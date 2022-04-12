«Монреаль»
Канадский коллектив из Квебека успел скатать в регулярке 72 встречи и собрать в них всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он давно живет на восьмой позиции.
В конце прошлого и начале текущего месяца «Монреаль» застрял в очередной серии потерь, которая на этот раз продлилась недолго — в течение трех матчей.
Коэффициенты матча Монреаль — Виннипег
Прервать серую полосу команде Мартена Сан-Луи удалось максимально неожиданно — в зарубе с «Тампой-Бэй» на «Амали Арене» (5:4 Б). Зато в следующем поединке «Канадиенс» обломались в игре с «Оттавой» (2:6).
Еще два балла в апреле «Монреалю» удалось урвать в «Пруденшал Центре», где он перебил по голам «Нью-Джерси» (7:4). В последней игре «трехцветные» уступили «Торонто» (2:3).
«Виннипег»
Хоккеисты из Манитобы провели в чемпионате 73 встречи, в которых достали 79 очков. В таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» идут шестыми, отставая на 7 баллов от «Далласа».
Апрельская часть регулярки началась для «Виннипега» потерями очков в четырех матчах кряду. Стартовала данная серия на «Скотиабанк Арене», где гости ничего не смогли поделать с озлобленным «Торонто» (3:7).
Следующие встречи, закончившиеся поражениями, команда Дэйва Лоури провела на своем льду. В первом поединке домашнего отрезка «Джетс» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (2:3).
Другими соперниками «Виннипега» были «Детройт» (1:3) и «Колорадо» (4:5 ОТ). Немного вылечить свое состояние «Джетс» удалось в последнем матче, прошедшем на площадке «Оттавы» (4:3).
Коэффициенты
Победа «Монреаля» в домашней игре оценивается букмекерами в 2.85, на ничью они дают кэф 4.60, а на победу «Виннипега» — 2.08.
Прогноз
После серии поражений «Джетс» удалось набрать максимум очков в голевом замесе с «Оттавой». Теперь
Ставка
Голодный до побед коллектив из Манитобы должен разбираться с худшим в текущем сезоне канадским представителем НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.34.