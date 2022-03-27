ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Италия во второй раз кряду не сыграет на чемпионате мираИтальянский футбол на рекордно низком уровне Фрагмент матчаДрама на «Драгау». Промах Йылмаза с пенальти оставил Турцию без ЧМ-2022 НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений
  • 00:30
    • Сакамото победила на ЧМ-2022 по фигурному катанию
  • 21:28
    • «РЖД» продаст акции «Локомотива»
  • 19:27
    • «Трактор» в овертайме дожал «Салават» и повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
  • 18:02
    • Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на Чемпионате Мира во Франции
  • 17:50
    • Фигуристы Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ во Франции
  • 16:52
    • «Барселона» назвала цену, которую клуб готов заплатить за Левандовского
  • 16:28
    • Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом
    Все новости спорта

    Как «Каролина» почувствует себя в гостях у «Сент-Луиса»?

    «Сент-Луис» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.47) на хоккейный матч НХЛ 27 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Нечас
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Энтерпрайз-Центре» 27 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 27 Марта 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Каролина Каролина
  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    Парни из Миссури провели в чемпионате 63 встречи, в которых затащили 79 баллов. Этих показателей достаточно для третьего места в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Четыре матча из пяти предыдущих завершились для «Сент-Луиса» потерями очков. Первый облом ждал команду на родной площадке, где она не уследила за «Виннипегом» (3:4 ОТ).

    Следующий неудачный поединок команда Крейга Беруби также скатала в «Энтерпрайз-Центре». Соперником «Блюз» оказался «Питтсбург» (2:3 Б). Спустя сутки «музыканты» приехали в Огайо и столкнулись с жестким сопротивлением «Коламбуса» (4:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную в недавнем прошлом победу «Сент-Луис» затащил в столице, прибив «Вашингтон» (5:2). Последний матч команда Беруби провалила, так как не выдержала давления «Филадельфии» (2:5).

    «Каролина»

    Коллектив из Роли поучаствовал в 64 встречах регулярного сезона и заработал 91 балл. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кейнс» занимают первую строчку.

    У «Каролины» была и своя серия поражений, которая дошла до четырех матчей кряду. Первые тревожные звоночки ударили по «ураганам» 13 марта в поединке с «Питтсбургом» (2:4).

  • НХЛ. «Вегас» разгромил «Нэшвилл», «Тампа» уступила «Бостону», «Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
  • Вчера

    • Затем в Канаде коллектив Рода Бриндамора уступил «Торонто» (2:3). Еще парочку поражений «Харрикейнз» позволили себе дома. Их соперниками оказались «Вашингтон» (3:4 Б) и «Рейнджерс» (0:2).

    Во встрече 23 числа «Каролина» зарубилась с «Тампой-Бэй» и смогла одержать верх (3:2). В последнем поединке парни из Роли не справились с «Далласом» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Сент-Луиса» в этой игре оценивается в 2.50, небольшое преимущество во встрече букмекеры отдают «Каролине» — 2.38. Кэф на ничью — 4.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Перед очным замесом обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому очки в этом противостоянии позволят поднять настроение хоккеистов. «Сент-Луис» на данный момент пропускает больше, следовательно, у «Каролины» шансы на успех выше.

    Ставка

    Из выезда в Миссури «ураганам» вполне реально извлечь максимум выгоды, однако с учетом всех проблем соперников матч результативным не будет. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Томь — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Велес — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч КамАЗ — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Медведев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Каролина» почувствует себя в гостях у «Сент-Луиса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры