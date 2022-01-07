НХЛ. «Тампа» обыграла «Калгари», Кучеров набрал два очка, Капризов получил травму

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:6

«Питтсбург» продлил победную серию до десяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:6 (0:3, 1:0, 1:3) Голы: Раст — 8 (бол., Летанг, Кросби), 12:21 — 0:1. Раст — 9 (Родригес, Летанг), 14:55 — 0:2. Гюнтцель — 17 (Летанг, Дюмулин), 16:16 — 0:3. Аткинсон — 14 (Фараби, Лотон), 28:10 — 1:3. Родригес — 15 (Капанен), 48:50 — 1:4. Гюнтцель — 18 (Кросби, Раст), 50:20 — 1:5. Бойл — 4 (мен., Марино), 51:51 — 1:6. Линдблом — 4 (Фрост, Макьюэн), 53:00 — 2:6Вратари: Харт — ДжерриШтраф: 16 — 10Броски: 20 (9+6+5) — 32 (15+8+9)

«Филадельфия» — «Питтсбург»

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Татар — 8 (Братт, Хьюз), 0:51 — 1:0. Доми — 8 (Гавриков, Силлинджер), 4:54 — 1:1. Братт — 10 (бол., Хьюз, Бастиан), 41:16 — 2:1. Хьюз — 9 (п.в., Татар, Грэйвс), 58:40 — 3:1Вратари: Блэквуд — Корписало (48:54 — 49:26, 58:16 — 58:40, 59:04)Штраф: 8 — 6Броски: 28 (5+12+11) — 32 (18+7+7)

«Нью-Джерси» — «Коламбус»

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сан-Хосе» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) Голы: Нието — 3 (Кольяно, Бонино), 12:27 — 0:1. Майер — 14 (Хертл, Ферраро), 13:44 — 0:2. Хертл — 17 (Барабанов), 17:24 — 0:3. Скиннер — 11 (Олофссон), 27:56 — 1:3. Гиргенсонс — 7 (бол., Томпсон, Далин), 58:15 — 2:3Вратари: Луукконен (57:41 — 58:15, 58:28) — ХиллШтраф: 7 — 11Броски: 39 (8+9+22) — 21 (11+5+5)

«Баффало» — «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел первый матч после травмы. Российский хоккеист отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча.

Второй звездой стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 26 из 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Перри — 10 (Белльмар, Хедман), 32:21 — 1:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Макдона), 42:52 — 2:0. Палат — 13 (Кучеров), 50:10 — 3:0. Киллорн — 11 (Стэмкос, Макдона), 50:24 — 4:0. Дюбе — 4 (Монахэн, Шилингтон), 55:54 — 4:1Вратари: Василевский — ВладаржШтраф: 25 — 31Броски: 33 (14+13+6) — 27 (8+5+14)

«Тампа-Бэй» — «Калгари»

«Бостон» — «Миннесота» — 2:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы. Теперь в его активе 40 (14+26) очков в 32-х матчах.

Во втором периоде Капризов после удара соперника получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Миннесота» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Холл — 7 (бол., Райлли, Хаула), 6:35 — 1:0. Капризов — 14 (бол., Зуккарелло, Фиала), 15:25 — 1:1. Штурм — 5 (бол., Бродин, Девар), 16:48 — 1:2. Болди — 1 (Фолиньо, Бродин), 32:26 — 1:3. Маршан — 12 (бол., Бержерон, Грызлик), 35:35 — 2:3Вратари: Суэймен (4:35 — 4:36, 58:34 — 59:02, 59:08) — Кяхкенен (14:09 — 14:49, 32:59 — 33:03)Штраф: 28 — 22Броски: 38 (10+11+17) — 30 (14+10+6)

«Бостон» — «Миннесота»

«Даллас» — «Флорида» — 6:5 Б

Первой звездой матча стал нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, в активе которого заброшенная шайба и две результативные передачи.

