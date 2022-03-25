НХЛ. «Вегас» разгромил «Нэшвилл», «Тампа» уступила «Бостону», «Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера»

«Монреаль» — «Флорида» 3:4

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей. Для 22-летнего россиянина это девятый ассист в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Сузуки — 18 (бол., Кофилд, Уайдмэн), 0:29 — 1:0. Барков — 27 (Хагг, Жиру), 0:36 — 1:1. Марчмент — 14, 21:12 — 1:2. Эванс — 9 (Романов, Хоффман), 25:59 — 2:2. Дюклер — 25 (Чиаро, Юбердо), 27:06 — 2:3. Райнхарт — 24 (бол., Юбердо, Жиру), 47:20 — 2:4. Байрон — 3 (Дворак, Армиа), 56:20 — 3:4Вратари: Аллен (54:31 — 55:53, 56:17 — 56:20, 58:01 — 59:51) — НайтШтраф: 12-10Броски: 31 (7+14+10) — 42 (15+16+11)

«Монреаль» — «Флорида» 3:4

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:2

Хет-трик в составе победителей сделал Давид Пастрняк. Нападающий «молний» Никита Кучеров отдал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Хагель — 23 (мен., Палат), 27:11 — 0:1. Пастрняк — 34 (Хаула, Линдхольм), 29:55 — 1:1. Стэмкос — 28 (Пойнт, Кучеров), 43:51 — 1:2. Пастрняк — 35 (Хаула, Клифтон), 48:17 — 2:2. Пастрняк — 36 (Холл, Хаула), 55:50 — 3:2Вратари: Суэймен — Василевский (58:52)Штраф: 10-14Броски: 39 (12+17+10) — 24 (8+6+10)

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 3:2

«Каролина» — «Даллас» 3:4 Б

Победный буллит реализовал Тайлер Сегин. Денис Гурьянов провел свой 200-й матч в НХЛ за карьеру, но результативными действиями не отметился. Александр Радулов набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Бенн — 17 (Радулов, Клингберг), 20:30 — 0:1. Нидеррайтер — 18 (Шей), 26:44 — 1:1. Трочек — 18 (бол., Ахо, Терявяйнен), 42:43 — 2:1. Хинтц — 27 (Павелски, Робертсон), 43:43 — 2:2. Нидеррайтер — 19 (Шей, Котканиеми), 50:24 — 3:2. Хинтц — 28 (Робертсон, Павелски), 51:23 — 3:3Победный буллит: СегинВратари: Андерсен — УэджвудШтраф: 23-11Броски: 47 (18+16+9+4) — 15 (4+5+6+0)

«Каролина» — «Даллас» 3:4 Б

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» 5:2

В составе победителей дубль сделал Брок Нельсон. Голкипер Илья Сорокин отразил 37 бросков из 39 и был признан третьей звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Детройт» — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) Голы: Бовилье — 10 (Ли), 0:09 — 1:0. Вальстрем — 12 (Барзал, Пелек), 16:07 — 2:0. Нельсон — 28 (бол., Ли, Барзал), 31:39 — 3:0. Бэйли — 7 (Палмиери, Пажо), 41:19 — 4:0. Сутер — 13 (Гронек, Бертуцци), 53:25 — 4:1. Нельсон — 29 (Бовилье, Ли), 54:07 — 5:1. Ганье — 8 (Врана), 55:18 — 5:2Вратари: Сорокин — Грайсс (Неделькович, 40:00)Штраф: 6-2Броски: 26 (5+11+10) — 39 (13+13+13)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» 5:2

«Миннесота» — «Ванкувер» 3:2 ОТ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Хорват — 25 (Экман-Ларссон, Бесер), 4:13 — 0:1. Капризов — 33 (Хартман, Зуккарелло), 8:08 — 1:1. Фиала — 21, 21:44 — 2:1. Миллер — 27 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:56 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Капризов, Бродин), 60:31 — 3:2Вратари: Тэлбот — ДемкоШтраф: 13-11Броски: 36 (8+13+14+1) — 28 (10+10+8+0)

«Миннесота» — «Ванкувер» 3:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Филадельфия» 2:5

