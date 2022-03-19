НХЛ. Гол и победный буллит Овечкина, шайба Кузнецова и дубль Ничушкина

«Каролина» — «Вашингтон» 3:4 Б

Автором победного броска стал Александр Овечкин, на счету которого также гол в основное время, благодаря которому он перевел игру в овертайм. Теперь 36-летний россиянин имеет в активе 1395 (769+626) очков в 1258 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. Также в основное время за «столичных» одну из шайб провел Евгений Кузнецов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Джарвис — 9 (Лоренц), 5:17 — 1:0. Кузнецов — 21, 7:32 — 1:1. Карлсон — 11 (Макмайкл, Хэтэуэй), 10:45 — 1:2. Трочек — 17 (Бир), 27:06 — 2:2. Джарвис — 10 (Стаал, Свечников), 39:47 — 3:2. Овечкин — 39 (бол., Бэкстрем), 54:56 — 3:3Победный буллит: ОвечкинВратари: Раанта — СамсоновШтраф: 10-10Броски: 20 (6+6+7+1) — 40 (14+8+14+4)

У «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, у Андрея Свечникова результативная передача.

«Каролина» — «Вашингтон» 3:4 Б

«Оттава» — «Филадельфия» 3:1

«Оттава» прервала серию из трех поражений и занимает 12-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 14-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Штютцле — 14 (Форментон, К. Браун), 10:45 — 1:0. Аткинсон — 23 (Дж. Браун, ван Римсдайк), 26:10 — 1:1. Норрис — 25 (бол., Браннстрем, К. Браун), 49:16 — 2:1. Форментон — 14 (мен., п.в., Зайцев), 57:22 — 3:1Вратари: Форсберг — Джонс (56:37 — 57:22, 57:27)Штраф: 10-10Броски: 36 (11+12+13) — 29 (9+9+11)

«Оттава» — «Филадельфия» 3:1

«Виннипег» — «Бостон» 2:4

В составе «Брюинз» ассистентский хет-трик оформил Чарли Коул, у «Джетс» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 11-й строчке Запада.

«Виннипег» — «Бостон» 2:4

«Калгари» — «Баффало» 0:1 ОТ

Единственный гол на четвертой минуте овертайме забросил Тэйг Томпсон. Защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Баффало» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Томпсон — 25, 63:07 — 0:1Вратари: Маркстрем — ТокарскиШтраф: 8-4Броски: 24 (6+8+10+0) — 34 (7+10+12+5)

«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Калгари» — на второй строчке Запада.

«Калгари» — «Баффало» 0:1 ОТ

«Анахайм» — «Флорида» 0:3

Дубль оформил Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Джо Торнтона. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Флорида» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Юбердо — 20 (бол., Райнхарт, Дюклер), 13:54 — 0:1. Юбердо — 21 (Барков, Марчмент), 19:53 — 0:2. Торнтон — 5 (Аччиари, Верхэге), 23:44 — 0:3Вратари: Гибсон — НайтШтраф: 29-11Броски: 17 (4+8+5) — 42 (19+15+8)

«Флорида» занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке Запада.

«Анахайм» — «Флорида» 0:3

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:5

Дубль оформил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Хосе» — на 13-м месте.