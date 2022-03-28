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    Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 28 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Максим Карпов
    В шестом матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 28 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Марта 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 20:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    Кажущаяся сейчас провальной серия с «Магниткой» стартовала для «Авангарда» идеально. В Магнитогорске «ястребам» удалось оформить пару побед, забросив суммарно 15 голов (8:1, 7:5).

    Однако в Балашихе «Авангард» начал сдавать позиции. В первой игре на своем льду омичи вышли вперед, но затем позволили соперникам слишком многое в нападении, из-за чего уступили крупно — 2:5.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

  • 1
  • 2.32
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.67
  • Ставка
    •

    Еще хуже парни Боба Хартли провели четвертый матч серии — 1:5. Единственный гол за «Авангард» забил Грицук. За три периода «ястребы» нанесли 33 броска в створ ворот, но при этом реализация была ничтожной — 3.03%. Вернувшись в Магнитогорск, «Авангард» снова проиграл — 2:5.

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    Перед серией с «Магниткой» омская команда провела шесть матчей с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке ребята Хартли скатали 47 поединков и заработали 58 баллов. На Востоке они оказались пятыми.

    «Металлург» Мг

    В начале замеса с «Авангардом» «Магнитка» позволила себе провести две встречи с беззубой обороной, из-за которой команда схлопотала пару поражений с неприличным количеством пропущенных голов (1:8, 5:7).

    Однако в Балашихе ситуация изменилась в лучшую сторону. В первой выездной игре «Металлург» Мг оформил волевую победу — 5:2, а во второй — без особых усилий вынес «Авангард» — 5:1.

    Вернувшись на родину, команда Ильи Воробьева снова грохнула омичей. В течение часа игрового времени «лисы» бахнули в створ «Авангарда» 41 раз, а реализация моментов составила 12.2%.

    В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг разнес «Барыс» — 5:1. А в регулярном чемпионате он провел 48 поединков, в которых взял 71 очко. В рейтинге Востока «сталевары» финишировали первыми.

    Коэффициенты

    В шестой игре серии на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.30, в то время как на «Металлург» Мг можно зарядить за 2.60. Ничья оценивается в 4.16.

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    Прогноз

    После трех предыдущих матчей создается впечатление, что «Авангард» окончательно поплыл, а у «Магнитки» наоборот — открылось второе дыхание.

    В трех последних очных встречах «лисы» не отпускали омичей без пяти шайб в их воротах. Когда серия приближается к завершению, парни Воробьева сыграют в атаке не хуже.

    Ставка

    Поймав волну успеха, магнитогорский клуб готов прекратить страдания «Авангарда» на его территории. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в матче за 1.98.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на хоккей. Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
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