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    Все новости спорта

    В пятом матче серии «Трактор» разнесет «Салават»?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    Виталий Кравцов
    В пятом матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 25 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 25 Марта 2022 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Трактор»

    Замес с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» начал на своей территории. Однако в первом матче хозяева проиграли со скромным по хоккейным меркам счетом — 0:1.

    Намного ярче «Трактор» провел второй матч, в котором вынес уфимцев — 4:1. За три периода «медведям» удалось нанести 39 бросков в створ и реализовать 10.26% собственных моментов.

    Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    В третьем матче, прошедшем на «Уфа-Арене», команда Гатиятулина снова потерпела поражение (1:3), однако спустя пару дней была беспощадной по отношению к «Салавату» (7:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В предыдущем раунде Кубка Гагарина челябинцы всухую грохнули «Нефтехимик» — 4:0. В регулярном чемпионате «Трактор» заработал 71 очко в 49 встречах и оказался вторым на Востоке.

    «Салават Юлаев»

    Серию с «Трактором» уфимская бригада начала с минимальной победы — 1:0, после которой она была разбита во второй игре — 1:4. В слитой битве «юлаевцы» показали унылую атаку и слабую реализацию — 5.56%.

    В первом домашнем матче «Салават Юлаев» оформил победу — 3:1. При родных трибунах зеленые прибавили в игре впереди и смогли превратить в голы 9.09% созданных моментов.

    Следующая встреча на своем льду закончилась для команды Томи Ламсы спортивным унижением — 1:7. Нанеся 29 ударов в раму «Трактора», хозяева продемонстрировали жалкий процент реализации — 3.45%.

    В предыдущей серии «Салават Юлаев» провел пять поединков с «Сибирью» — 4:1, а в регулярке сумел набрать 62 балла в 45 матчах и занять третье место в зачете Восточной конференции.

    Коэффициенты

    В пятой встрече этого противостояния победа «Трактора» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры предлагают кэф 4.04, а на победу «Трактора» — 3.36.

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    Прогноз

    В двух удачных по результату играх «Трактор» был идеален в атаке, забросив суммарно 11 шайб. После громкой победы в Уфе (7:1) команда Гатиятулина на кураже приехала домой, где намерена провести такой же яркий матч.

    Ставка

    С болеющей обороной у «Салавата» мало шансов на то, чтобы не отхватить от челябинцев приличную пачку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.37.

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    «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на хоккей. В пятом матче серии «Трактор» разнесет «Салават»?
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