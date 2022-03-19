Во втором матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В первом матче с «Динамо» ЦСКА оформил победу с минимальным перевесом — 3:2. Победный гол забил Антон Слепышев. При этом хозяева превзошли сине-белых и по другим статистическим параметрам.

За час поединка ЦСКА удалось нанести 39 бросков в створ и реализовать 7.69% моментов. У своей рамы команда смогла отразить 89.47% атак гостей. Вратарь красно-синих засэйвил 17 бросков.

В четвертьфинале Кубка Гагарина команда Сергея Федорова сразилась с «Локомотивом». Это противостояние москвичам удалось закончить за четыре игры (4:3 ОТ, 4:1, 3:2 ОТ, 4:1).

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В регулярном сезоне ЦСКА провел 47 поединков, в которых сумел заработать 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции он финишировал на третьем месте.

«Динамо» Москва

В дебютной встрече в рамках полуфинала «Динамо» ничего не смогло поделать с ЦСКА и потерпело первое поражение — 2:3. Свой второй гол гости забили на временном отрезке 59:23, поэтому шансов на камбэк было мало.

В этой игре «Динамо» Москва нанесло 19 бросков в створ ворот, 10.53% из которых получились точными. В защите сине-белые смогли отразить 92.31% моментов, однако и этого оказалось недостаточно.

Четвертьфинальная серия в Кубке Гагарина получилась самой напряженной. Парни Алексея Кудашова скатали с «Северсталью» семь матчей, а победу добыли на «ВТБ Арене» (3:6, 3:4, 3:1, 3:2 ОТ, 5:2, 2:3, 2:1).

Регулярный чемпионат столичный клуб закончил с 48 матчами в резерве и 64 очками на счету. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на четвертой строке.

Коэффициенты

На ЦСКА в предстоящем матче можно поставить за 1.97, на «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 3.34, а на ничью — 3.96.

Прогноз

В плей-офф серии команды традиционно продолжили пробивать «верх» в очных матчах. Минимум 4 шайбы они забрасывали друг другу в четырех предыдущих встречах. После яркого старта текущего противостояния эти ребята не успокоятся и выдадут очередной топ-поединок.

Ставка

Вторая игра на «ЦСКА Арене» снова получится напряженной, но максимально яркой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.07.