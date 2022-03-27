В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Энтерпрайз-Центре» 27 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Парни из Миссури провели в чемпионате 63 встречи, в которых затащили 79 баллов. Этих показателей достаточно для третьего места в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Четыре матча из пяти предыдущих завершились для «Сент-Луиса» потерями очков. Первый облом ждал команду на родной площадке, где она не уследила за «Виннипегом» (3:4 ОТ).

Следующий неудачный поединок команда Крейга Беруби также скатала в «Энтерпрайз-Центре». Соперником «Блюз» оказался «Питтсбург» (2:3 Б). Спустя сутки «музыканты» приехали в Огайо и столкнулись с жестким сопротивлением «Коламбуса» (4:5).

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Единственную в недавнем прошлом победу «Сент-Луис» затащил в столице, прибив «Вашингтон» (5:2). Последний матч команда Беруби провалила, так как не выдержала давления «Филадельфии» (2:5).

«Каролина»

Коллектив из Роли поучаствовал в 64 встречах регулярного сезона и заработал 91 балл. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кейнс» занимают первую строчку.

У «Каролины» была и своя серия поражений, которая дошла до четырех матчей кряду. Первые тревожные звоночки ударили по «ураганам» 13 марта в поединке с «Питтсбургом» (2:4).

Затем в Канаде коллектив Рода Бриндамора уступил «Торонто» (2:3). Еще парочку поражений «Харрикейнз» позволили себе дома. Их соперниками оказались «Вашингтон» (3:4 Б) и «Рейнджерс» (0:2).

Во встрече 23 числа «Каролина» зарубилась с «Тампой-Бэй» и смогла одержать верх (3:2). В последнем поединке парни из Роли не справились с «Далласом» (3:4 Б).

Коэффициенты

Победа «Сент-Луиса» в этой игре оценивается в 2.50, небольшое преимущество во встрече букмекеры отдают «Каролине» — 2.38. Кэф на ничью — 4.30.

Прогноз

Перед очным замесом обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому очки в этом противостоянии позволят поднять настроение хоккеистов. «Сент-Луис» на данный момент пропускает больше, следовательно, у «Каролины» шансы на успех выше .

Ставка

Из выезда в Миссури «ураганам» вполне реально извлечь максимум выгоды, однако с учетом всех проблем соперников матч результативным не будет. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.47.