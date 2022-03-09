В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Игра пройдет в арене «Металлург» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Начало серии «Металлург» Мг провалил, поскольку дома потерпел поражение с минимальной разницей — 2:3. В этом матче «сталевары» имели заметное превосходство над «Барысом» по броскам, однако слабая реализация оказалась ключевым фактором.

Зацикливаться на осечке в дебюте противостояния «Металлург» Мг не стал и оформил три подряд победы. Во втором поединке в Магнитогорске «лисы» уничтожили соперников из Нур-Султана — 6:2.

Коэффициенты матча Металлург Мг — Барыс 1 1.45 X 5.20 2 6.00 Ставка

Отправившись в Казахстан, команда Ильи Воробьева продолжила давить «Барыс». В двух встречах «Магнитка» оказалась сильнее, забросив суммарно 10 шайбы — 5:3, 5:2.

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Если говорить о регулярном чемпионате, то в нем парни из Магнитогорска провели 48 матчей, в которых заработали 71 балл. В Восточной конференции «Металлург» Мг остался лидером.

«Барыс»

В стартовой встрече этого противостояния гости из Казахстана повели себя нагло и одержали над «Магниткой» победу — 3:2, показав при этом солидную реализацию — 17.65%.

Однако развить успех «Барысу» не удалось. Более того, команда оказалась близка к вылету, так как потерпела три поражения кряду. В Магнитогорске «барсы» были разбиты с крупным счетом — 2:6.

Не так позорно подопечные Юрия Михайлиса выглядели в первой домашней игре серии — 3:5. А в четвертом поединке серии «Барыс» снова позволил «Магнитке» издеваться над собой — 2:5.

В регулярном чемпионате «Барыс» принял участие в 47 встречах и заработал 48 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на итоговом восьмом месте.

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Металлург» Мг можно за 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Барыса» — 5.85.

Прогноз

Сейчас «Магнитка» приблизилась к выходу в следующий раунд . Очевидно, что в домашней игре она будет выкладываться на максимум возможностей, чтобы хлопнуть «Барыс» в пятой игре и больше не заморачиваться по поводу этого противостояния.

Ставка

«Барыс» оказался сыроват для такого замеса, поэтому команда Ильи Воробьева на своей территории должна решать судьбу этой серии. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТМ 6.5 за 2.28.