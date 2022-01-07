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    «Авангард» и «Динамо» Минск проведут результативную игру?

    «Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Минск
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    Алексей Емелин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Балашиха» 7 января. Начало встречи — в 17:30 мск. «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Авангард — Динамо Минск

  • 1
  • 1.57
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  • 4.90
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Омичи провели 45 матчей, в которых завоевали 54 очка. В турнирной таблице Восточной конференции они по-прежнему замыкают первую пятерку и опережают шестую «Сибирь» на 1 балл.

    Под конец прошлого года «Авангард» выбил четыре подряд победы, две из которых команда оформила в Балашихе, прихлопнув «Торпедо» (3:2 ОТ) и «Металлург» Мг (4:2).

    Еще дважды подопечные Боба Хартли разбили соперников на чужом льду. В Хельсинки они обидели «Йокерит» (5:1), а в Риге — местное «Динамо» (4:3 ОТ).

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    Накрылась беспроигрышная серия «ястребов» в Балашихе, где «Авангард» уступил «Трактору» (1:3). В первом поединке 2022-го года команда Хартли оказалась слабее ЦСКА (2:3).

    «Динамо» Минск

    Белорусская банда скатала 46 матчей и забрала себе 54 очка. В Западной таблице она находится на восьмой позиции и обгоняет ближайшего соседа на 5 пунктов.

    Шесть встреч из семи предыдущих «Динамо» Минск провело в гостях. В четырех выездных поединках «зубры» отпраздновали победы. Первая прилетела в их копилку в битве с рижским «Динамо» (4:1).

    Под занавес года подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли «Йокериту» (1:2 ОТ), прибили «Куньлунь» (6:4) и слились ЦСКА (4:6). На последний матч 2021-го белорусские парни вернулись домой, где взяли верх над «Магниткой» (1:0).

    Два поединка этого года «Динамо» Минск закончило победами. В Череповце ребята Вудкрофта припечатали «Северсталь» (5:3), а в Подольске — перебили по буллитам «Витязь» (4:3 Б).

    Коэффициенты

    Взять победу «Авангарда» букмекеры дают возможность за 1.46, ничья оценивается в 5.25, а победа «Динамо» Минск — в 5.55.

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    Прогноз

    В двух последних встречах парни Хартли проиграли сильным соперникам, однако теперь у них будет возможность поднять настроение в игре с середняком КХЛ, который вынужден биться за место в восьмерке плей-офф участников от Западной конференции.

    Ставка

    Являясь на уровень выше, «ястребы» заберут победу, однако белорусские ребята заставят понервничать своих соперников. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.

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    «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Авангард» и «Динамо» Минск проведут результативную игру?
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