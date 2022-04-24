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    Готовы ли «Айлендерс» унизить одного из топов Столичного дивизиона?

    «Айлендерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Каролина»
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    Андерс Ли
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    На счету Нью-Йоркского клуба из Элмонта 80 баллов, добытых в 78 встречах регулярного чемпионата. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда находится на пятой позиции.

    Последнюю победу на данном этапе сезона «Айлендерс» отпраздновали 16 апреля. В тот день «островитяне» в Канаде зарубились с «Монреалем» и закончили поединок разгромом (3:0).

    После крутого перформанса в «Белл Центре» парни Барри Троца только раздавали очки нуждающимся. Безвыигрышная серия уже доросла до четырех матчей, а стартовала с поражения от «Торонто» (2:4).

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    Далее у себя дома «Айлендерс» уступили «Флориде» (2:3 ОТ), а самый неприятный облом ждал парней из Элмонта в дерби с «Рейнджерс» (3:6). Еще в одной встрече «островитяне» влетели «Баффало» (3:5).

    «Каролина»

    После 79 матчей регулярки на счет «ураганов» упали 110 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кейнс» по-прежнему занимают первую строчку и обходят на 2 балла «Рейнджерс».

    Во второй половине апреля «Каролина» пережила два крупных поражения. В тех печальных по результату встречах «ураганы» уступили с разницей в 3 шайбы.

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    • Без своего желания «Харрикейнз» стали частью сенсации на «PNC-арене», где в одну калитку слились «Нью-Джерси» (0:3). Двумя днями позже команда Рода Бриндамора влетела «Колорадо» (4:7).

    Однако в трех последних на сегодняшний день матчах «Каролина» разобралась со всеми, с кем пересекалась в календаре. Вынести «ураганам» удалось «Аризону» (5:3), «Виннипег» (4:2) и «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на победу «Айлендерс» букмекеры дают возможность за 2.90, ничья оценивается в 4.35, а победа «Каролины» — в 2.10.

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    Прогноз

    В конце регулярки у «Каролины» были слабые матчи, в которых она позволяла даже не самым сильным ребятам забивать много. В последнем очном поединке «Айлс» это подтвердили. Поэтому в Нью-Йорке у хозяев сохраняются неплохие шансы на то, чтобы потягаться с «Харрикейнз» в результативный хоккей.

    Ставка

    На «UBS Арене» команда Тропа без всякой мотивации зарубится с «Каролиной» и стрельнет несколькими шайбами. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 за 1.98.

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    «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на хоккей. Готовы ли «Айлендерс» унизить одного из топов Столичного дивизиона?
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