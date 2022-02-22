Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Бостон» разгромил «Колорадо», «Калгари» выиграл десятую игру подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс Сиэтл Кракен Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Калгари Флэймз Виннипег Джетс Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу Гарет БэйлТрансферный дайджест. 15-21 февраля Александр БольшуновНезабываемый Пекин. Триумф Большунова, фиаско хоккеистов, допинг-скандал Валиевой
  • 06:51
    • Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон
  • 01:05
    • «Болонья» обыграла «Специю» благодаря дублю Арнаутовича
  • 00:58
    • «Сельта» и «Леванте» сыграли вничью
  • 23:20
    • Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Дохе
    Все новости спорта
    «Калгари»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Калгари»

    «Бостон» — «Колорадо» 5:1

    Давид Пастрняк оформил дубль, также на его счету результативная передача. Три голевые передачи в свой актив записал форвард Тэйлор Холл.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Пастрняк — 26 (Бержерон, Макэвой), 17:30 — 1:0. Бержерон — 14 (Холл, Грызлик), 28:01 — 2:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 32:58 — 2:1. Пастрняк — 27 (Холл, Карло), 34:35 — 3:1. Дебраск — 8 (Лазар, Макэвой), 35:42 — 4:1. Койл — 12 (бол., Пастрняк, Холл), 44:04 — 5:1Вратари: Суэймен — КемперШтраф: 8-6Броски: 45 (21+15+9) — 29 (9+11+9)

    «Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Колорадо» лидирует на Западе.

    «Бостон» — «Колорадо» 5:1

    «Филадельфия» — «Каролина» 3:4 ОТ

    Автором победной шайбы стал Бретт Песке. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом. У «Флайерз» российский защитник Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Каролина» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Нидеррайтер — 15 (Фаст, Слэвин), 20:24 — 0:1. Мэйю — 6 (Дж. Браун, Проворов), 20:59 — 1:1. Терявяйнен — 13 (Свечников, Ахо), 32:13 — 1:2. П. Браун — 2 (Рэтклифф, Ристолайнен), 45:19 — 2:2. Трочек — 14 (Нечас, Коул), 47:15 — 2:3. Линдблом — 7 (Конекны, Санхейм), 55:07 — 3:3. Пеши — 4 (Трочек, Стаал), 64:42 — 3:4Вратари: Джонс — АндерсенШтраф: 9-13Броски: 41 (11+11+14+5) — 31 (2+13+10+6)

    «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на 13-й строчке.

    «Филадельфия» — «Каролина» 3:4 ОТ

    «Калгари» — «Виннипег» 3:1

    В составе «Флэймз» отличились Шон Монахэн и Элиас Линдхольм, который забросил за 47 секунд до конца третьего периода, а также Тайлер Тоффоли. У «Джетс» гол на счету Доминика Тонинато.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Виннипег» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Монахэн — 8 (бол., Манджапане, Хэнифин), 21:07 — 1:0. Тонинато — 5 (Пионк, Диллон), 27:39 — 1:1. Линдхольм — 23 (Годро), 59:13 — 2:1. Тоффоли — 11 (п.в., Баклунд, Коулмэн), 59:49 — 3:1Вратари: Маркстрем — Хеллибак (59:34 — 59:49)Штраф: 6-8Броски: 31 (11+14+6) — 23 (8+7+8)

    Для «Калгари» это десятая победа кряду, «Виннипег» проиграл второй матч подряд.

    «Калгари» — «Виннипег» 3:1

    «Монреаль» — «Торонто» 5:2

    В составе «Канадиенс» 3 (2+1) очка набрал Джош Андерсон, также 3 (1+2) очка у Коула Кофилда. У «Мэйпл Ливз» одну из шайб провел Илья Михеев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Торонто» — 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)
    Голы: Андерсон — 11 (Питри, Кофилд), 2:58 — 1:0. Кофилд — 6 (Андерсон), 19:10 — 2:0. Хоффман — 10 (Галлахер), 20:38 — 3:0. Андерсон — 12 (Кофилд, Сузуки), 35:58 — 4:0. Р. Питлик — 10 (Галлахер), 37:56 — 5:0. Михеев — 8 (Райлли, Каше), 44:43 — 5:1. Энгвалль — 8 (Спецца, Холл), 45:28 — 5:2Вратари: Монтембо — МразекШтраф: 6-6Броски: 25 (8+12+5) — 37 (11+12+14)

    «Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Торонто» — на шестой строчке.

    «Монреаль» — «Торонто» 5:2

    «Ванкувер» — «Сиэтл» 5:2

    Победную шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Сиэтл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Мотт — 6 (Ламмикко, Хаймор), 0:11 — 1:0. Маккэн — 21 (Юханссон, Эберле), 3:12 — 1:1. Джиордано — 5 (мен., Донской, Шиэн), 14:26 — 1:2. Хэмоник — 1 (Ламмикко, Мотт), 23:45 — 2:2. Подколзин — 8 (Хьюз, Петтерссон), 36:41 — 3:2. Хорват — 15 (бол., Миллер, Петтерссон), 40:35 — 4:2. Пирсон — 9 (п.в., Миллер), 58:28 — 5:2Вратари: Демко — Дриджер (57:48 — 58:28)Штраф: 8-8Броски: 46 (15+18+13) — 27 (9+4+14)

    «Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. Сиэтл — 15-й.

    «Ванкувер» — «Сиэтл» 5:2
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Флорида — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие