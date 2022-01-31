Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине? Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того «Эдмонтон» разгромил «Монреаль» НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • 11:18
    • «Ливерпуль» подпишет Диаса за € 67 млн. «Порту» хотел за него € 111
  • 08:10
    • «Не все так страшно». Агент Миранчука рассказал о травме футболиста
  • 01:32
    • «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка португальской лиги
  • 23:58
    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 22:15
    • «Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре
  • 20:58
    • Камерун выиграл у Гамбии и вышел в полуфинал Кубка Африки
    Все новости спорта

    Домашняя встреча «Каролины» пройдет без сенсаций?

    «Каролина» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.91) на хоккейный матч НХЛ 31 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Сан-Хосе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «PNC-арене» 31 января. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Января 2022 года
    Каролина
  • НХЛ
    •  Каролина 01:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •

    «Каролина»

    Сыграв в 41 матче, хоккеисты из Роли смогли отнять у конкурентов 62 очка, благодаря чему команда снова поднялась на первое место в Столичном дивизионе и обошла на 1 балл «Питтсбург».

    Вторую половину января «Каролина» начала 3-матчевой серией побед, в которой вынесла соперников с гандикапом в 3+ гола. Тогда от мощи «Харрикейнз» пострадали «Ванкувер» (4:1), «Бостон» (7:1) и «Рейнджерс» (6:3).

    На матч 23 числа команда Рода Бриндамора съездила в Ньюарк, где неожиданно столкнулась с жестким сопротивлением со стороны «Нью-Джерси». В итоге в битве с «дьяволами» «Кейнс» оказались слабее (4:7).

    Все прогнозы на НХЛ

    Забыв о поражении в «Пруденшал Центре», «Каролина» начала формировать новую беспроигрышную цепочку. В трех дальнейших матчах она взяла верх над «Вегасом» (4:3 ОТ), «Оттавой» (3:2 Б), а также отомстила «Джерси» (2:1).

    «Сан-Хосе»

    В 44 встречах калифорнийский клуб захватил 47 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «акулы» опустились на пятое место и уже на 1 балл отстали от четвертого «Калгари».

    В период с 12 по 17 января «Сан-Хосе» скатал 4-матчевую домашнюю серию, запомнившуюся двумя победами и двумя поражениями. Закончили цепочку поединков в «САП Центре» хозяева выносом «Лос-Анджелеса» (6:2).

  • НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января
  • Сегодня

    • После встречи с «Кингз» команда Боба Бугнера отправилась в Сиэтл, где не смогла справиться с «Кракеном» (2:3), а через пару дней калифорнийцы дома крупно влетели «Тампе» (1:7).

    Следующий матч «Сан-Хосе» состоялся в столице Штатов. На «Кэпитал Уан Арене» «акулы» грохнули «Вашингтон» (4:1). Чуть позже в Санрайзе они уступили «Флориде» в добавочном периоде (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Победу «Каролины» в основное время букмекеры оценивают в 1.67, а на «Сан-Хосе» они предлагают поставить за 4.38. Ничью эксперты видят за 5.05.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Четыре последних встречи в Роли «ураганы» затащили. Более того, в трех играх они забрасывали гостям по 3+ шайбы, а два матча хозяева завершили с перевесом в 3+ гола. В поединке с «Сан-Хосе» «Каролина» также захватит 2 балла, уложившись в три периода.

    Ставка

    Команда Рода Бриндамора не разочарует домашнюю публику. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 8.5 с коэффициентом 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Юнион — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гент — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Визела — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портимоненсе — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Мехелен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каролина» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на хоккей. Домашняя встреча «Каролины» пройдет без сенсаций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры