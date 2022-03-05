В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Старт серии с «Магниткой» начался для «Барыса» удачно. В первой гостевой встрече команда из Казахстана одержала победу с минимальным преимуществом — 3:2.

В дебютной игре «Барыс» успел нанести всего 17 бросков в створ ворот, зато реализация была высокой — 17.65%. Неплохо отработали хоккеисты из Нур-Султана в обороне, отразив 95% угроз «Магнитки».

Коэффициенты матча Барыс — Металлург Мг 1 3.15 X 4.30 2 2.00 Ставка

Во втором матче ситуация изменилась. Команда Юрия Михайлиса влетела в одну калитку — 2:6. Игра получилась более открытой, но на этот раз у казахстанцев была беда с реализацией — 6.25%.

Все прогнозы на КХЛ

Регулярный чемпионат «Барыс» закончил с 47 матчами в активе, в которых набрал 48 очков. В турнирной таблице Восточной конференции парни Михайлиса оказались восьмыми.

«Металлург» Мг

Старт Кубка Гагарина вышел не таким, как того хотел бы «Металлург» Мг. В первом матче «лисы» при родных болельщиках потерпели от «Барыса» поражение — 2:3.

В этом поединке «Магнитка» была хороша в атаке. Команда смогла нанести 40 бросков в створ, однако ее подвела слабая реализация — 5% и не лучшая защита — 82.35% отраженных моментов.

Сделав нужные выводы, команда Ильи Воробьева намного убедительнее скатала второй матч, в котором грохнула соперников — 6:2. Для шести шайб «лисам» понадобилось 35 бросков в створ (17.14%).

В завершившемся регулярном чемпионате команда из Магнитогорска успела провести 47 матчей и захватить 71 очко. В таблице Восточной конференции она оказалась первой.

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Барыс» букмекеры дают возможность за 3.24, коэффициент на ничью — 4.34, а на победу «Металлурга» Мг — 2.00.

Прогноз

Перед выездом в Нур-Султан «Магнитка» затащила важную победу и восстановила равенство в серии. Разумеется, теперь «Барыс» на своей территории приложит максимум усилий, чтобы снова выйти вперед.

Учитывая, что у «сталеваров» не все идеально в защите , хозяева смогут забить им больше, чем в предыдущих встречах.

Ставка

Команда Михайлиса дома прибавит в атаке и закинет в сетку «Металлурга» Мг несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.08.