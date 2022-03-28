«Авангард»
Кажущаяся сейчас провальной серия с «Магниткой» стартовала для «Авангарда» идеально. В Магнитогорске «ястребам» удалось оформить пару побед, забросив суммарно 15 голов (8:1, 7:5).
Однако в Балашихе «Авангард» начал сдавать позиции. В первой игре на своем льду омичи вышли вперед, но затем позволили соперникам слишком многое в нападении, из-за чего уступили крупно — 2:5.
Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг
Еще хуже парни Боба Хартли провели четвертый матч серии — 1:5. Единственный гол за «Авангард» забил Грицук. За три периода «ястребы» нанесли 33 броска в створ ворот, но при этом реализация была ничтожной — 3.03%. Вернувшись в Магнитогорск, «Авангард» снова проиграл — 2:5.
Перед серией с «Магниткой» омская команда провела шесть матчей с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке ребята Хартли скатали 47 поединков и заработали 58 баллов. На Востоке они оказались пятыми.
«Металлург» Мг
В начале замеса с «Авангардом» «Магнитка» позволила себе провести две встречи с беззубой обороной, из-за которой команда схлопотала пару поражений с неприличным количеством пропущенных голов (1:8, 5:7).
Однако в Балашихе ситуация изменилась в лучшую сторону. В первой выездной игре «Металлург» Мг оформил волевую победу — 5:2, а во второй — без особых усилий вынес «Авангард» — 5:1.
Вернувшись на родину, команда Ильи Воробьева снова грохнула омичей. В течение часа игрового времени «лисы» бахнули в створ «Авангарда» 41 раз, а реализация моментов составила 12.2%.
В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг разнес «Барыс» — 5:1. А в регулярном чемпионате он провел 48 поединков, в которых взял 71 очко. В рейтинге Востока «сталевары» финишировали первыми.
Коэффициенты
В шестой игре серии на победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.30, в то время как на «Металлург» Мг можно зарядить за 2.60. Ничья оценивается в 4.16.
Прогноз
После трех предыдущих матчей создается впечатление, что
В трех последних очных встречах «лисы» не отпускали омичей без пяти шайб в их воротах. Когда серия приближается к завершению, парни Воробьева сыграют в атаке не хуже.
Ставка
Поймав волну успеха, магнитогорский клуб готов прекратить страдания «Авангарда» на его территории. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит в матче за 1.98.