%. Зато в обороне шведы отпахали безошибочно.

    Перед визитом на Евротур шведская сборная катнула четыре контрольных матча, в которых уступила (2:3 ОТ) и размазала (7:0) Норвегию, а также дважды грохнула Данию (6:1, 3:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу Чехии в этом замесе букмекеры дают коэффициент 2.35, поставить на ничью можно за 4.10, а на победу Швеции — за 2.35.

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    Прогноз

    В первой игре шведы мучились с австрийцами и затолкали одну шайбу в большинстве. В то же самое время Чехия устроила годную зарубу с Финляндией и уступила лишь по буллитам.

    Во второй игре домашнего Евротура команда Ялонена кинется обгонять Швецию в таблице, к счастью для нее, «три короны» не выглядят сейчас неприступным шлагбаумом.

    Ставка

    Во второй игре турнира команда Ялонена зацепит очки, однако сама встреча не перерастет в беспощадную мясорубку с голами. Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

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    Чехия — Швеция: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на хоккей. Обойдет ли Чехия в таблице Швецию?
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