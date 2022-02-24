В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 50 играх регулярного первенства команда из Глендейла сумела собрать всего 30 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «койоты» находятся на последнем месте.

После возобновления сезона «Аризона» провела пять поединков, в трех из которых пережила привычные для себя неудачи. В первой провальной встрече «псы» крупно влетели «Ванкуверу» (1:5).

Затем команда Андре Туриньи отправилась в Сиэтл, где на «Клаймат Пледж Арене» уничтожила «Кракен» (4:2). Вернувшись в Финикс, «Йотис» потерпели поражение от «Тампы-Бэй» (3:4).

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Еще одна осечка в родных стенах была допущена «Аризоной» в противостоянии с «Лос-Анджелесом» (3:5). Зато в последнем матче «койоты» сенсационно переиграли «Даллас» (3:1).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда провела в чемпионате 50 матчей, зацепив в них 59 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она замыкает топ-4, опережая пятый клуб на 2 пункта.

Перед паузой в регулярке «Лос-Анджелесу» удалось выбить две победы на чужом льду. В первой такой игре «монархи» неожиданно отжали очки у «Питтсбурга» (4:3).

В следующем матче подопечные Тодда Маклеллана вздернули «Детройт» (5:3). А в первой встрече после отдыха «Кингз» на «Crypto.com Арене» крупно влетели «Эдмонтону» (2:5).

На следующий поединок «короли» сгоняли в Неваду, где вырвали победу у «Вегаса» (4:3). В своем последнем матче парни Тодда Маклеллана одержали верх над «Аризоной» (5:3).

Коэффициенты

На «Аризону» в предстоящем матче букмекеры дают возможность поставить с кэфом 4.08. Охотнее они верят в «Лос-Анджелес» — 1.74. Ничья же оценивается в 4.88.

Прогноз

«Аризона» в последних играх стала активнее набирать очки, однако большая часть ее результатов по-прежнему оставляет желать лучшего, в то время как «Кингз» стараются выгрызать победу в каждом поединке .

Ставка

Оставаясь турнирно мотивированными, парни Тодда Маклеллана оформят еще одну крупную победу над «койотами», как это было 22 февраля. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3.5 с коэффициентом 2.00.