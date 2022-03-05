НХЛ. «Тампа» выиграла у «Детройта», «Питтсбург» уступил «Каролине»

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

Российские игроки «Блю Джекетс» Владислав Гавриков и Егор Чинахов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) Голы: Арвидссон — 16 (Мур), 34:00 — 0:1. Лайне — 21, 35:34 — 1:1. Бьоркстранд — 19 (Керали), 35:59 — 2:1. Дэнфорт — 5 (Доми, Керали), 36:20 — 3:1. Браун — 7, 43:49 — 3:2. Арвидссон — 17 (Копитар, Даути), 56:14 — 3:3. Арвидссон — 18 (Дано), 64:00 — 3:4Вратари: Мерзликинс — КуикШтраф: 2-2Броски: 29 (7+14+6+2) — 43 (13+17+12+1)

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

В составе победителей по голу забили Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачев. В активе Никиты Кучерова две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский провел всю игру на скамье запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Пойнт — 22 (бол., Хедман, Кучеров), 26:43 — 1:0. Фаббри — 15 (Зайдер, Бертуцци), 33:05 — 1:1. Сергачев — 4 (бол., Хедман, Колтон), 50:21 — 2:1. Стэмкос — 27 (бол., п.в., Кучеров, Хедман), 59:58 — 3:1Вратари: Эллиотт — Неделькович (59:24 — 59:58)Штраф: 4-8Броски: 38 (10+19+9) — 23 (8+6+9)

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 3:1

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 33. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Зибанежад — 21 (Труба, Крайдер), 11:11 — 1:0. Хишир — 16 (Юнссон), 13:56 — 1:1. Хытил — 6 (Линдгрен), 28:57 — 2:1. Крайдер — 36 (Зибанежад, Фокс), 51:23 — 3:1Вратари: Шестеркин — Доус (59:18)Штраф: 13-13Броски: 32 (16+5+11) — 33 (12+9+12)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 3:1

«Баффало» — «Миннесота» 5:4

У «Уайлд» дублем отметился Кирилл Капризов. Также на счету российского форварда ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) Голы: Миттельштадт — 2 (бол., Далин, Окпосо), 8:51 — 1:0. Хартман — 21 (Капризов, Сперджен), 15:25 — 1:1. Окпосо — 15 (бол., Миттельштадт, Далин), 26:01 — 2:1. Фиала — 18 (Годро, Голигоски), 43:20 — 2:2. Капризов — 25 (бол., Сперджен, Болди), 44:59 — 2:3. Скиннер — 22 (Томпсон), 52:20 — 3:3. Скиннер — 23, 56:40 — 4:3. Олофссон — 9 (п.в., Кребс), 58:54 — 5:3. Капризов — 26 (Фиала, Бродин), 59:26 — 5:4Вратари: Андерсон — Кяхкенен (58:35)Штраф: 9-11Броски: 38 (11+14+13) — 33 (15+8+10)

«Баффало» — «Миннесота» 5:4

«Каролина» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

Автором победной шайбы стал российский нападающий Андрей Свечников. Его признали второй звездой встречи. Еще дублем за «Каролину» отметился Джордан Стаал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) Голы: Гюнтцель — 27 (Петтерссон, Кросби), 4:28 — 0:1. Кросби — 18 (Гюнтцель, Раст), 13:53 — 0:2. Стаал — 7 (Нидеррайтер), 24:20 — 1:2. Стаал — 8 (Бир), 49:48 — 2:2. Свечников — 23 (бол., Терявяйнен, Ахо), 63:14 — 3:2Вратари: Раанта — ДесмитШтраф: 9-11Броски: 42 (11+16+11+4) — 24 (10+8+5+1)

«Каролина» — «Питтсбург» 3:2 ОТ

«Виннипег» — «Даллас» 3:4 ОТ

Автором победного гола стал Джейсон Робертсон, оформивший в этой игре хет-трик. Еще одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Российский нападающий Александр Радулов очков не набрал. У «Джетс» российский форвард Евгений Свечников отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Робертсон — 24 (Сутер, Павелски), 5:23 — 0:1. Штястны — 14 (бол., Копп, Элерс), 33:38 — 1:1. Робертсон — 25 (Харли), 39:09 — 1:2. Коннор — 33 (Свечников, Дюбуа), 41:21 — 2:2. Штястны — 15 (Уилер, Демело), 52:19 — 3:2. Гурьянов — 9 (Бенн, Сутер), 55:28 — 3:3. Робертсон — 26, 64:30 — 3:4Вратари: Хеллибак — ХолтбиШтраф: 8-14Броски: 42 (16+8+16+2) — 34 (14+7+8+5)

«Виннипег» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Анахайм» — «Вегас» 4:5

В составе «Голден Найтс» Майкл Амадио набрал три (1+2) очка, у Евгения Дадонова результативная передача.