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    Обеспечат ли «Рейнджерс» «Филадельфии» третье подряд поражение?

    «Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Рейнджерс»
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    Игорь Шестеркин и Барклай Гудроу
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2022 года

    «Филадельфия»

    Поучаствовав в 73 встречах регулярного чемпионата, филадельфийцы заработали всего 57 очков. В Столичном дивизионе таких показателей хватает только на последнее место.

    В период с 26 марта по 3 апреля «Филадельфию» накрыла очередная волна поражений, дошедшая до четырех матчей. Приговорить серию «летчикам» помог выезд в «Мэдисон Сквер Гарден», где они по буллитам перебили «Рейнджерс» (4:3 Б).

    Коэффициенты матча Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
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    После серьезного замеса в Нью-Йорке «Филадельфия» дважды кряду зарубилась с «Коламбусом». Дома команда Майка Йео проиграла (2:4), а в гостях — разгромила «Блю Джекетс» (4:1).

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    Пару последних матчей «Флайерз» снова провалили. Сперва в «Веллс Фарго Центре» они слились слабому «Анахайму» (3:5), затем на «Кэпитал Уан Арене» — без шансов влетели «Вашингтону» (2:9).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркская бригада с Манхэттена внесла в свою турнирную копилку 100 очков в 74 матчах сезона. В зачете Столичного дивизиона она идет второй, опережая на 5 баллов третий «Питтсбург».

    Апрель «Рейнджерс» встретили двумя поражениями на своей территории. Сперва они были опозорены принципиальными соперниками — «Айлендерс», в игре с которыми «синерубашечники» не забили ни разу (0:3).

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    • Вдогонку команда Жерара Галлана проиграла серию буллитов нестабильной «Филадельфии» (3:4 Б). Но после смазанного начала месяца ньюйоркцы выбили три победы кряду.

    Соперниками «Рейнджерс» в этой серии были «Нью-Джерси» (3:1), «Питтсбург» (3:0) и «Оттава» (5:1). Накрылась хорошая линия «рейнджеров» в их домашней встрече с «Каролиной» (2:4).

    Коэффициенты

    В этом противостоянии победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 3.65, на ничью можно поставить за 4.25, а кэф на победу «Рейнджерс» — 1.84.

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    Прогноз

    После поражения в игре с лидером дивизиона «рейнджеры» будут жадно хватить очки в зарубе с без конца страдающей «Филадельфией», которая уступила в трех матчах из четырех последних, пропустив суммарно 18 голов.

    Ставка

    На данном отрезке регулярки «Филадельфии» ничего не нужно, в то время как ньюйоркцы хотели бы засесть повыше в таблице перед плей-офф. Поэтому наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.03.

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    «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на хоккей. Обеспечат ли «Рейнджерс» «Филадельфии» третье подряд поражение?
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