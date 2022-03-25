В пятом матче серии 1/2 финала Востока «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 25 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Замес с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» начал на своей территории. Однако в первом матче хозяева проиграли со скромным по хоккейным меркам счетом — 0:1.

Намного ярче «Трактор» провел второй матч, в котором вынес уфимцев — 4:1. За три периода «медведям» удалось нанести 39 бросков в створ и реализовать 10.26% собственных моментов.

Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев 1 1.95 X 3.95 2 3.50 Ставка

В третьем матче, прошедшем на «Уфа-Арене», команда Гатиятулина снова потерпела поражение (1:3), однако спустя пару дней была беспощадной по отношению к «Салавату» (7:1).

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В предыдущем раунде Кубка Гагарина челябинцы всухую грохнули «Нефтехимик» — 4:0. В регулярном чемпионате «Трактор» заработал 71 очко в 49 встречах и оказался вторым на Востоке.

«Салават Юлаев»

Серию с «Трактором» уфимская бригада начала с минимальной победы — 1:0, после которой она была разбита во второй игре — 1:4. В слитой битве «юлаевцы» показали унылую атаку и слабую реализацию — 5.56%.

В первом домашнем матче «Салават Юлаев» оформил победу — 3:1. При родных трибунах зеленые прибавили в игре впереди и смогли превратить в голы 9.09% созданных моментов.

Следующая встреча на своем льду закончилась для команды Томи Ламсы спортивным унижением — 1:7. Нанеся 29 ударов в раму «Трактора», хозяева продемонстрировали жалкий процент реализации — 3.45%.

В предыдущей серии «Салават Юлаев» провел пять поединков с «Сибирью» — 4:1, а в регулярке сумел набрать 62 балла в 45 матчах и занять третье место в зачете Восточной конференции.

Коэффициенты

В пятой встрече этого противостояния победа «Трактора» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры предлагают кэф 4.04, а на победу «Трактора» — 3.36.

Прогноз

В двух удачных по результату играх «Трактор» был идеален в атаке , забросив суммарно 11 шайб. После громкой победы в Уфе (7:1) команда Гатиятулина на кураже приехала домой, где намерена провести такой же яркий матч.

Ставка

С болеющей обороной у «Салавата» мало шансов на то, чтобы не отхватить от челябинцев приличную пачку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.37.