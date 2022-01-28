В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «UBS Арене» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

После 35 матчей на счет ньюйоркцев упали 36 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из Юниондейла поднялась на шестое место. Отставание от плей-офф зоны — 19 баллов.

Январскую часть сезона «Айлендерс» проводят неожиданно мощно. В шести встречах из восьми в этом месяце «островитяне» победили. В дебютной игре года они взяли верх над «Эдмонтоном» (3:2 ОТ), после чего отправились на двухнедельный карантин.

Выйдя из самоизоляции, подопечные Барри Троца успели победить «Нью-Джерси» (3:2), а после поражения от «Вашингтона» (0:2) — дважды грохнуть «Филадельфию» (4:1, 4:3 Б).

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В очередном поединке на «UBS Арене» «Айлендерс» втоптали в лед «Аризону» (4:0), а на следующий день — уступили «Торонто» (1:3). Зато еще в одной зарубе с «Филадельфией» парни Троца снова оказались лучше (4:3).

«Лос-Анджелес»

«Короли» успели провести в текущем сезоне 43 игры, в которых им удалось забрать себе 48 очков. В Тихоокеанском дивизионе команда занимает третье место, опережая соседей снизу на 4+ балла.

После 4-матчевой серии побед, оформленной с 9 по 16 января, «Лос-Анджелес» затормозил. В трех поединках из пяти дальнейших «Кингз» остались вообще без набранных баллов.

Во встрече 17 января подопечные Тодда Маклеллана не смогли остановить «Сан-Хосе» в «САП Центре» (2:6), а по возвращении на свою площадку «монархи» крупно проиграли «Тампе-Бэй» (4:6) и «Колорадо» (1:4).

Единственную за этот отрезок победу «Лос-Анджелес» зацепил в противостоянии с «Нью-Джерси» (3:2). В последней встрече «Кингз» урвали 1 балл в замесе с «Рейнджерс», но матч все равно был проигран (2:3 Б).

Коэффициенты

В этой игре букмекеры верят в «Айлендерс» и дают на его победу кэф 2.29. Поставить на «Лос-Анджелес» можно за 2.75, а на ничью — за 4.42.

Прогноз

Неожиданно «Айлендерс» проснулись во второй половине регулярного чемпионата и поднялись с последнего места Столичного дивизиона ближе к топ-5. Однако только чудо поможет команде втиснуться в зону плей-офф.

Если же говорить о «Кингз», то они как раз в последнее время заметно сбавили. Скорее всего, их скоро подвинут с третьей позиции и оставят за бортом плей-офф. На данном отрезке сезона «Лос-Анджелес» выглядит слабее «Айлендерс» , поэтому в Нью-Йорке «монархи» переживут пятое за шесть поединков поражение.

Ставка

От банды Троца ждем очередной уверенной игры и +2 балла в их копилку. Но при этом сверхрезультативности встреча на «UBS Арене» не даст. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.10.