Форвард «Флориды» Джо Торнтон провел 1700-й матч в НХЛ. 42-летний канадец стал всего лишь шестым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Флорида» — 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Барков — 13 (бол., Юбердо, Экблад), 8:28 — 0:1. Раффль — 4 (Клингберг, Факса), 12:53 — 1:1. Барков — 14 (мен., Экблад, Лунделл), 20:18 — 1:2. Гурьянов — 5 (бол., Бенн, Хейсканен), 21:46 — 2:2. Хернквист — 8 (Форслинг, Гудас), 24:07 — 2:3. Робертсон — 11 (Клингберг, Павелски), 33:10 — 3:3. Сегин — 9 (Гурьянов), 33:38 — 4:3. Уигар — 2 (Луостаринен, Хернквист), 37:17 — 4:4. Бенн — 10 (Гурьянов), 46:26 — 5:4. Юбердо — 12 (Экблад, Барков), 59:31 — 5:5Победный буллит: ПавелскиВратари: Холтби (65:00) — Бобровский (57:18 — 59:31, 65:00)Штраф: 6 — 6Броски: 36 (10+20+2+4) — 42 (19+14+9+0)

«Даллас» — «Флорида»

«Колорадо» — «Виннипег» — 7:1

«Колорадо» в седьмой раз в сезоне забросил 7 шайб за матч. Это лучший результат, начиная с сезона-1995/96, когда «Питтсбург» имел в активе 9 таких матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 7:1 (1:1, 3:0, 3:0) Голы: Шайфли — 9 (бол., Копп, Пионк), 2:56 — 0:1. Кадри — 12 (Э. Джонсон, Бураковски), 16:20 — 1:1. Ландескуг — 11 (бол., Рантанен, Маккиннон), 25:20 — 2:1. Рантанен — 15 (Маккиннон, Ландескуг), 30:28 — 3:1. Ландескуг — 12 (Маккиннон, Тэйвз), 35:21 — 4:1. Маккиннон — 4 (Жирар, Байрам), 52:17 — 5:1. Ландескуг — 13 (бол., Рантанен, Маккиннон), 57:10 — 6:1. Байрам — 5 (бол., Э. Джонсон, Бураковски), 59:49 — 7:1Вратари: Кемпер — ХеллибакШтраф: 16 — 14Броски: 41 (11+18+12) — 35 (13+7+15)

«Колорадо» — «Виннипег»

«Аризона» — «Чикаго» — 6:4

НХД. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Чикаго» — 6:4 (2:0, 1:2, 3:2) Голы: Майо — 2 (Гостисбеер, Гальченюк), 3:16 — 1:0. Ларссон — 1 (Мозер, Гостисбеер), 19:06 — 2:0. Дак — 6 (Курашев, Мерфи), 21:01 — 2:1. Энтвистл — 4 (Тэйвз, де Хаан), 25:24 — 2:2. Бойд — 8 (бол., Кессел, Мозер), 29:56 — 3:2. Келлер — 11 (Бойд), 43:10 — 4:2. Ларссон — 2 (бол., Бойд, Кессел), 44:01 — 5:2. Тэйвз — 5 (Маккейб, Стиллман), 46:29 — 5:3. Дебринкэт — 21 (бол., Строум, Кейн), 53:21 — 5:4. Ларссон — 3 (п.в., Крауз, Келлер), 59:31 — 6:4Вратари: Веймелка — Флери (39:58 — 40:00, 58:02 — 59:31)Штраф: 10 — 10Броски: 26 (8+10+8) — 36 (13+12+11)

«Аризона» — «Чикаго»

«Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Рейнджерс» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Маршессо — 17 (бол., Смит, Руа), 18:35 — 1:0. Крайдер — 21 (Зибанежад, Какко), 20:52 — 1:1. Стоун — 7 (Дадонов, Стивенсон), 28:14 — 2:1. Янмарк — 7 (Колесар, Хаттон), 33:08 — 3:1. Хауден — 4 (Патрик, Коглан), 42:11 — 4:1. Маршессо — 18 (Смит), 52:59 — 5:1Вратари: Ленер — ГеоргиевШтраф: 4 — 6Броски: 35 (11+13+11) — 19 (8+7+4)

«Вегас» — «Рейнджерс»

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 2:4