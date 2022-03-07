В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 7 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Хоккеисты из Иллинойса затащили 48 баллов в 53 встречах. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда находится на седьмой позиции, отставая на 16 пунктов от плей-офф.

Во второй половине февраля на «Чикаго» нахлынула очередная волна неудач, которая на этот раз доросла до трех поединков без побед. Стартовала она с домашнего поражения в зарубе с «Коламбусом» (4:7).

После битвы с «Блю Джекетс» подопечные Дерека Кинга принимали «Даллас», которому уступили в серии буллитов (0:1 Б). Еще в одном матче в «Юнайтед Центре» «Блэкхокс» слились «Флориде» (2:5).

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Прервать цепочку «Чикаго» удалось в замесе с «Нью-Джерси» (8:5), после которого он в одну калитку слился «Сент-Луису» (0:4). В последнем матче «дрозды» сумели обыграть «Эдмонтон» (4:3 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Команда из Флориды поучаствовала в 54 матчах регулярного сезона и затащила 78 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает первое место.

Если у «Чикаго» недавно был не лучший турнирный отрезок, то «Тампа-Бэй» выдала победную серию в период с 12 января по 2 марта. Первая удачная встреча прошла в Финиксе, где «Болтс» перебили «Аризону» (4:3).

В четырех следующих поединках подопечные Джона Купера одержали верх над «Нью-Джерси» (6:3), «Эдмонтоном» (5:3), «Нэшвиллом» (3:2) и «Оттавой» (5:2). На встрече с «сенаторами» победная цепочка «Тампы» остановилась.

Прервалась серия «Лайтнинг» на «Амали Арене». При родной публике банда Купера в одну калитку влетела «Питтсбургу» (1:5). В последнем поединке «Болтс» переиграли «Детройт» (3:1).

Коэффициенты

Победа «Чикаго» в этой игре оценивается в 3.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.78.

Прогноз

Несмотря на то что «Чикаго» не борется за плей-офф, команда нередко выдает результативные поединки с любыми по уровню сложности соперниками.

В трех встречах из четырех последних с участием «Блэкхокс» общий тотал переваливал за 6 голов . Учитывая, что ближайшим их оппонентом будет мощная «Тампа», «верховой» исход поединка также вероятен.

Ставка

От матча в «Юнайтед Центре» ждем яркой игры с заброшенными шайбами в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.23.