НХЛ. «Миннесота» разгромила «Сиэтл», «Вашингтон» победил «Аризону»

«Коламбус» — «Оттава» 1:2 Б
Единственный и победный буллит реализовал Тим Штюцле. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел 200-й матч в карьере НХЛ.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Оттава» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рословик — 20 (бол., Силлинджер, Джонсон), 11:20 — 1:0. Ткачак — 29 (Батерсон, Норрис), 47:06 — 1:1Победный буллит: ШтюцлеВратари: Мерзликинс — ГуставссонШтраф: 4-4Броски: 34 (6+10+14+4) — 26 (4+11+9+2)
«Коламбус» — «Оттава» 1:2 Б
«Миннесота» — «Сиэтл» 6:3
Самым результативным игроком матча стал Кевин Фиала, сделавший пять результативных передач. Кирилл Капризов забросил шайбу и трижды ассистировал.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сиэтл» — 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)
Голы: Спронг — 13 (Донской), 6:16 — 0:1. Гурд — 19 (Кулман, Маккэн), 10:20 — 0:2. Эрикссон Эк — 22 (бол., Капризов, Фиала), 16:01 — 1:2. Эрикссон Эк — 23 (Фиала, Болди), 22:04 — 2:2. Капризов — 45 (бол., Фиала, Эрикссон Эк), 26:52 — 3:2. Хартман — 32 (Капризов), 30:22 — 4:2. Зуккарелло — 25 (бол., Фиала, Капризов), 32:03 — 5:2. Делорье — 8 (Фиала, Джост), 34:29 — 6:2. Бенайерс — 3 (бол., Данн, Маккэн), 45:16 — 6:3Вратари: Флери — ГрубауэрШтраф: 9-15Броски: 36 (10+14+12) — 28 (7+12+9)
«Миннесота» — «Сиэтл» 6:3
«Эдмонтон» — «Колорадо» 6:3
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Эвандер Кейн — хет-трик и голевая передача. В составе гостей Валерий Ничушкин забросил две шайбы.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
Голы: Ничушкин — 23 (Байрам, Макар), 8:29 — 0:1. Кейн — 18 (Макдэвид), 22:41 — 1:1. Бушар — 11 (Нюджент-Хопкинс, Расселл), 24:03 — 2:1. Ничушкин — 24 (Маккиннон, Бураковски), 24:18 — 2:2. Кейн — 19 (Кит, Ямамото), 28:19 — 3:2. Кейн — 20 (Макдэвид, Кулак), 34:20 — 4:2. Ямамото — 19 (Кейн, Макдэвид), 50:45 — 5:2. Маккиннон — 32 (Бураковски, Комфер), 58:20 — 5:3. Расселл — 2 (п.в., Драйзайтль), 58:47 — 6:3Вратари: Смит — Кемпер (58:26 — 58:47)Штраф: 16-8Броски: 27 (8+10+9) — 37 (9+12+16)
«Эдмонтон» — «Колорадо» 6:3
«Аризона» — «Вашингтон» 0:2
Шайбы в составе победителей забросили Конор Шири и Джон Карлсон, поразивший пустые ворота. Капитан «столичных» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не набрали очков.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шири — 18 (Бэкстрем, Шульц), 11:33 — 0:1. Карлсон — 16 (п.в., Дауд, Шири), 59:24 — 0:2Вратари: Веймелка (58:28 — 59:24) — ВанечекШтраф: 8-0Броски: 19 (6+5+8) — 29 (12+8+9)
«Аризона» — «Вашингтон» 0:2