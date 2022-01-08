В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 8 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Даллас» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы поучаствовали лишь в 30 играх чемпионата и захватили себе 34 балла. В таблице Центрального дивизиона они находятся на шестой позиции и уже отстают от плей-офф ячеек на 8 очков.

В прошлом месяце на «Даллас» напала ощутимая полоса неудач, из-за которой он проиграл в пяти встречах кряду. Остановилась неприятная линия на матчах с «Сент-Луисом». В них «шерифы» уступили с одинаковым счетом — 1:4.

После игр с «Блюз» подопечные Рика Боунесса выдали две победы в «Американ Эйрлайнс Центре». При родных трибунах «Старз» прихлопнули «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Миннесоту» (7:4).

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После вынужденной паузы «Даллас» провел матч 7 января. На своей территории парни Боунесса устроили зарубу с «Флоридой», победить в которой хозяевам удалось лишь в серии буллитов (6:5 Б).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании захватили 45 баллов в 33 играх сезона. В зачете Столичного дивизиона «Пенс» идут четвертыми, обгоняя пятый «Нью-Джерси» на 12 очков.

«Питтсбург» продолжает показывать свою идеальную форму, которую он набрал в начале зимы. Его 10-матчевая беспроигрышная серия стартовала с выездных поединков против «Ванкувера» (4:1), «Сиэтла» (6:1) и «Вашингтона» (4:2).

Вернувшись в Пенсильванию, команда Майка Салливана продолжила отбирать очки у конкурентов. Дома «Пингвинз» разделались с «Анахаймом» (1:0), «Монреалем» (5:2) и «Баффало» (3:2 ОТ).

В последнем поединке ушедшего года «Пенс» оформили победу над «Нью-Джерси» (3:2). А в 2022-м «пингвины» успели прихлопнуть «Сан-Хосе» (8:5), «Сент-Луис» (5:3) и «Филадельфию» (6:2).

Коэффициенты

Поставить на победу «Далласа» можно за 2.40, а на победу «Питтсбурга» — за 2.61. Вероятность ничейного результата букмекеры видят за 4.42.

Прогноз

С 5 декабря и по сей день «Пенс» обыгрывают всех, кто им достанется в соперники. Благодаря этому они и закрепились в плей-офф зоне с солидным отрывом от соседей снизу. Сейчас «пингвины» слишком хороши , чтобы сливаться «Далласу».

Ставка

В Техасе парни Салливана не собираются брать паузу, поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.61.