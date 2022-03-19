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    Сколько шайб московские команды накидают во второй игре?

    ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    ЦСКА — «Динамо»
    Во втором матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В первом матче с «Динамо» ЦСКА оформил победу с минимальным перевесом — 3:2. Победный гол забил Антон Слепышев. При этом хозяева превзошли сине-белых и по другим статистическим параметрам.

    За час поединка ЦСКА удалось нанести 39 бросков в створ и реализовать 7.69% моментов. У своей рамы команда смогла отразить 89.47% атак гостей. Вратарь красно-синих засэйвил 17 бросков.

    В четвертьфинале Кубка Гагарина команда Сергея Федорова сразилась с «Локомотивом». Это противостояние москвичам удалось закончить за четыре игры (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном сезоне ЦСКА провел 47 поединков, в которых сумел заработать 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции он финишировал на третьем месте.

    «Динамо» Москва

    В дебютной встрече в рамках полуфинала «Динамо» ничего не смогло поделать с ЦСКА и потерпело первое поражение — 2:3. Свой второй гол гости забили на временном отрезке 59:23, поэтому шансов на камбэк было мало.

    В этой игре «Динамо» Москва нанесло 19 бросков в створ ворот, 10.53% из которых получились точными. В защите сине-белые смогли отразить 92.31% моментов, однако и этого оказалось недостаточно.

    Четвертьфинальная серия в Кубке Гагарина получилась самой напряженной. Парни Алексея Кудашова скатали с «Северсталью» семь матчей, а победу добыли на «ВТБ Арене» (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1).

    Регулярный чемпионат столичный клуб закончил с 48 матчами в резерве и 64 очками на счету. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на четвертой строке.

    Коэффициенты

    На ЦСКА в предстоящем матче можно поставить за 1.97, на «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 3.34, а на ничью — 3.96.

    Прогноз

    В плей-офф серии команды традиционно продолжили пробивать «верх» в очных матчах. Минимум 4 шайбы они забрасывали друг другу в четырех предыдущих встречах. После яркого старта текущего противостояния эти ребята не успокоятся и выдадут очередной топ-поединок.

    Ставка

    Вторая игра на «ЦСКА Арене» снова получится напряженной, но максимально яркой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.07.

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    ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб московские команды накидают во второй игре?
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