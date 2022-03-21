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    Сумеет ли «Каролина» вернуться к победам?

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Рейнджерс»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC Арене» 21 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2022 года

    «Каролина»

    В 61 матче регулярного первенства клубу из Роли удалось затащить 88 очков, что делает его первым в таблице Столичного дивизиона с отрывом от конкурентов на 3+ балла.

    Две недели назад «Каролина» принялась строить очередную серию без поражений, которая в итоге дотянула до четырех поединков. Началась она с домашней встречи с «Питтсбургом» (3:2 ОТ).

    Три остальных матча подопечные Рода Бриндамора также затащили на «PNC Арене». При родной публике «ураганы» смогли обыграть «Сиэтл» (3:2), «Колорадо» (2:0) и «Филадельфию» (3:1).

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    Прервалась череда беспроигрышных поединков в Пенсильвании, где «Кейнс» слились «Питтсбургу» (2:4). Уступила «Каролина» и двух последних встречах — с «Торонто» (2:3) и «Вашингтоном» (3:4 Б).

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы скатали 62 поединка, затащив за все время 83 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона они замыкают топ-3, обгоняя четвертый «Вашингтон» на 3 балла.

    Во встрече 9 марта «Рейнджерс» в Сент-Поле были разгромлены «Миннесотой» (2:5). Потеря очков в «Эксел Энерджи Центре» оказалась для «синерубашечникокв» первой в марте.

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    • Следом подопечные Жерара Галлана крупно влетели «Сент-Луису» (2:6). После матча с «Блюз» хоккеисты с Манхэттена смогли переиграть «Даллас» (7:4) и «Анахайм» (4:3 ОТ).

    Еще одно поражение «Рейнджерс» пережили в дерби Нью-Йорка. В «Сквер Гарден» хозяева слились «Айлендерс» (1:2). В последней игре команда Галлана оказалась сильнее «Тампы-Бэй» (2:1).

    Коэффициенты

    В этом матче победа «Каролины» оценивается в 1.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Рейнджерс» — 3.60.

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    Прогноз

    Три подряд поражения в предыдущих матчах не сдвинули «Каролину» с первой строчки в Столичном дивизионе, однако больше терять очки ей сейчас не стоит, если она планирует удерживать лидерство.

    В замесе с прямым конкурентом, который в марте также успел проиграть трижды, «Харрикейнз» напомнят болельщикам на «PNC Арене» о победах.

    Ставка

    Команда Бриндамора не подведет местных фанов и затащит важнейшие два балла. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -1 за 2.13.

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    «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Каролина» вернуться к победам?
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