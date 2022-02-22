НХЛ. «Бостон» разгромил «Колорадо», «Калгари» выиграл десятую игру подряд

«Бостон» — «Колорадо» 5:1

Давид Пастрняк оформил дубль, также на его счету результативная передача. Три голевые передачи в свой актив записал форвард Тэйлор Холл.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) Голы: Пастрняк — 26 (Бержерон, Макэвой), 17:30 — 1:0. Бержерон — 14 (Холл, Грызлик), 28:01 — 2:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 32:58 — 2:1. Пастрняк — 27 (Холл, Карло), 34:35 — 3:1. Дебраск — 8 (Лазар, Макэвой), 35:42 — 4:1. Койл — 12 (бол., Пастрняк, Холл), 44:04 — 5:1Вратари: Суэймен — КемперШтраф: 8-6Броски: 45 (21+15+9) — 29 (9+11+9)

«Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Колорадо» лидирует на Западе.

«Бостон» — «Колорадо» 5:1

«Филадельфия» — «Каролина» 3:4 ОТ

Автором победной шайбы стал Бретт Песке. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом. У «Флайерз» российский защитник Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Каролина» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Нидеррайтер — 15 (Фаст, Слэвин), 20:24 — 0:1. Мэйю — 6 (Дж. Браун, Проворов), 20:59 — 1:1. Терявяйнен — 13 (Свечников, Ахо), 32:13 — 1:2. П. Браун — 2 (Рэтклифф, Ристолайнен), 45:19 — 2:2. Трочек — 14 (Нечас, Коул), 47:15 — 2:3. Линдблом — 7 (Конекны, Санхейм), 55:07 — 3:3. Пеши — 4 (Трочек, Стаал), 64:42 — 3:4Вратари: Джонс — АндерсенШтраф: 9-13Броски: 41 (11+11+14+5) — 31 (2+13+10+6)

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 13-й строчке.

«Филадельфия» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Калгари» — «Виннипег» 3:1

В составе «Флэймз» отличились Шон Монахэн и Элиас Линдхольм, который забросил за 47 секунд до конца третьего периода, а также Тайлер Тоффоли. У «Джетс» гол на счету Доминика Тонинато.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Монахэн — 8 (бол., Манджапане, Хэнифин), 21:07 — 1:0. Тонинато — 5 (Пионк, Диллон), 27:39 — 1:1. Линдхольм — 23 (Годро), 59:13 — 2:1. Тоффоли — 11 (п.в., Баклунд, Коулмэн), 59:49 — 3:1Вратари: Маркстрем — Хеллибак (59:34 — 59:49)Штраф: 6-8Броски: 31 (11+14+6) — 23 (8+7+8)

Для «Калгари» это десятая победа кряду, «Виннипег» проиграл второй матч подряд.

«Калгари» — «Виннипег» 3:1

«Монреаль» — «Торонто» 5:2

В составе «Канадиенс» 3 (2+1) очка набрал Джош Андерсон, также 3 (1+2) очка у Коула Кофилда. У «Мэйпл Ливз» одну из шайб провел Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Торонто» — 5:2 (2:0, 3:0, 0:2) Голы: Андерсон — 11 (Питри, Кофилд), 2:58 — 1:0. Кофилд — 6 (Андерсон), 19:10 — 2:0. Хоффман — 10 (Галлахер), 20:38 — 3:0. Андерсон — 12 (Кофилд, Сузуки), 35:58 — 4:0. Р. Питлик — 10 (Галлахер), 37:56 — 5:0. Михеев — 8 (Райлли, Каше), 44:43 — 5:1. Энгвалль — 8 (Спецца, Холл), 45:28 — 5:2Вратари: Монтембо — МразекШтраф: 6-6Броски: 25 (8+12+5) — 37 (11+12+14)

«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Торонто» — на шестой строчке.

«Монреаль» — «Торонто» 5:2

«Ванкувер» — «Сиэтл» 5:2

Победную шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сиэтл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Голы: Мотт — 6 (Ламмикко, Хаймор), 0:11 — 1:0. Маккэн — 21 (Юханссон, Эберле), 3:12 — 1:1. Джиордано — 5 (мен., Донской, Шиэн), 14:26 — 1:2. Хэмоник — 1 (Ламмикко, Мотт), 23:45 — 2:2. Подколзин — 8 (Хьюз, Петтерссон), 36:41 — 3:2. Хорват — 15 (бол., Миллер, Петтерссон), 40:35 — 4:2. Пирсон — 9 (п.в., Миллер), 58:28 — 5:2Вратари: Демко — Дриджер (57:48 — 58:28)Штраф: 8-8Броски: 46 (15+18+13) — 27 (9+4+14)

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. Сиэтл — 15-й.