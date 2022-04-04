Во втором матче серии финала Запада СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 4 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Финал Запада начался для питерцев не так, как они себе нафантазировали перед его стартом. В «Ледовом дворце» СКА потерпел поражение, пропустив пару решающих голов ближе к концу третьего периода — 1:3.

В этом матче СКА нанес 29 бросков в створ ворот москвичей, однако бледная реализация 3.45% стала причиной неудачи. У своей рамы питерские хоккеисты заблокировали 90.91% угроз.

В четвертьфинале конференции команда Романа Ротенберга вынесла минское «Динамо» — 4:0, а в следующем раунде — управилась за пять поединков со «Спартаком» — 4:1.

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В регулярном чемпионате команда из Санкт-Петербурга успела провести 48 матчей и заработать 68 очков. В турнирной таблице Западной конференции СКА оказался первым.

ЦСКА

В Кубке Гагарина московская бригада оформила девятую победу кряду. «Армейское дерби» в «Ледовом дворце» ЦСКА провел уверенно, забросив питерцам трешку — 3:1.

За три периода ЦСКА бахнул в раму соперников 23 раза. При этом москвичи продемонстрировали добротную реализацию — 13.04%. У своих ворот красно-синим удалось приговорить 96.55% атак СКА.

Текущий розыгрыш Кубка Гагарина парни Сергея Федорова начали с зарубы с «Локомотивом», в которой оформили четыре подряд победы — 4:0. Четыре игры команда скатала и с «Динамо» Москва — 4:0.

В регулярном чемпионате ЦСКА провел 47 поединков, в которых затащил 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции столичные хоккеисты заняли третье место.

Коэффициенты

Поймать победу СКА в этом матче букмекеры дают возможность за 2.67, на ничью предлагается кэф 3.86, а на победу ЦСКА — 2.36.

Прогноз

Московская команда продолжает идти в Кубке Гагарина без поражений. И даже мощный СКА не сумел зацепиться за победу в дебютной встрече дома. Перед возвращением в столицу коллектив Федорова планирует увеличить преимущество . Драйва и сил для этого у нее хватит.

Ставка

В «Ледовом» гости снова покажут топовую оборону, а в атаке реализуют достаточное для желаемого результата количество моментов. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.36.