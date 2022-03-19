НХЛ. Гол и победный буллит Овечкина, шайба Кузнецова и дубль Ничушкина

«Каролина» — «Вашингтон» 3:4 Б
Автором победного броска стал Александр Овечкин, на счету которого также гол в основное время, благодаря которому он перевел игру в овертайм. Теперь 36-летний россиянин имеет в активе 1395 (769+626) очков в 1258 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. Также в основное время за «столичных» одну из шайб провел Евгений Кузнецов.
У «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, у Андрея Свечникова результативная передача.
«Оттава» — «Филадельфия» 3:1
«Оттава» прервала серию из трех поражений и занимает 12-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 14-й строчке.
«Виннипег» — «Бостон» 2:4
В составе «Брюинз» ассистентский хет-трик оформил Чарли Коул, у «Джетс» Евгений Свечников отметился результативной передачей.
После этого матча «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 11-й строчке Запада.
«Калгари» — «Баффало» 0:1 ОТ
Единственный гол на четвертой минуте овертайме забросил Тэйг Томпсон. Защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Калгари» — на второй строчке Запада.
«Анахайм» — «Флорида» 0:3
Дубль оформил Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Джо Торнтона. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.
«Флорида» занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке Запада.
«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:5
Дубль оформил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.
«Колорадо» лидирует в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Хосе» — на 13-м месте.