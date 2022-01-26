В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

В 35 играх канадской бригаде из Онтарио удалось завоевать 27 очков. С такими худыми показателями команда занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

После очередного карантина «Оттава» отправилась в Альберту, где выдала два крутых матча. В упомянутых встречах «Сенс» разгромили «Калгари» (4:1) и прихлопнули «Эдмонтон» (6:4).

В трех следующих играх подопечные Ди Джея Смита потеряли очки. Без набранных баллов «сенаторы» остались в поединках с «Баффало» (1:3) и «Питтсбургом» (4:6), а схватить хоть что-то им удалось в замесе с «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

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После энергозатратного сражения с «Кэпиталз» «Оттава» отправилась в Огайо, где на «Нэшнуайд Арене» встретилась с «Коламбусом». В этом матче гости из Канады оказались сильнее (2:1).

«Баффало»

Ребята из Буффало провели в регулярке 41 встречу, заработав суммарно 33 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «мечи» занимают шестую позицию.

После затяжной безвыигрышной серии (6 матчей) «Баффало» удалось навести шороху в Теннесси, где в статусе очевидного аутсайдера он грохнул «Нэшвилл» (4:1).

С 16 по 22 января «Баффало» вышел на лед еще в рамках пяти поединков, но трижды при этом проиграл. Сперва подопечные Дона Гранато два раза уступили «Детройту» (0:4, 2:3 ОТ).

Затем был матч с «Оттавой», в котором «Сэйбрз» взяли очки (4:5), а через пару дней «Баффало» уступил «Далласу» (4:5). В своем последнем поединке «мечи» переиграли «Филадельфию» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Оттавы» в ее домашней игре букмекеры предлагают кэф 2.35, на «Баффало» можно поставить за 2.62, а на ничью — за 4.56.

Прогноз

В последнем очном матче, прошедшем в Канаде, хозяева проиграли, но это не значит, что во второй попытке сценарий будет таким же. В предстоящем поединке «сенаторы» погонятся за реваншем и попробуют завоевать очки в третьей подряд встрече регулярки.

Ставка

В противостоянии аутсайдеров лиги команда Смита может сыграть ничуть не хуже «Баффало» и поставить на место гостей из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — «Оттава» победит за 2.35.