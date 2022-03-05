ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 16:22
    • Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине
  • 15:19
    • Тренер «Байера»: Азмун ещё не достиг уровня стартового состава
  • 15:12
    • «Салават Юлаев» объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена
  • 14:38
    • Латиноамериканцы «Зенита» не собираются покидать клуб
  • 12:45
    • Кроос пропустит ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
  • 12:35
    • СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги
    Все новости спорта

    Сколько шайб «Барыс» забросит в ворота «Магнитки» дома?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линден Вей
    В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    «Барыс»

    Старт серии с «Магниткой» начался для «Барыса» удачно. В первой гостевой встрече команда из Казахстана одержала победу с минимальным преимуществом — 3:2.

    В дебютной игре «Барыс» успел нанести всего 17 бросков в створ ворот, зато реализация была высокой — 17.65%. Неплохо отработали хоккеисты из Нур-Султана в обороне, отразив 95% угроз «Магнитки».

    Коэффициенты матча Барыс — Металлург Мг

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Во втором матче ситуация изменилась. Команда Юрия Михайлиса влетела в одну калитку — 2:6. Игра получилась более открытой, но на этот раз у казахстанцев была беда с реализацией — 6.25%.

    Все прогнозы на КХЛ

    Регулярный чемпионат «Барыс» закончил с 47 матчами в активе, в которых набрал 48 очков. В турнирной таблице Восточной конференции парни Михайлиса оказались восьмыми.

    «Металлург» Мг

    Старт Кубка Гагарина вышел не таким, как того хотел бы «Металлург» Мг. В первом матче «лисы» при родных болельщиках потерпели от «Барыса» поражение — 2:3.

    В этом поединке «Магнитка» была хороша в атаке. Команда смогла нанести 40 бросков в створ, однако ее подвела слабая реализация — 5% и не лучшая защита — 82.35% отраженных моментов.

    Сделав нужные выводы, команда Ильи Воробьева намного убедительнее скатала второй матч, в котором грохнула соперников — 6:2. Для шести шайб «лисам» понадобилось 35 бросков в створ (17.14%).

    В завершившемся регулярном чемпионате команда из Магнитогорска успела провести 47 матчей и захватить 71 очко. В таблице Восточной конференции она оказалась первой.

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Барыс» букмекеры дают возможность за 3.24, коэффициент на ничью — 4.34, а на победу «Металлурга» Мг — 2.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Перед выездом в Нур-Султан «Магнитка» затащила важную победу и восстановила равенство в серии. Разумеется, теперь «Барыс» на своей территории приложит максимум усилий, чтобы снова выйти вперед.

    Учитывая, что у «сталеваров» не все идеально в защите, хозяева смогут забить им больше, чем в предыдущих встречах.

    Ставка

    Команда Михайлиса дома прибавит в атаке и закинет в сетку «Металлурга» Мг несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Паррисас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Барыс» забросит в ворота «Магнитки» дома?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры