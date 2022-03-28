В шестом матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 28 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Кажущаяся сейчас провальной серия с «Магниткой» стартовала для «Авангарда» идеально. В Магнитогорске «ястребам» удалось оформить пару побед, забросив суммарно 15 голов (8:1, 7:5).

Однако в Балашихе «Авангард» начал сдавать позиции. В первой игре на своем льду омичи вышли вперед, но затем позволили соперникам слишком многое в нападении, из-за чего уступили крупно — 2:5.

Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг 1 2.32 X 4.15 2 2.67 Ставка

Еще хуже парни Боба Хартли провели четвертый матч серии — 1:5. Единственный гол за «Авангард» забил Грицук. За три периода «ястребы» нанесли 33 броска в створ ворот, но при этом реализация была ничтожной — 3.03%. Вернувшись в Магнитогорск, «Авангард» снова проиграл — 2:5.

Все прогнозы на КХЛ

Перед серией с «Магниткой» омская команда провела шесть матчей с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке ребята Хартли скатали 47 поединков и заработали 58 баллов. На Востоке они оказались пятыми.

«Металлург» Мг

В начале замеса с «Авангардом» «Магнитка» позволила себе провести две встречи с беззубой обороной, из-за которой команда схлопотала пару поражений с неприличным количеством пропущенных голов (1:8, 5:7).

Однако в Балашихе ситуация изменилась в лучшую сторону. В первой выездной игре «Металлург» Мг оформил волевую победу — 5:2, а во второй — без особых усилий вынес «Авангард» — 5:1.

Вернувшись на родину, команда Ильи Воробьева снова грохнула омичей. В течение часа игрового времени «лисы» бахнули в створ «Авангарда» 41 раз, а реализация моментов составила 12.2%.

В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг разнес «Барыс» — 5:1. А в регулярном чемпионате он провел 48 поединков, в которых взял 71 очко. В рейтинге Востока «сталевары» финишировали первыми.

Коэффициенты

В шестой игре серии на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.30, в то время как на «Металлург» Мг можно зарядить за 2.60. Ничья оценивается в 4.16.

Прогноз

После трех предыдущих матчей создается впечатление, что «Авангард» окончательно поплыл , а у «Магнитки» наоборот — открылось второе дыхание.

В трех последних очных встречах «лисы» не отпускали омичей без пяти шайб в их воротах. Когда серия приближается к завершению, парни Воробьева сыграют в атаке не хуже.

Ставка

Поймав волну успеха, магнитогорский клуб готов прекратить страдания «Авангарда» на его территории. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в матче за 1.98.