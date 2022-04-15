В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэдлдоум» 15 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Проведя 73 встречи в регулярном первенстве, канадская команда из Альберты сумела завоевать 99 очков. На данный момент она лидирует в Тихоокеанском дивизионе, опережая второй «Эдмонтон» на 9 баллов.

В конце марта и начале апреля «Калгари» неожиданно подкосило — «огоньки» потерпели три подряд поражения. Соперниками канадцев были «Колорадо» (1:2), «Лос-Анджелес» (2:3 Б) и «Сент-Луис» (4:6).

Коэффициенты матча Калгари — Вегас 1 2.08 X 4.05 2 3.10 Ставка

После игры с «Блюз» команда Дэррила Саттера вновь взвинтила темп и оформила пять побед. Первым, кого прихлопнули «Флеймз», оказался «Лос-Анджелес» (3:2).

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Еще в двух встречах в Калифорнии «Калгари» взял верх над «Анахаймом» (4:2) и «Сан-Хосе» (4:2). Пару последних матчей «Флеймз» скатали с «Сиэтлом». Оба раза канадцы победили (4:1, 5:3).

«Вегас»

В 74 поединках чемпионата хоккеистам из Лас-Вегаса удалось зацепить 85 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» занимают четвертую позицию, отставая от третьего «Лос-Анджелеса» на 3 балла.

У «Вегаса» недавно была собственная серия без поражений, продлившаяся в течение пяти игровых дней. Она стартовала с разгромной победы над «Нэшвиллом» на «Т-Мобайл Арене» (6:1).

Следом на своем льду «Голден Найтс» прихлопнули «Чикаго» (5:4 ОТ). Позже в двух встречах команда Питера Дебура не пожалела «Сиэтл» (3:0, 5:2), а в игре 4 апреля она обидела «Ванкувер» (3:2 ОТ).

Во втором стыковом матче с «Кэнакс» «Вегасу» повезло меньше (1:5), но уже в следующем поединке «рыцари» грохнули «Аризону» (6:1). Во встрече 13 апреля парни Дебура снова зарубились с «Ванкувером» и в очередной раз потеряли очки (4:5 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на победу «Калгари» в этой игре букмекеры дают возможность за 2.11, в 4.54 оценивается ничейный результат. Поставить на «Вегас» можно с кэфом 2.91.

Прогноз

Перед очной встречей с ребятами из Лас-Вегаса «Калгари» затащил пять матчей кряду . Но «Голден Найтс» в двух играх из трех последних допустили нежелательные потери очков. Наверстать упущенное парни Дебура, безусловно, захотят в «Скоушабэнк Сэдлдоум».

Ставка

На площадке «Калгари» гости из Невады не будут обращать внимание на беспроигрышную серию «огоньков» и сами попытаются оставить канадцев без набранных баллов. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой 0 за 2.33.