В составе проигравшей команды обе шайбы забросили российские нападающие Алексей Торопченко и Владимир Тарасенко. У победителей дублем отметился Трэвис Конечны.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Голы: Конекны — 11 (Коннотон, Ходжсон), 6:37 — 0:1. Браун — 4 (Йорк, Типпетт), 14:51 — 0:2. Тарасенко — 21 (бол., О`Райлли, Перрон), 21:47 — 1:2. Конекны — 12 (Хэйс, Йорк), 32:04 — 1:3. Торопченко — 2 (Браун), 36:00 — 2:3. Ходжсон — 1 (Хэйс), 51:34 — 2:4. Фараби — 14 (п.в., ван Римсдайк), 57:20 — 2:5Вратари: Биннингтон (56:24 — 57:20) — ДжонсШтраф: 10-8Броски: 28 (4+12+12) — 27 (9+11+7)

«Сент-Луис» — «Филадельфия» 2:5

«Виннипег» — «Оттава» 2:5

В составе «Сенаторз» голевой передачей отметился российский защитник Артем Зуб. Для 26-летнего россиянина это 16-й ассист в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 2:5 (1:1, 0:0, 1:4) Голы: Моррисси — 10 (Шайфли, Уилер), 8:38 — 1:0. Ткачак — 21 (Зуб, Норрис), 14:03 — 1:1. Эннис — 8 (Джозеф, Тирни), 52:25 — 1:2. Уайт — 2 (бол., Штютцле, Браннстрем), 54:41 — 1:3. Браун — 10 (Штютцле, Дель Зотто), 55:40 — 1:4. Коннор — 40 (Дюбуа, Шайфли), 57:06 — 2:4. Ткачак — 22 (п.в., Дель Зотто, Уотсон), 58:44 — 2:5Вратари: Хеллибак (57:48) — ФорсбергШтраф: 2-0Броски: 24 (11+7+6) — 33 (8+11+14)

«Виннипег» — «Оттава» 2:5

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:2

У победителей дубль сделал Леон Драйзайтль. «Эдмонтон» занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» — на 13-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Голы: Карлссон — 10 (Хертл, Майер), 21:08 — 0:1. Ямамото — 18 (бол., Маклеод, Кит), 24:34 — 1:1. Драйзайтль — 43, 27:39 — 2:1. Брассар — 7 (Пулюярви, Бушар), 46:49 — 3:1. Хертл — 26 (Майер, Карлссон), 47:18 — 3:2. Драйзайтль — 44 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 53:55 — 4:2. Кейн — 15 (п.в., Макдэвид, Ямамото), 57:18 — 5:2Вратари: Смит — КяхкененШтраф: 4-4Броски: 41 (12+15+14) — 30 (7+12+11)

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:2

«Вегас» — «Нэшвилл» 6:1

В составе «Голден Найтс» три (1+2) очка набрал Евгений Дадонов. «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» — на шестой строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нэшвилл» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Голы: Янмарк — 9 (Пьетранджело, Стивенсон), 1:31 — 1:0. Руа — 13, 13:45 — 2:0. Дадонов — 16 (бол., Маршессо, Стивенсон), 23:14 — 3:0. Форсберг — 36 (бол., Йоси, Джохансен), 25:00 — 3:1. Айкел — 6 (бол., Маршессо, Дадонов), 28:41 — 4:1. Стивенсон — 16 (бол., Айкел, Маршессо), 54:42 — 5:1. Пьетранджело — 11 (Руа, Дадонов), 57:07 — 6:1Вратари: Томпсон — СаросШтраф: 13-17Броски: 50 (15+20+15) — 36 (9+14+13)

«Вегас» — «Нэшвилл» 6:1

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 3:4 Б

В составе «Кингз» дубль оформил Филипп Дано, еще один гол у Тревора Мура, ассистентский хет-трик оформил Шон Дурзи. У «Блэкхокс» отличились Патрик Кейн, Сэм Лафферти и Алекс Дэбринкэт, который также реализовал победный буллит.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Кейн — 21 (Дебринкэт, Густафссон), 16:44 — 0:1. Мур — 13 (мен., Дурзи), 22:13 — 1:1. Дебринкэт — 36 (Строум, Кейн), 32:41 — 1:2. Дано — 20 (бол., Копитар, Дурзи), 36:50 — 2:2. Лафферти — 4 (Рэддиш, С. Джонс), 38:09 — 2:3. Дано — 21 (Арвидссон, Дурзи), 49:07 — 3:3Победный буллит: ДебринкэтВратари: Куик — ДелиаШтраф: 8-4Броски: 46 (12+19+13+2) — 31 (5+11+11+4)