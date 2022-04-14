«Филадельфия»
Поучаствовав в 73 встречах регулярного чемпионата, филадельфийцы заработали всего 57 очков. В Столичном дивизионе таких показателей хватает только на последнее место.
В период с 26 марта по 3 апреля «Филадельфию» накрыла очередная волна поражений, дошедшая до четырех матчей. Приговорить серию «летчикам» помог выезд в «Мэдисон Сквер Гарден», где они по буллитам перебили «Рейнджерс» (4:3 Б).
Коэффициенты матча Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
После серьезного замеса в Нью-Йорке «Филадельфия» дважды кряду зарубилась с «Коламбусом». Дома команда Майка Йео проиграла (2:4), а в гостях — разгромила «Блю Джекетс» (4:1).
Пару последних матчей «Флайерз» снова провалили. Сперва в «Веллс Фарго Центре» они слились слабому «Анахайму» (3:5), затем на «Кэпитал Уан Арене» — без шансов влетели «Вашингтону» (2:9).
«Рейнджерс»
Нью-Йоркская бригада с Манхэттена внесла в свою турнирную копилку 100 очков в 74 матчах сезона. В зачете Столичного дивизиона она идет второй, опережая на 5 баллов третий «Питтсбург».
Апрель «Рейнджерс» встретили двумя поражениями на своей территории. Сперва они были опозорены принципиальными соперниками — «Айлендерс», в игре с которыми «синерубашечники» не забили ни разу (0:3).
Вдогонку команда Жерара Галлана проиграла серию буллитов нестабильной «Филадельфии» (3:4 Б). Но после смазанного начала месяца ньюйоркцы выбили три победы кряду.
Соперниками «Рейнджерс» в этой серии были «Нью-Джерси» (3:1), «Питтсбург» (3:0) и «Оттава» (5:1). Накрылась хорошая линия «рейнджеров» в их домашней встрече с «Каролиной» (2:4).
Коэффициенты
В этом противостоянии победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 3.65, на ничью можно поставить за 4.25, а кэф на победу «Рейнджерс» — 1.84.
Прогноз
После поражения в игре с лидером дивизиона «рейнджеры» будут жадно хватить очки в зарубе с без конца страдающей «Филадельфией», которая уступила в трех матчах из четырех последних,
Ставка
На данном отрезке регулярки «Филадельфии» ничего не нужно, в то время как ньюйоркцы хотели бы засесть повыше в таблице перед плей-офф. Поэтому наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.03.