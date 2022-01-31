В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «PNC-арене» 31 января. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Сыграв в 41 матче, хоккеисты из Роли смогли отнять у конкурентов 62 очка, благодаря чему команда снова поднялась на первое место в Столичном дивизионе и обошла на 1 балл «Питтсбург».

Вторую половину января «Каролина» начала 3-матчевой серией побед, в которой вынесла соперников с гандикапом в 3+ гола. Тогда от мощи «Харрикейнз» пострадали «Ванкувер» (4:1), «Бостон» (7:1) и «Рейнджерс» (6:3).

На матч 23 числа команда Рода Бриндамора съездила в Ньюарк, где неожиданно столкнулась с жестким сопротивлением со стороны «Нью-Джерси». В итоге в битве с «дьяволами» «Кейнс» оказались слабее (4:7).

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Забыв о поражении в «Пруденшал Центре», «Каролина» начала формировать новую беспроигрышную цепочку. В трех дальнейших матчах она взяла верх над «Вегасом» (4:3 ОТ), «Оттавой» (3:2 Б), а также отомстила «Джерси» (2:1).

«Сан-Хосе»

В 44 встречах калифорнийский клуб захватил 47 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «акулы» опустились на пятое место и уже на 1 балл отстали от четвертого «Калгари».

В период с 12 по 17 января «Сан-Хосе» скатал 4-матчевую домашнюю серию, запомнившуюся двумя победами и двумя поражениями. Закончили цепочку поединков в «САП Центре» хозяева выносом «Лос-Анджелеса» (6:2).

После встречи с «Кингз» команда Боба Бугнера отправилась в Сиэтл, где не смогла справиться с «Кракеном» (2:3), а через пару дней калифорнийцы дома крупно влетели «Тампе» (1:7).

Следующий матч «Сан-Хосе» состоялся в столице Штатов. На «Кэпитал Уан Арене» «акулы» грохнули «Вашингтон» (4:1). Чуть позже в Санрайзе они уступили «Флориде» в добавочном периоде (4:5 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Каролины» в основное время букмекеры оценивают в 1.67, а на «Сан-Хосе» они предлагают поставить за 4.38. Ничью эксперты видят за 5.05.

Прогноз

Четыре последних встречи в Роли «ураганы» затащили . Более того, в трех играх они забрасывали гостям по 3+ шайбы, а два матча хозяева завершили с перевесом в 3+ гола. В поединке с «Сан-Хосе» «Каролина» также захватит 2 балла, уложившись в три периода.

Ставка

Команда Рода Бриндамора не разочарует домашнюю публику. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 8.5 с коэффициентом 1.91.