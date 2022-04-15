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    «Калгари» выстоит во встрече с «Вегасом»?

    «Калгари» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Вегас»
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    «Калгари» в матче с «Сиэтлом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэдлдоум» 15 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2022 года

    «Калгари»

    Проведя 73 встречи в регулярном первенстве, канадская команда из Альберты сумела завоевать 99 очков. На данный момент она лидирует в Тихоокеанском дивизионе, опережая второй «Эдмонтон» на 9 баллов.

    В конце марта и начале апреля «Калгари» неожиданно подкосило — «огоньки» потерпели три подряд поражения. Соперниками канадцев были «Колорадо» (1:2), «Лос-Анджелес» (2:3 Б) и «Сент-Луис» (4:6).

    Коэффициенты матча Калгари — Вегас

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
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    После игры с «Блюз» команда Дэррила Саттера вновь взвинтила темп и оформила пять побед. Первым, кого прихлопнули «Флеймз», оказался «Лос-Анджелес» (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще в двух встречах в Калифорнии «Калгари» взял верх над «Анахаймом» (4:2) и «Сан-Хосе» (4:2). Пару последних матчей «Флеймз» скатали с «Сиэтлом». Оба раза канадцы победили (4:1, 5:3).

    «Вегас»

    В 74 поединках чемпионата хоккеистам из Лас-Вегаса удалось зацепить 85 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» занимают четвертую позицию, отставая от третьего «Лос-Анджелеса» на 3 балла.

    У «Вегаса» недавно была собственная серия без поражений, продлившаяся в течение пяти игровых дней. Она стартовала с разгромной победы над «Нэшвиллом» на «Т-Мобайл Арене» (6:1).

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    • Следом на своем льду «Голден Найтс» прихлопнули «Чикаго» (5:4 ОТ). Позже в двух встречах команда Питера Дебура не пожалела «Сиэтл» (3:0, 5:2), а в игре 4 апреля она обидела «Ванкувер» (3:2 ОТ).

    Во втором стыковом матче с «Кэнакс» «Вегасу» повезло меньше (1:5), но уже в следующем поединке «рыцари» грохнули «Аризону» (6:1). Во встрече 13 апреля парни Дебура снова зарубились с «Ванкувером» и в очередной раз потеряли очки (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Калгари» в этой игре букмекеры дают возможность за 2.11, в 4.54 оценивается ничейный результат. Поставить на «Вегас» можно с кэфом 2.91.

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    Прогноз

    Перед очной встречей с ребятами из Лас-Вегаса «Калгари» затащил пять матчей кряду. Но «Голден Найтс» в двух играх из трех последних допустили нежелательные потери очков. Наверстать упущенное парни Дебура, безусловно, захотят в «Скоушабэнк Сэдлдоум».

    Ставка

    На площадке «Калгари» гости из Невады не будут обращать внимание на беспроигрышную серию «огоньков» и сами попытаются оставить канадцев без набранных баллов. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой 0 за 2.33.

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    «Калгари» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Калгари» выстоит во встрече с «Вегасом»?
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