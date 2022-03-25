«Трактор»
Замес с «Салаватом Юлаевым» «Трактор» начал на своей территории. Однако в первом матче хозяева проиграли со скромным по хоккейным меркам счетом — 0:1.
Намного ярче «Трактор» провел второй матч, в котором вынес уфимцев — 4:1. За три периода «медведям» удалось нанести 39 бросков в створ и реализовать 10.26% собственных моментов.
Коэффициенты матча Трактор — Салават Юлаев
В третьем матче, прошедшем на «Уфа-Арене», команда Гатиятулина снова потерпела поражение (1:3), однако спустя пару дней была беспощадной по отношению к «Салавату» (7:1).
В предыдущем раунде Кубка Гагарина челябинцы всухую грохнули «Нефтехимик» — 4:0. В регулярном чемпионате «Трактор» заработал 71 очко в 49 встречах и оказался вторым на Востоке.
«Салават Юлаев»
Серию с «Трактором» уфимская бригада начала с минимальной победы — 1:0, после которой она была разбита во второй игре — 1:4. В слитой битве «юлаевцы» показали унылую атаку и слабую реализацию — 5.56%.
В первом домашнем матче «Салават Юлаев» оформил победу — 3:1. При родных трибунах зеленые прибавили в игре впереди и смогли превратить в голы 9.09% созданных моментов.
Следующая встреча на своем льду закончилась для команды Томи Ламсы спортивным унижением — 1:7. Нанеся 29 ударов в раму «Трактора», хозяева продемонстрировали жалкий процент реализации — 3.45%.
В предыдущей серии «Салават Юлаев» провел пять поединков с «Сибирью» — 4:1, а в регулярке сумел набрать 62 балла в 45 матчах и занять третье место в зачете Восточной конференции.
Коэффициенты
В пятой встрече этого противостояния победа «Трактора» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры предлагают кэф 4.04, а на победу «Трактора» — 3.36.
Прогноз
В двух удачных по результату играх
Ставка
С болеющей обороной у «Салавата» мало шансов на то, чтобы не отхватить от челябинцев приличную пачку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 2.37.