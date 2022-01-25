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    «Сент-Луис» продолжит громить соперников?

    «Калгари» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 3.10) на хоккейный матч НХЛ 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Сент-Луис»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 25 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    В 36 встречах регулярки канадская банда из Альберты сумела завоевать 42 балла. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона она занимает пятое место и на 2 очка отстает от зоны плей-офф.

    В дебютной игре 2022 года «Калгари» без шансов вынес «Чикаго» (5:1). После матча с «Блэкхокс» команда провела еще шесть поединков, по только раз смогла взять очки.

    С 5 по 14 января «Флеймз» испытали на себе серию из четырех поражений. В ходе такой неприятной цепочки матчей парни Дэррила Саттера проиграли «Флориде» (2:6), «Тампе» (1:4), «Каролине» (3:6) и «Оттаве» (1:4).

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    Единственную за этот период победу «Калгари» оформил в поединке с «Флоридой» 19 января (5:1). Однако после разгрома «пантер» команда Саттера осталась без очков в дуэли с «Эдмонтоном» (3:5).

    «Сент-Луис»

    Парни из Миссури имеют в своей турнирной копилке 55 баллов, добытых в 41 встрече регулярки. В зачете Центрального дивизиона «Блюз» находится на второй строчке и обгоняет «Нэшвилл» по вторичной стате.

    С 8 по 14 января «Сент-Луис» выдал небольшую серию побед, дошедшую до трех матчей. Среди пострадавших соперников были «Вашингтон» (5:1), «Даллас» (2:1) и «Сиэтл» (2:1).

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    • После игры с «Кракеном» победная цепочка прервалась. Случилось это из-за проигранной «Торонто» результативной перестрелки (5:6). Забыв о встрече с «Мэйпл Лифс», парни Крейга Беруби снова вернулись к победам.

    В первом поединке новой беспроигрышной серии «Сент-Луис» дома прихлопнул «Нэшвилл» (3:5). В двух гостевых встречах «музыканты» разделались с «Сиэтлом» (5:0) и «Ванкувером» (3:1).

    Коэффициенты

    Поставить на «Калгари» в этой игре можно за 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.56.

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    Прогноз

    Перед поединком с «Калгари» «Блюз» провел несколько ярких матчей с высокой результативностью. Накидать полную сетку команда Беруби сможет и в дуэли с «Калгари», у которого караул в защите.

    Ставка

    В пяти встречах из шести предыдущих «Флеймз» проиграли, пропустив по 4+ шайбы. Для «музыкантов» «Калгари» сейчас вполне проходной соперник. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТМ 6.5 за 3.10.

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    «Калгари» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» продолжит громить соперников?
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