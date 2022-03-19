ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Гол и победный буллит Овечкина, шайба Кузнецова и дубль Ничушкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш Анахайм Дакс Флорида Пантерз Калгари Флэймз Баффало Сэйбрз Виннипег Джетс Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала» Карим БенземаПримера. «Севилья» примет «Реал Сосьедад», «Реал» сыграет с «Барселоной» Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 06:55
    • Рублев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 05:27
    • 300 000 рублей фрибетами в BetBoom
  • 01:09
    • «Лидс» вырвал победу у «Вулверхэмптона», уступая 0:2
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Каролина» — «Вашингтон» 3:4 Б

    Автором победного броска стал Александр Овечкин, на счету которого также гол в основное время, благодаря которому он перевел игру в овертайм. Теперь 36-летний россиянин имеет в активе 1395 (769+626) очков в 1258 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. Также в основное время за «столичных» одну из шайб провел Евгений Кузнецов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Джарвис — 9 (Лоренц), 5:17 — 1:0. Кузнецов — 21, 7:32 — 1:1. Карлсон — 11 (Макмайкл, Хэтэуэй), 10:45 — 1:2. Трочек — 17 (Бир), 27:06 — 2:2. Джарвис — 10 (Стаал, Свечников), 39:47 — 3:2. Овечкин — 39 (бол., Бэкстрем), 54:56 — 3:3Победный буллит: ОвечкинВратари: Раанта — СамсоновШтраф: 10-10Броски: 20 (6+6+7+1) — 40 (14+8+14+4)

    У «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, у Андрея Свечникова результативная передача.

    «Каролина» — «Вашингтон» 3:4 Б

    «Оттава» — «Филадельфия» 3:1

    «Оттава» прервала серию из трех поражений и занимает 12-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 14-й строчке.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Штютцле — 14 (Форментон, К. Браун), 10:45 — 1:0. Аткинсон — 23 (Дж. Браун, ван Римсдайк), 26:10 — 1:1. Норрис — 25 (бол., Браннстрем, К. Браун), 49:16 — 2:1. Форментон — 14 (мен., п.в., Зайцев), 57:22 — 3:1Вратари: Форсберг — Джонс (56:37 — 57:22, 57:27)Штраф: 10-10Броски: 36 (11+12+13) — 29 (9+9+11)

    «Оттава» — «Филадельфия» 3:1

    «Виннипег» — «Бостон» 2:4

    В составе «Брюинз» ассистентский хет-трик оформил Чарли Коул, у «Джетс» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

    После этого матча «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 11-й строчке Запада.

    «Виннипег» — «Бостон» 2:4

    «Калгари» — «Баффало» 0:1 ОТ

    Единственный гол на четвертой минуте овертайме забросил Тэйг Томпсон. Защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Баффало» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Томпсон — 25, 63:07 — 0:1Вратари: Маркстрем — ТокарскиШтраф: 8-4Броски: 24 (6+8+10+0) — 34 (7+10+12+5)

    «Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Калгари» — на второй строчке Запада.

    «Калгари» — «Баффало» 0:1 ОТ

    «Анахайм» — «Флорида» 0:3

    Дубль оформил Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Джо Торнтона. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Флорида» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Юбердо — 20 (бол., Райнхарт, Дюклер), 13:54 — 0:1. Юбердо — 21 (Барков, Марчмент), 19:53 — 0:2. Торнтон — 5 (Аччиари, Верхэге), 23:44 — 0:3Вратари: Гибсон — НайтШтраф: 29-11Броски: 17 (4+8+5) — 42 (19+15+8)

    «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке Запада.

    «Анахайм» — «Флорида» 0:3

    «Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:5

    Дубль оформил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

    «Колорадо» лидирует в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Хосе» — на 13-м месте.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие