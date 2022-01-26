ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул «Милан» — «Ювентус»Нули на «Сан-Сиро». Миланцы скатали ничью с «Юве» и потеряли Ибрагимовича Роман РепиловРоман Репилов: Сделаю все, чтобы удачно выступить на Играх в Пекине
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 14:30
    • Влахович хочет перейти в «Ювентус» на этой неделе
  • 14:17
    • Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»
  • 12:12
    • Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»
  • 10:45
    • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
  • 10:26
    • ЦСКА может подписать Деспотовича
    Все новости спорта

    «Оттава» готова взять реванш у «Баффало»?

    «Оттава» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч НХЛ 26 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Штюцле
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 26 Января 2022 года

    «Оттава»

    В 35 играх канадской бригаде из Онтарио удалось завоевать 27 очков. С такими худыми показателями команда занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    После очередного карантина «Оттава» отправилась в Альберту, где выдала два крутых матча. В упомянутых встречах «Сенс» разгромили «Калгари» (4:1) и прихлопнули «Эдмонтон» (6:4).

    В трех следующих играх подопечные Ди Джея Смита потеряли очки. Без набранных баллов «сенаторы» остались в поединках с «Баффало» (1:3) и «Питтсбургом» (4:6), а схватить хоть что-то им удалось в замесе с «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    После энергозатратного сражения с «Кэпиталз» «Оттава» отправилась в Огайо, где на «Нэшнуайд Арене» встретилась с «Коламбусом». В этом матче гости из Канады оказались сильнее (2:1).

    «Баффало»

    Ребята из Буффало провели в регулярке 41 встречу, заработав суммарно 33 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «мечи» занимают шестую позицию.

    После затяжной безвыигрышной серии (6 матчей) «Баффало» удалось навести шороху в Теннесси, где в статусе очевидного аутсайдера он грохнул «Нэшвилл» (4:1).

  • НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сент-Луис» одолел «Ванкувер»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января
  • Сегодня

    • С 16 по 22 января «Баффало» вышел на лед еще в рамках пяти поединков, но трижды при этом проиграл. Сперва подопечные Дона Гранато два раза уступили «Детройту» (0:4, 2:3 ОТ).

    Затем был матч с «Оттавой», в котором «Сэйбрз» взяли очки (4:5), а через пару дней «Баффало» уступил «Далласу» (4:5). В своем последнем поединке «мечи» переиграли «Филадельфию» (6:3).

    Коэффициенты

    На победу «Оттавы» в ее домашней игре букмекеры предлагают кэф 2.35, на «Баффало» можно поставить за 2.62, а на ничью — за 4.56.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    В последнем очном матче, прошедшем в Канаде, хозяева проиграли, но это не значит, что во второй попытке сценарий будет таким же. В предстоящем поединке «сенаторы» погонятся за реваншем и попробуют завоевать очки в третьей подряд встрече регулярки.

    Ставка

    В противостоянии аутсайдеров лиги команда Смита может сыграть ничуть не хуже «Баффало» и поставить на место гостей из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — «Оттава» победит за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бостон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Миннесота — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оттава» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Оттава» готова взять реванш у «Баффало»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры