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    Еще один выезд «Виннипег» проведет удачно?

    «Монреаль» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Виннипег»
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    «Виннипег» в матче с «Оттавой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Белл Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2022 года

    «Монреаль»

    Канадский коллектив из Квебека успел скатать в регулярке 72 встречи и собрать в них всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он давно живет на восьмой позиции.

    В конце прошлого и начале текущего месяца «Монреаль» застрял в очередной серии потерь, которая на этот раз продлилась недолго — в течение трех матчей.

    Коэффициенты матча Монреаль — Виннипег

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.07
  • Ставка
    •

    Прервать серую полосу команде Мартена Сан-Луи удалось максимально неожиданно — в зарубе с «Тампой-Бэй» на «Амали Арене» (5:4 Б). Зато в следующем поединке «Канадиенс» обломались в игре с «Оттавой» (2:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще два балла в апреле «Монреалю» удалось урвать в «Пруденшал Центре», где он перебил по голам «Нью-Джерси» (7:4). В последней игре «трехцветные» уступили «Торонто» (2:3).

    «Виннипег»

    Хоккеисты из Манитобы провели в чемпионате 73 встречи, в которых достали 79 очков. В таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» идут шестыми, отставая на 7 баллов от «Далласа».

    Апрельская часть регулярки началась для «Виннипега» потерями очков в четырех матчах кряду. Стартовала данная серия на «Скотиабанк Арене», где гости ничего не смогли поделать с озлобленным «Торонто» (3:7).

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    • Следующие встречи, закончившиеся поражениями, команда Дэйва Лоури провела на своем льду. В первом поединке домашнего отрезка «Джетс» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (2:3).

    Другими соперниками «Виннипега» были «Детройт» (1:3) и «Колорадо» (4:5 ОТ). Немного вылечить свое состояние «Джетс» удалось в последнем матче, прошедшем на площадке «Оттавы» (4:3).

    Коэффициенты

    Победа «Монреаля» в домашней игре оценивается букмекерами в 2.85, на ничью они дают кэф 4.60, а на победу «Виннипега» — 2.08.

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    Прогноз

    После серии поражений «Джетс» удалось набрать максимум очков в голевом замесе с «Оттавой». Теперь команде Лоури хотелось бы снова грохнуть аутсайдеров, чтобы продолжить вести неудачно складывающуюся борьбу за плей-офф.

    Ставка

    Голодный до побед коллектив из Манитобы должен разбираться с худшим в текущем сезоне канадским представителем НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.34.

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    «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще один выезд «Виннипег» проведет удачно?
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