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    НХЛ. «Коламбус» проиграл «Оттаве», «Сент-Луис» одолел «Ванкувер»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января

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    «Оттава»

    «Коламбус» — «Оттава» 1:2

    В составе «Сенаторз» отличились Артем Зуб и Тим Штюцле, у «Блю Джэкетс» гол на счету Шон Курали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Оттава» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Зуб — 4 (Годетт, Эннис), 7:59 — 0:1. Керали — 6 (Ворачек, Веренски), 19:26 — 1:1. Штютцле — 7 (Форментон), 36:02 — 1:2Вратари: Мерзликинс (57:59) — ФорсбергШтраф: 6-4Броски: 36 (14+12+10) — 33 (12+13+8)

    «Оттава» прервала серию из трех поражений. Отметим, что «Сенаторз» впервые с декабря 2017 года обыграли «Блю Джекетс» в основное время.

    «Коламбус» — «Оттава» 1:2

    «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 2:3

    «Кингз» прервали серию из трех поражений. «Дэвилз» проиграли четвертую встречу из последних пяти.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Братт — 12 (Сиверсон), 2:37 — 1:0. Иафалло — 12, 5:47 — 1:1. Братт — 13 (бол., Хьюз, Сиверсон), 17:34 — 2:1. Арвидссон — 10 (Мур), 35:59 — 2:2. Грундстрем — 6 (Браун, Бьорнфут), 51:05 — 2:3Вратари: Гиллис (58:28) — ПетерсенШтраф: 10-8Броски: 25 (10+5+10) — 37 (6+14+17)

    «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 2:3

    «Сиэтл» — «Флорида» 5:3

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска, при этом пропустил две шайбы за 17 секунд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Флорида» — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
    Голы: Дюклер — 18 (Юбердо, Экблад), 4:57 — 0:1. Юханссон — 5 (Джиордано, Маккэн), 25:02 — 1:1. Гурд — 9 (Ларссон, Донато), 30:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (Эпплтон, Шиэн), 30:19 — 3:1. Юбердо — 16 (бол., Экблад, Барков), 32:32 — 3:2. Барков — 18 (Юбердо), 34:07 — 3:3. Эпплтон — 3 (Веннберг, Данн), 40:26 — 4:3. Ярнкрок — 7 (п.в.), 59:41 — 5:3Вратари: Грубауэр — Бобровский (57:23)Штраф: 11-13Броски: 29 (13+10+6) — 30 (8+11+11)

    «Сиэтл» с 30 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Флорида» с 61 очком лидирует на «Востоке».

    «Сиэтл» — «Флорида» 5:3

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:3

    В составе победителей Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи.

    «Сент-Луис» набрал 55 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Ванкувера» 40 очков и 13-я позиция.

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